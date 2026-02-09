Ko fizioterapija ni na tekočem traku: izkušnja zasebne fizioterapije

Kaj sploh pomeni zasebna fizioterapija?

Zasebna fizioterapija poteka izven sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pacient se zanjo odloči sam in storitev plača neposredno, v zameno pa prejme hitrejši termin, več časa za obravnavo in individualno prilagojen terapevtski pristop. Ne gre za nadomestilo nujnega medicinskega zdravljenja, temveč za kakovostno podporo pri:

- bolečinah v gibalnem sistemu,

- rehabilitaciji po poškodbah ali operacijah,

- kroničnih in ponavljajočih se težavah,

- izboljšanju gibljivosti, moči in telesne funkcije,

- preprečevanju ponovnih poškodb. Kako samoplačniško fizioterapijo doživljajo pacienti? Pacienti pogosto povedo, da je največja razlika prav v občutku, da jim nekdo resnično prisluhne. Da terapija ni omejena na nekaj minut in da niso le številka v urniku.

'Končno sem imel občutek, da terapija ni splošna, ampak prilagojena meni.'

Eden od pacientov svojo izkušnjo opisuje takole:

'Dolgo sem imel bolečine v rami. Tokrat nisem dobil le vaj, ampak tudi razlago, zakaj jih delam in kako mi bo določena tehnologija pomagala pri okrevanju. Vse skupaj je delovalo premišljeno in smiselno.'

icon-expand Prostor za fizioterapijo v Centru Vitalziacije FOTO: Arhiv naročnika

Bi zasebno fizioterapijo priporočili tudi drugim? Večina pacientov brez zadržkov pravi, da ja – še posebej tisti, ki se že dlje časa spopadajo z bolečinami ali se težave ponavljajo.

To ni strošek, ampak naložba v gibanje in dolgoročno zdravje.

Pogosto poudarijo tudi pomen jasne strokovne razlage, saj vedo, zakaj se določena terapija uporablja in kakšne rezultate lahko realno pričakujejo.

Sodobne tehnologije kot del terapije

V naši zasebni fizioterapiji klasično obravnavo dopolnjujemo z uporabo sodobnih terapevtskih tehnologij, ki podpirajo proces celjenja in rehabilitacije. Uporabljamo:

- laser terapijo, ki lahko spodbuja regeneracijo tkiv in pomaga pri zmanjševanju bolečine,

- TECAR terapijo, ki pospešuje prekrvavitev in regeneracijo,

- shockwave (udarne valove), ki se pogosto uporabljajo pri kroničnih in trdovratnih težavah s tetivami in mišicami.

- Po potrebi vključujemo tudi magnetno terapijo, ultrazvočno terapijo, različne oblike elektroterapije ter druge sodobne fizioterapevtske postopke, ki jih izberemo glede na posameznikovo stanje in cilje rehabilitacije. Te metode niso same sebi namen. Vedno so del celostnega pristopa, ki vključuje tudi manualne tehnike, terapevtske vaje in aktivno sodelovanje pacienta.

icon-expand V Centru Vitalizacije združujemo strokovno znanje, sodobne tehnologije in individualni pristop do vsakega pacienta. FOTO: Arhiv naročnika

Realna pričakovanja: kaj zasebna fizioterapija je – in kaj ni Tudi ob uporabi naprednih tehnologij zasebna fizioterapija ni čudežna rešitev, ki bi težave odpravila čez noč. Je pa lahko zelo učinkovita podpora pri:

- zmanjšanju bolečin,

- izboljšanju gibljivosti in stabilnosti,

- hitrejši in varnejši rehabilitaciji,

- boljši funkcionalnosti v vsakdanjem življenju,

- večjem zavedanju lastnega telesa. Rezultati so vedno odvisni od posameznika, vrste težave ter sodelovanja pri terapiji in vajah. Zakaj se vse več ljudi odloča za zasebno fizioterapijo? Pacienti najpogosteje navajajo:

- dolge čakalne dobe v javnem sistemu,

- kronične ali ponavljajoče se bolečine,

- potrebo po individualnem pristopu,

- dostop do sodobnih terapevtskih metod,

- poškodbe pri športu ali delu,

- okrevanje po operacijah. V ospredju ni zgolj odprava bolečine, temveč želja po boljšem gibanju in večji kakovosti življenja.

Celostna obravnava v zasebni fizioterapiji

V naši zasebni fizioterapiji združujemo strokovno znanje, sodobne tehnologije in individualni pristop do vsakega pacienta. Naš cilj ni le hitro, kratkoročno olajšanje – želimo trajne rezultate, ki vašemu telesu omogočajo varno in učinkovito delovanje. Začnemo z brezplačnim prvim pregledom, kjer opravimo:

- uvodni pogovor in anamnezo,

- fizioterapevtski pregled,

- oceno gibanja in funkcionalnosti. Na tej podlagi skupaj oblikujemo terapevtski načrt, prilagojen vašim potrebam in ciljem. Brezplačni prvi pregled je popolnoma brez obveznosti, a vam zagotavlja jasne odgovore in smernice, kako lahko izboljšamo vaše počutje in gibljivost.

icon-expand Center Vitalizacije FOTO: Arhiv naročnika