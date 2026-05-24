Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Staranje
Novice

Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa

N.R.A.
24. 05. 2026 03.26
0

Strokovnjaki ugotavljajo, da okolje in način življenja neposredno vplivata na biološko starost celic, neodvisno od vašega kronološkega rojstnega dne.

Čeprav so geni ključni pri določanju naše starosti, nova študija pravi, da je pomembno tudi to, kje dejansko živite. Raziskovalci so ugotovili, da se biološka starost dveh ljudi s podobnimi koreninami lahko precej razlikuje, če bivata na različnih celinah. Preučevali so ljudi iz Evrope ter Vzhodne in Južne Azije, pri čemer so opazovali njihovo kri, črevesne bakterije in druge kazalnike zdravja. Ugotovili so, da selitev v novo okolje lahko močno spremeni način, kako naše telo deluje in kako hitro se naši organi obrabljajo.

Kako hitro se stara vaše telo ni zgolj stvar genetike, temveč tudi vaših odločitev
Preberi še
Kako hitro se stara vaše telo ni zgolj stvar genetike, temveč tudi vaših odločitev

Geni niso vse: kako okolje spreminja naše telo

Rezultati študije so pokazali nekaj fascinantnega: porekla ne morete enostavno izbrisati zgolj s kovčkom in selitvijo. Tudi če se preselite tisoče kilometrov stran, bodo vaša črevesna mikroflora in nekateri presnovni procesi še vedno kazali na to, od kod prihajajo vaši predniki. Južni Azijci so imeli močnejši imunski sistem v odziv na določene izzive, Evropejci pa bolj raznolik nabor bakterij v črevesju. Te korenine so očitno močnejše od trenutne poštne številke, a hkrati niso edini igralec v zgodbi o staranju.

Staranje
StaranjeFOTO: AdobeStock

Zakaj je vaše črevesje ključno za hitrost vašega staranja?

V raziskavi so ugotovili, da na naše telomere, ki delujejo kot ščit za naše kromosome, neposredno vplivajo nekatere maščobe in črevesne bakterije. Če so te bakterije v neravnovesju zaradi selitve, hrane ali stresa, se naše celice hitreje starajo. To še posebej velja za spremembe pri sfingolipidih, ki niso povezani le s staranjem, temveč tudi s tveganjem za resne bolezni, kot je diabetes ali težave s srcem. Prav ta povezava med črevesjem in genetskimi ščiti je tisto, kar znanstvenikom pomaga razumeti, zakaj nekatera okolja ljudem koristijo, drugim pa škodujejo.

Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Preberi še
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja

Biološka starost ni enaka tisti na osebnem dokumentu. Nanj lahko močno vplivajo okolje, stres in prehrana v določenem delu sveta.

Vsakdo potrebuje svoj nasvet za zdravo starost

Glavni nauk te raziskave je, da bi morali biti zdravniški nasveti in prehranska priporočila prilagojena posamezniku. Ker vemo, da se npr. ljudem vzhodnoazijskega rodu zunaj domovine morda hitreje starajo celice, Evropejcem v Severni Ameriki pa počasneje kot v Evropi, ni mogoče vsem svetovati enako. Ključ do zdravja je razumevanje te kombinacije genov in kraja bivanja. Precizna medicina nam bo v prihodnosti omogočila, da dobimo točno tiste informacije, ki jih naše telo potrebuje glede na to, kje na svetu smo se odločili postaviti svoj dom.

Vir: ScienceAlert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
biološko staranje genetika mikrobiom geografija precizna medicina dolgoživost zdravje
Prehrana

Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo

Vizita.si To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Vizita.si Neprijetna tegoba, ki smo ji z leti vse bolj izpostavljeni
Zadovoljna.si To je ključnega pomena v boju proti staranju
Zadovoljna.si Kako izboljšati metabolično starost za boljše zdravje in počutje?
Vizita.si Se tudi vi bojite staranja?
Vizita.si Tako se spreminja naše telo tekom staranja
24ur.com Bomo kmalu lahko večno mladi?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732