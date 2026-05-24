Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa

Čeprav so geni ključni pri določanju naše starosti, nova študija pravi, da je pomembno tudi to, kje dejansko živite. Raziskovalci so ugotovili, da se biološka starost dveh ljudi s podobnimi koreninami lahko precej razlikuje, če bivata na različnih celinah. Preučevali so ljudi iz Evrope ter Vzhodne in Južne Azije, pri čemer so opazovali njihovo kri, črevesne bakterije in druge kazalnike zdravja. Ugotovili so, da selitev v novo okolje lahko močno spremeni način, kako naše telo deluje in kako hitro se naši organi obrabljajo.

Geni niso vse: kako okolje spreminja naše telo

Rezultati študije so pokazali nekaj fascinantnega: porekla ne morete enostavno izbrisati zgolj s kovčkom in selitvijo. Tudi če se preselite tisoče kilometrov stran, bodo vaša črevesna mikroflora in nekateri presnovni procesi še vedno kazali na to, od kod prihajajo vaši predniki. Južni Azijci so imeli močnejši imunski sistem v odziv na določene izzive, Evropejci pa bolj raznolik nabor bakterij v črevesju. Te korenine so očitno močnejše od trenutne poštne številke, a hkrati niso edini igralec v zgodbi o staranju.

Zakaj je vaše črevesje ključno za hitrost vašega staranja?

V raziskavi so ugotovili, da na naše telomere, ki delujejo kot ščit za naše kromosome, neposredno vplivajo nekatere maščobe in črevesne bakterije. Če so te bakterije v neravnovesju zaradi selitve, hrane ali stresa, se naše celice hitreje starajo. To še posebej velja za spremembe pri sfingolipidih, ki niso povezani le s staranjem, temveč tudi s tveganjem za resne bolezni, kot je diabetes ali težave s srcem. Prav ta povezava med črevesjem in genetskimi ščiti je tisto, kar znanstvenikom pomaga razumeti, zakaj nekatera okolja ljudem koristijo, drugim pa škodujejo.

Biološka starost ni enaka tisti na osebnem dokumentu. Nanj lahko močno vplivajo okolje, stres in prehrana v določenem delu sveta.

Vsakdo potrebuje svoj nasvet za zdravo starost

Glavni nauk te raziskave je, da bi morali biti zdravniški nasveti in prehranska priporočila prilagojena posamezniku. Ker vemo, da se npr. ljudem vzhodnoazijskega rodu zunaj domovine morda hitreje starajo celice, Evropejcem v Severni Ameriki pa počasneje kot v Evropi, ni mogoče vsem svetovati enako. Ključ do zdravja je razumevanje te kombinacije genov in kraja bivanja. Precizna medicina nam bo v prihodnosti omogočila, da dobimo točno tiste informacije, ki jih naše telo potrebuje glede na to, kje na svetu smo se odločili postaviti svoj dom.