Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti

Utrpel je sedemkrat zlomljeno nogo, ki ji je sprva grozila amputacija, hude poškodbe glave, sesedeno pljučno krilo, krvavitve in večkratni zlom lobanje. Vsak dan so odkrivali nove zaplete, njegovo stanje pa so zdravniki ocenili kot najvišjo stopnjo poškodovanosti. Po prvih posegih v Izoli so ga zaradi resnosti premestili v UKC Ljubljana, kjer je več mesecev preživel v enoti intenzivne terapije. Tam je zanj skrbela široka multidisciplinarna ekipa, ki je usklajevala operacije, zdravljenje in postopno prebujanje.

Na novega leta dan se je s prijatelji z Obale vračal iz Kopra, ko je vanje s strani trčil pijan voznik. Leon je sedel na zadnjem sedežu motorja brez čelade, trk pa je povzročil izjemno obsežne poškodbe, ki so zdravnike postavile pred eno najtežjih bitk v njihovi karieri.

Leon je prestal več kot deset operacij, več mesecev ni mogel govoriti ali jesti, prvi jasen spomin pa se mu je vrnil šele po zadnji operaciji glave, približno dva meseca in pol po nesreči. Njegova družina, prijatelji, sovaščani in predano osebje intenzivne terapije so ga ves čas podpirali. Medicinske sestre in zdravniki priznavajo, da so ga "vzeli za svojega", saj so z njim preživeli najtežje trenutke in se veselili vsakega napredka.

Danes, manj kot leto in pol po nesreči, Leon znova samostojno hodi in obiskuje srednjo ekonomsko šolo. Kljub bolečinam, krčem in težavam s koncentracijo ostaja hvaležen, da je preživel. Še vedno si želi opraviti izpit za motor, a zdaj dobro razume, kako hitro lahko ena napačna odločitev spremeni življenje. Sam pravi, da je najpomembnejša previdnost in čelada, njegova mama pa dodaja, da je njihov največji uspeh ta, da so morda prepričali vsaj enega človeka, da ne sede pijan za volan ali da si nadene čelado.