Lindsey Vonn pet mesecev po padcu: gleženj še ni zaceljen

Ena najuspešnejših smučark vseh časov, Lindsey Vonn, se je po februarskem padcu v Italiji končno pojavila v javnosti na podelitvi nagrad ESPY. Njeni oboževalci so bili pretreseni ob novici, da njeno okrevanje poteka precej počasneje, kot je bilo pričakovano. Smučarka je ekskluzivno priznala, da je njen gleženj po petih mesecih še vedno zlomljen. "To je bil izjemno počasen proces," pravi Vonnova. Spomnimo, da se je nesreča zgodila le 13 sekund po startu smuka na olimpijskih igrah, ko je Vonnova izgubila nadzor nad smučmi in poletela po zraku. S prizorišča so jo morali odpeljati s helikopterjem, saj so bile poškodbe noge prehude za kakršenkoli drug transport.

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Trije meseci ujetništva v vozičku in dolga pot do prvega koraka

Pot od postelje do rdeče preproge je bila za Lindsey Vonn izčrpavajoča. Kar tri mesece in pol ni mogla hoditi brez pomoči, kar je za športnico njenega kova ogromen psihični udarec. "Bila sem na vozičku tako dolgo, bila sem na berglah tako dolgo," se spominja najtežjih trenutkov. Rehabilitacija po kompleksnem zlomu tibije in hkrati strganih kolenskih vezeh zahteva izjemno potrpežljivost. Danes sicer stoji, a vsak korak še vedno spremljajo določene težave in nelagodje. Vsakodnevne terapije so zdaj osredotočene na povrnitev mišične mase, ki je med neaktivnostjo močno upadla.

icon-expand Lindsey Vonn se je udeležila podelitve nagrad ESPY. FOTO: Profimedia

Lindsey Vonn kljub trudu priznava: "Moja moč se vrača, morda v tem trenutku bolj psihično kot fizično, a to ni slaba stvar."

Od počepov z medicinsko žogo do močne mentalne drže

Svojo pot do okrevanja je 41-letnica delila tudi v kratkem videoposnetku, kjer je pokazala, kako trdo mora delati za stvari, ki se nam zdijo samoumevne. Pet mesecev je bilo potrebnih, da je lahko znova začela izvajati osnovne vaje v telovadnici. Okrevanje Lindsey Vonn še zdaleč ni končano, saj jo čaka še veliko dela, preden bo lahko sploh razmišljala o smučeh. Njena vrnitev na fitnes naprave in vaje za moč z medicinsko žogo so dokaz, da so se meseci bivanja v bolnišnicah in na fizioterapijah končno začeli obrestovati.