Emmanuel Macron
Novice

Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja

N.R.A.
22. 01. 2026 10.48
2

Predsednik Emmanuel Macron se je pojavil z izrazito krvavim očesom, strokovnjaki pa pojasnjujejo, kaj to pomeni.

Kaj se dogaja z Macronovim očesom?

Kot poroča Daily Mail, je francoski predsednik Emmanuel Macron na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu pritegnil pozornost zaradi močno pordelega in otečenega očesa. Pred tem je že sam poudaril, da gre za stanje, ki je popolnoma nenevarno, kar je ponovil tudi med nagovorom francoskim oboroženim silam 15. januarja. Francoski uradniki so potrdili, da je pri 48-letniku počila krvna žila v očesu.

Subkonjunktivalna krvavitev

Okulistični strokovnjak Mfazo Hove je za Daily Mail potrdil, da fotografije kažejo na subkonjunktivalno krvavitev. Gre za stanje, pri katerem drobna žilica na površini očesa poči, kri pa se razlije pod veznico, tanko prozorno membrano, ki prekriva beločnico. Zaradi kontrasta med svetlo beločnico in rdečo krvjo je videz pogosto dramatičen, a zdravstveno stanje praviloma ni resno.

Subkonjunktivalna krvavitev
Subkonjunktivalna krvavitevFOTO: Profimedia

Subkonjunktivalna krvavitev se lahko pojavi spontano, brez bolečin in brez jasnega vzroka. Kot piše Daily Mail, lahko ta nastane tudi zaradi udarca, na primer zaradi močnega pritiska ali udarca v obraz. Vendar strokovnjak poudarja, da bi v primeru travme običajno pričakovali tudi modrice na veki ali okoliškem tkivu, česar pri Macronu ni opaziti.

Ali je poškodba pogosta?

V preteklosti je res prišlo do incidenta, ko je Macronova soproga Brigitte med sporom odrinila njegov obraz, vendar ni dokazov, da bi se kaj podobnega zgodilo pred nedavno krvavitvijo. Hove poudarja, da je v veliki večini primerov vzrok nenevaren in spontanen, pogosto povezan tudi z visokim krvnim tlakom, ki ga zdravniki rutinsko preverijo. Subkonjunktivalna krvavitev običajno izzveni v sedmih do desetih dneh, včasih nekoliko počasneje. Rdečina se lahko celo razširi, preden začne bledeti, kar je lahko zaskrbljujoče, a ostaja nenevarno.

Emmanuel Macron
Emmanuel MacronFOTO: Profimedia

Primeri iz javnega življenja

Kot navaja Daily Mail, se je podobno stanje večkrat pojavilo tudi pri pokojni britanski kraljici Elizabeti II., ki je večkrat nastopila v javnosti z izrazito krvavim očesom. Takrat je Buckinghamska palača sporočila, da je kraljica dobro in da ni razloga za skrb.

Tudi nekdanji ameriški predsednik Joe Biden je bil leta 2019 opažen s subkonjunktivalno krvavitvijo med televizijskim nastopom. Kot piše vir, lahko k pojavu prispevajo tudi nekatera zdravila, med njimi zdravila za Parkinsonovo bolezen ter zdravila za redčenje krvi, ki povečajo možnost krvavitev.

Subkonjunktivalna krvavitev
Subkonjunktivalna krvavitevFOTO: Profimedia

Ni znakov za nalezljivo okužbo

V javnosti se je pojavilo vprašanje, ali bi lahko šlo za virusni konjunktivitis, saj so zdravstvene agencije v zadnjih mesecih zaznale porast adenovirusa, ki povzroča prehladna obolenja, kašelj in konjunktivitis. Vendar Hove pojasnjuje, da Macronovi simptomi nikakor ne ustrezajo virusnemu konjunktivitisu, ki je boleč, povzroča solzenje, pogosto prizadene obe očesi in je izjemno nalezljiv. Bakterijski konjunktivitis, ki ga lahko povzročijo tudi spolno prenosljive okužbe, se kaže z rumenim, lepljivim izcedkom, česar pri Macronu prav tako ni.

Konjunktivitis lahko traja štiri do šest tednov, pogosto povzroča zamegljen vid zaradi vnetja roženice, zdravljenje pa je dolgotrajno. Zaradi visoke nalezljivosti zdravniki svetujejo izolacijo, saj se okužba hitro širi med družinskimi člani in sodelavci. Kot navaja vir, pri Macronu ni nobenih znakov, ki bi kazali na to obliko bolezni.

Macronovo stanje je po strokovnih ocenah nenevarno in najverjetneje posledica spontane subkonjunktivalne krvavitve, ki se bo umirila sama od sebe. Kljub dramatičnemu videzu gre za pogosto in praviloma benigno težavo, ki ne vpliva na vid ali splošno zdravje.

Vir: Daily Mail

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Emmanuel Macron krvavo oko subkonjunktivalna krvavitev oči zdravje
