Igralka odkrito o boju z rakom in stigmi, ki jo je spremljala

Priljubljena ameriška igralka Marcia Cross je razkrila, da se je sama soočila z diagnozo raka anusa, medtem ko je njen mož Tom Mahoney v preteklosti zbolel za rakom grla. Po njenih besedah je bila bolezen povezana z istim virusom HPV, kar je dodatno poudarilo, kako tesno sta bila povezana tudi v najtežjih trenutkih življenja.

V intervjujih je igralka večkrat poudarila, da je bila pot zdravljenja izjemno zahtevna, tako fizično kot psihično. Poleg kemoterapije in okrevanja se je soočala tudi z izgubo las, utrujenostjo ter spremembami telesa, ki so jo močno zaznamovale. Kljub temu je o svoji izkušnji govorila zelo odprto in brez zadržkov, saj želi pomagati pri zmanjševanju stigme, ki še vedno spremlja nekatere vrste raka.

"Vem, da so ljudje, ki jih je sram. Ampak, česa? Saj imaš raka! Nisi naredil ničesar narobe samo zato, ker si ga dobil v svojem anusu. Mislim, res imaš večje težave od sramu," je dejala ob eni priložnosti in dodala: "Anus, anus, anus! Samo moraš se navaditi, da se rak nahaja prav tam."