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Marcia Cross
Novice

Igralka odkrito o boju z rakom in stigmi, ki jo je spremljala

S.B.
06. 06. 2026 03.11
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Ameriška igralka Marcia Cross, najbolj znana po vlogi Bree Van de Kamp v seriji Razočarane gospodinje, je v zadnjih letih odkrito spregovorila o svoji težki zdravstveni izkušnji in osebnih tragedijah, ki so jo zaznamovale tako zasebno kot javno življenje.

Priljubljena ameriška igralka Marcia Cross je razkrila, da se je sama soočila z diagnozo raka anusa, medtem ko je njen mož Tom Mahoney v preteklosti zbolel za rakom grla. Po njenih besedah je bila bolezen povezana z istim virusom HPV, kar je dodatno poudarilo, kako tesno sta bila povezana tudi v najtežjih trenutkih življenja.

V intervjujih je igralka večkrat poudarila, da je bila pot zdravljenja izjemno zahtevna, tako fizično kot psihično. Poleg kemoterapije in okrevanja se je soočala tudi z izgubo las, utrujenostjo ter spremembami telesa, ki so jo močno zaznamovale. Kljub temu je o svoji izkušnji govorila zelo odprto in brez zadržkov, saj želi pomagati pri zmanjševanju stigme, ki še vedno spremlja nekatere vrste raka.

"Vem, da so ljudje, ki jih je sram. Ampak, česa? Saj imaš raka! Nisi naredil ničesar narobe samo zato, ker si ga dobil v svojem anusu. Mislim, res imaš večje težave od sramu," je dejala ob eni priložnosti in dodala: "Anus, anus, anus! Samo moraš se navaditi, da se rak nahaja prav tam."

Marcia Cross, Tom Mohoney
Marcia Cross, Tom MohoneyFOTO: Profimedia

Iskreno je spregovorila o stigmatizaciji

Eden izmed vidikov, ki ga je posebej izpostavila, je družbena stigmatizacija bolezni. Crossova je priznala, da so jo ljudje pogosto kritizirali ali celo žalili zaradi vrste raka, ki ga je imela, kar jo je dodatno prizadelo. Po njenem mnenju bi moral biti rak obravnavan enako, ne glede na to, kateri del telesa prizadene, saj gre vedno za hudo in življenjsko ogrožajočo bolezen.

Njena osebna zgodba pa ne vključuje le bolezni, temveč tudi velike življenjske izgube. Pred poroko je namreč dolga leta živela v partnerski zvezi z igralcem Richardom Jordanom, ki je umrl zaradi možganskega tumorja, kar jo je močno zaznamovalo in ji otežilo obdobje žalovanja.

Kljub vsem preizkušnjam Marcia Cross danes poudarja hvaležnost za življenje in pomen podpore družine. Hkrati pa aktivno sodeluje pri ozaveščanju javnosti o raku in spodbuja ljudi, da se ne sramujejo bolezni ter da pravočasno poiščejo zdravniško pomoč.

Za glamurozno javno podobo pogosto stojijo zelo težke osebne bitke, odprt pogovor o bolezni pa je ključnega pomena za zmanjšanje predsodkov in večje razumevanje v družbi.

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Vir: Story.hr

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