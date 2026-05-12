Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester opozorila o pomanjkanju kadra

Več kot polovica zdravstvenih delavcev v javnih zdravstvenih sistemih so medicinske sestre, je ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih sester v ponedeljek pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dejala predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Anita Prelec. V Zvezi - Zbornici na kadrovsko podhranjenost po besedah Prelčeve opozarjajo že več let. Prepričana je, da je edina rešitev vložek v lastne kadre z ureditvijo delovnih pogojev, boljšimi plačami in ureditvijo plačnih lestvic.

icon-expand Medicinske sestre FOTO: AdobeStock

Za povečanje zanimanja za poklic in posledično več kadra so potrebne sistemske spremembe na državni ravni, je prepričan tudi strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe na kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Andrej Kranjc. Dodal je, da na UKC Ljubljana trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. "Medicina se razvija in je za to potrebno veliko več kadra. S trenutnim tempom se nam na žalost ne piše dobro, ampak verjamem v katerokoli novo vlado, da nas bo opazila in da bodo videli, da smo tudi mi pomembna poklicna skupina, na kateri je treba graditi," je dejal.

icon-expand Medicinske sestre FOTO: AdobeStock