Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester opozorila o pomanjkanju kadra

Več kot polovica zdravstvenih delavcev v javnih zdravstvenih sistemih so medicinske sestre, je ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih sester v ponedeljek pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dejala predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Anita Prelec.
V Zvezi - Zbornici na kadrovsko podhranjenost po besedah Prelčeve opozarjajo že več let. Prepričana je, da je edina rešitev vložek v lastne kadre z ureditvijo delovnih pogojev, boljšimi plačami in ureditvijo plačnih lestvic.
Za povečanje zanimanja za poklic in posledično več kadra so potrebne sistemske spremembe na državni ravni, je prepričan tudi strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe na kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Andrej Kranjc.
Dodal je, da na UKC Ljubljana trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. "Medicina se razvija in je za to potrebno veliko več kadra. S trenutnim tempom se nam na žalost ne piše dobro, ampak verjamem v katerokoli novo vlado, da nas bo opazila in da bodo videli, da smo tudi mi pomembna poklicna skupina, na kateri je treba graditi," je dejal.
Medicinske sestre so nepogrešljiv del zdravstvenega sistema v vsaki družbi, pomembne pa so na vsaki ravni zdravstvenega varstva, je dejala glavna medicinska sestra v UKC Ljubljana Zdenka Mrak. Opozorila je, da se je v UKC Ljubljana v zadnjih treh, štirih letih upokojilo 494 medicinskih sester, v naslednjih treh letih pa se jih bo upokojilo še 271. Gre za visoko številko, ki jo je težko nadomestiti, je posvarila.
Zbornica - Zveza bo mednarodni dan medicinskih sester in mednarodni dan babic, ki smo ga zaznamovali 5. maja, obeležila z 20. simpozijem zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki bo pod naslovom Ohranjanje človečnosti v času družbenih sprememb in sodobnega zdravstva potekal v četrtek v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju.
Udeleženci simpozija bodo prisluhnili predavanjem o tem, kako ohraniti človečnost v sodobnih zdravstvenih sistemih in kako je v družbi prepoznano skrbstveno delo medicinskih sester, ter o psihološki varnosti na delovnem mestu in algoritmih človečnosti. Posebna pozornost bo namenjena soočanju s trpinčenjem na delovnem mestu in vlogi opazovalcev v tem procesu ter učinkovitemu ukrepanju delodajalcev v zdravstvenih zavodih ob zaznavi trpinčenja.
