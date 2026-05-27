Mednarodni festival 'Igraj se z mano' Ljubljana praznuje dve desetletji

Dve desetletji rušenja stereotipov

Ko se je leta 2007 prvič odvila petdnevna prireditev 'Igraj se z mano', si nihče ni mogel predstavljati, da bo zrasla v največji dogodek socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v Srednji Evropi. Danes festival predstavlja mednarodno platformo inkluzije, ki povezuje projekte, partnerstva in organizacije iz številnih evropskih držav. Njegov vpliv pa ni ostal le na ravni simbolike, postal je praktičen prostor sprememb, kjer se razlike ne dojemajo kot ovira, temveč kot priložnost za skupnost, sodelovanje in napredek.

Za kaj se festival zavzema?

Festival 'Igraj se z mano' je mnogo več kot niz delavnic in nastopov, je družbeno gibanje, ki že dvajset let spreminja pogled na drugačnost. Njegovo poslanstvo temelji na več ključnih stebrih: Enakopravnost: Festival ustvarja prostor, kjer so vsi udeleženci, ne glede na svoje sposobnosti, povabljeni k sodelovanju. Ne gre za opazovanje, temveč za aktivno vključevanje, kjer vsak prispeva po svojih zmožnostih.

icon-expand Mednarodni festival 'Igraj se z mano' Ljubljana FOTO: Neja Rems Arzenšek

Razbijanje stereotipov: S tem, ko se otroci, mladostniki in odrasli z različnimi potrebami srečujejo, sodelujejo in ustvarjajo skupaj, se rušijo predsodki, ki pogosto izhajajo iz nepoznavanja ali strahu pred drugačnostjo. Dostopnost: Festival je zasnovan tako, da je prijazen in dostopen vsem. Od fizične dostopnosti prizorišč do prilagojenih aktivnosti, ki omogočajo sodelovanje tudi tistim, ki se sicer težje vključujejo v javne dogodke. Mednarodno povezovanje: V dveh desetletjih je festival postal stičišče evropskih organizacij, ki delujejo na področju inkluzije. Izmenjava dobrih praks, skupni projekti in mednarodne pobude so pomemben del njegove identitete. Ustvarjalnost kot most: Umetnost, igra in ustvarjanje so univerzalni jeziki. Prav zato festival uporablja kreativnost kot orodje, ki povezuje ljudi, presega ovire in omogoča izražanje na način, ki je dostopen vsem.

Skupnost: Festival gradi kulturo sprejemanja in solidarnosti. Uči nas, da je skupnost močnejša, ko je raznolika, in da se lahko drug od drugega veliko naučimo. S tem festival ne ustvarja le petdnevnega dogodka, temveč dolgoročno vpliva na družbo, na šole, družine, strokovne institucije in širšo javnost. Njegovo sporočilo je jasno: vključevanje ni projekt, temveč način življenja.

Festival, ki živi v mestu

Kongresni trg in Park Zvezda sta tudi letos preobražena v živahno prizorišče delavnic, iger, nastopov, druženja in ustvarjalnosti. Vsak dan med 9.00 in 13.00 poteka bogat dnevni program, ki ga soustvarjajo šole, vrtci, društva, umetniki in številne organizacije.

Posebno pozornost bosta pritegnila tudi slavnostna koncerta v četrtek ob 19.30 in v soboto ob 21.00 na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda v Ljubljani, ki tradicionalno združita množico obiskovalcev in ustvarita nepozabno vzdušje.

Več kot festival

Festival je postal celovit ekosistem, ki povezuje: - dolgoročne mednarodne projekte, - programe in partnerstva, - festivale in pobude, - ter organizacije, ki si prizadevajo za večjo socialno vključenost. Za organizacijo jubilejne izvedbe tudi letos skrbita Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije, ki že dve desetletji gradita mostove med različnimi skupnostmi. Festival je v polnem razmahu in bo trajal še do sobote, 30. maja 2026. Mesto tako ostaja prostor, kjer se srečujejo različne zgodbe, talenti in izkušnje, ki skupaj ustvarjajo bolj vključujočo prihodnost. Celoten dnevni in večerni program bo povezovala Lea Cok z mladostnico/om s posebnimi potrebami. Lea je sicer že 8 let ambasadorka vključevanja.