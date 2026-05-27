Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Mednarodni festival 'Igraj se z mano' Ljubljana
Novice

Mednarodni festival 'Igraj se z mano' Ljubljana praznuje dve desetletji

Neja Rems Arzenšek
27. 05. 2026 13.53
0

Mednarodni festival Igraj se z mano je letos stopil v prav posebno poglavje svoje zgodovine. Ljubljana je namreč že dvajsetič postala središče vključevanja, ustvarjalnosti in družbene povezanosti. Dogajanje se odvija na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda, kjer se vsak dan srečujejo otroci, mladostniki, odrasli, strokovnjaki, umetniki in obiskovalci iz vse Evrope. Festival bo potekal vse do 30. maja, zato je mesto še vedno v polnem utripu praznovanja.

Dve desetletji rušenja stereotipov

Ko se je leta 2007 prvič odvila petdnevna prireditev 'Igraj se z mano', si nihče ni mogel predstavljati, da bo zrasla v največji dogodek socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami v Srednji Evropi. Danes festival predstavlja mednarodno platformo inkluzije, ki povezuje projekte, partnerstva in organizacije iz številnih evropskih držav. Njegov vpliv pa ni ostal le na ravni simbolike, postal je praktičen prostor sprememb, kjer se razlike ne dojemajo kot ovira, temveč kot priložnost za skupnost, sodelovanje in napredek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za kaj se festival zavzema?

Festival 'Igraj se z mano' je mnogo več kot niz delavnic in nastopov, je družbeno gibanje, ki že dvajset let spreminja pogled na drugačnost. Njegovo poslanstvo temelji na več ključnih stebrih:

Enakopravnost: Festival ustvarja prostor, kjer so vsi udeleženci, ne glede na svoje sposobnosti, povabljeni k sodelovanju. Ne gre za opazovanje, temveč za aktivno vključevanje, kjer vsak prispeva po svojih zmožnostih.

Mednarodni festival 'Igraj se z mano' Ljubljana
Mednarodni festival 'Igraj se z mano' LjubljanaFOTO: Neja Rems Arzenšek

Razbijanje stereotipov: S tem, ko se otroci, mladostniki in odrasli z različnimi potrebami srečujejo, sodelujejo in ustvarjajo skupaj, se rušijo predsodki, ki pogosto izhajajo iz nepoznavanja ali strahu pred drugačnostjo.

Dostopnost: Festival je zasnovan tako, da je prijazen in dostopen vsem. Od fizične dostopnosti prizorišč do prilagojenih aktivnosti, ki omogočajo sodelovanje tudi tistim, ki se sicer težje vključujejo v javne dogodke.

Mednarodno povezovanje: V dveh desetletjih je festival postal stičišče evropskih organizacij, ki delujejo na področju inkluzije. Izmenjava dobrih praks, skupni projekti in mednarodne pobude so pomemben del njegove identitete.

Ustvarjalnost kot most: Umetnost, igra in ustvarjanje so univerzalni jeziki. Prav zato festival uporablja kreativnost kot orodje, ki povezuje ljudi, presega ovire in omogoča izražanje na način, ki je dostopen vsem.

Mednarodni festival 'Igraj se z mano' Ljubljana
Mednarodni festival 'Igraj se z mano' LjubljanaFOTO: Neja Rems Arzenšek

Skupnost: Festival gradi kulturo sprejemanja in solidarnosti. Uči nas, da je skupnost močnejša, ko je raznolika, in da se lahko drug od drugega veliko naučimo.

S tem festival ne ustvarja le petdnevnega dogodka, temveč dolgoročno vpliva na družbo, na šole, družine, strokovne institucije in širšo javnost. Njegovo sporočilo je jasno: vključevanje ni projekt, temveč način življenja.

Festival, ki živi v mestu

Kongresni trg in Park Zvezda sta tudi letos preobražena v živahno prizorišče delavnic, iger, nastopov, druženja in ustvarjalnosti. Vsak dan med 9.00 in 13.00 poteka bogat dnevni program, ki ga soustvarjajo šole, vrtci, društva, umetniki in številne organizacije.

Mednarodni festival 'Igraj se z mano' Ljubljana
Mednarodni festival 'Igraj se z mano' LjubljanaFOTO: Neja Rems Arzenšek

Posebno pozornost bosta pritegnila tudi slavnostna koncerta v četrtek ob 19.30 in v soboto ob 21.00 na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda v Ljubljani, ki tradicionalno združita množico obiskovalcev in ustvarita nepozabno vzdušje.

Več kot festival

Festival je postal celovit ekosistem, ki povezuje:

- dolgoročne mednarodne projekte,

- programe in partnerstva,

- festivale in pobude,

- ter organizacije, ki si prizadevajo za večjo socialno vključenost.

Za organizacijo jubilejne izvedbe tudi letos skrbita Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije, ki že dve desetletji gradita mostove med različnimi skupnostmi. Festival je v polnem razmahu in bo trajal še do sobote, 30. maja 2026. Mesto tako ostaja prostor, kjer se srečujejo različne zgodbe, talenti in izkušnje, ki skupaj ustvarjajo bolj vključujočo prihodnost.

Celoten dnevni in večerni program bo povezovala Lea Cok z mladostnico/om s posebnimi potrebami. Lea je sicer že 8 let ambasadorka vključevanja.

Festival bo povezal preko 1.000 nastopajočih na Janezovem odru, 70 prostovoljcev na dan. Festival soustvarjajo otroci, mladostniki in odrasli, z in brez ovir, skupaj z mentorji, vrtci, šolami, zavodi, ustanovami, društvi, nevladnimi organizacijami, umetniki, prostovoljci, partnerji. Poseben poudarek festivala ostaja prostovoljstvo - lokalni in mednarodni prostovoljci so izjemno pomemben del njegove identitete.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Mednarodni festival Igraj se z mano osebe z avtizmom socialna vključenost
Novice

Na urgenci UKC Ljubljana povečano število bolnikov zaradi visokih temperatur

24ur.com Tradicionalna Poletna noč kot otvoritev Festivala Ljubljana
24ur.com Pester program Festivala Ljubljana: Poletno noč bodo posvetili Janezu Bončini - Benču
24ur.com 72. Ljubljana Festival znova navdušil z vrhunskimi kulturnimi dogodki
24ur.com Ljubljana konec tedna na obletnico osvoboditve obdana s tekači in pohodniki
Zadovoljna.si Tako so bile videti Ljubljančanke na dan slovite predstave
24ur.com Prireditve ob kulturnem prazniku
24ur.com Ljubljana ob obletnici osvoboditve obdana s tekači in pohodniki
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732