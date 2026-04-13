Melani Mekicar: 'Najraje imam pristne in čustvene reakcije'

Melani Mekicar bo letos kot nova, sveža voditeljska moč stopila na oder priljubljene oddaje Slovenija ima talent, kjer se bo pridružila Sašu Staretu. Voditeljske izkušnje ji niso tuje, a svet talentov prinaša povsem svojo dinamiko. Prav nepredvidljivi, spontani trenutki ter iskrenost in pogum nastopajočih so tisti, ki ustvarjajo nepozabne zgodbe.

Melani Mekicar se po 13 letih vrača na oder šova Slovenija ima talent. FOTO: POP TV

Javno nastopanje ni le stvar priprave, ampak tudi sposobnosti, da sprejmemo nepredvidljivo. Prav trenutki, ko stvari uidejo iz nadzora, pogosto prinesejo največjo avtentičnost in stik z občinstvom. Ključ ni v popolnosti, temveč v tem, da si upamo biti iskreni in prisotni v trenutku. In prav takšni trenutki so tisti, ki jih občinstvo najdlje nosi s seboj.

Kot pravi, se najbolj veseli prav tistih trenutkov, ki jih ni mogoče načrtovati. "Mislim, da je to pravzaprav najlepši del vsega tega. Voditelji imamo najraje ravno pristne, iskrene čustvene reakcije – takšne in drugačne," poudarja. Prav te spontane situacije po njenem mnenju ustvarjajo čar oddaje in gledalcem ponudijo najbolj avtentično izkušnjo.

Melani Mekicar bo vodila oddajo Slovenija ima talent. FOTO: POP TV

Čeprav v tem formatu kot voditeljica še ni imela priložnosti doživeti takšnih trenutkov, jo to še dodatno navdušuje. "Tega v tem formatu še nisem doživela, zato se res veselim, da se bom znašla tudi v takšni situaciji," dodaja.

Sašo Stare in Melani Mekicar. FOTO: POP TV

Z novo sezono prihajata sveža energija in drugačen pogled, Melani Mekicar pa vabi vse, ki še oklevajo, naj se opogumijo in prijavijo. Prav iskrenost in nepredvidljivost nastopov ustvarjata čar, zaradi katerega oddaja ostaja tako priljubljena.

Melani Mekicar in Sašo Stare. FOTO: POP TV

V spodnjem videoposnetku si oglejte celoten intervju z Melani.