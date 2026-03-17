Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju

V Kentu se je zgodil tragičen izbruh meningitisa tipa B (MenB), ki je vzel življenji dveh mladih ljudi, vključno z dijakinjo in študentom. Znanstveniki so potrdili, da gre za bakterijski sev B, ki prizadene predvsem mlade. Gayatri Amirthalingam iz UKHSA je pojasnila, da večina ljudi te starosti ni cepljena proti tej specifični vrsti meningitisa, saj je bilo cepivo MenB uvedeno v nacionalni program cepljenja (NHS) šele za dojenčke, rojene po letu 2015. Več si lahko preberete v spodnjem članku:

Epidemiološke značilnosti meningitisa B

Meningitis je huda okužba možganskih ovojnic. Bakterijski meningitis B (MenB) je najpogostejši v Združenem kraljestvu in je zelo nevaren. Najpogosteje prizadene dojenčke, otroke, najstnike in mlade odrasle. Simptomi se pojavijo hitro: visoka vročina, otrdel vrat, močan glavobol, zmedenost in včasih izpuščaj. Ti znaki so podobni gripi, zato lahko pride do zamude pri diagnozi in zdravljenju, kar je lahko smrtno. Profesor Paul Hunter je dejal, da lahko "od blagih do hudih simptomov minejo samo ure." Brez hitrega zdravljenja lahko MenB povzroči izgubo sluha, poškodbe možganov, amputacije ali smrt. Tudi po zdravljenju lahko nekaterim ljudem ostanejo dolgotrajne težave.

icon-expand Meningitis FOTO: AdobeStock

Pomembno si je zapomniti: meningitis B se lahko razvije izjemno hitro, od prvih blagih znakov do kritičnega stanja lahko mine le nekaj ur. Takojšnje ukrepanje rešuje življenja.

Kaj je meningitis B

Meningitis B (označen tudi kot MenB) predstavlja obliko bakterijskega meningitisa, ki ga povzroča bakterija Neisseria meningitidis – seroskupina B. Zaradi hitrega razvoja in možnosti resnih zapletov velja za eno najnevarnejših oblik meningitisa.

Kaj predstavlja meningitis B

Glede na navedbe spletne strani WebMD, meningitis B spada med bakterijske oblike meningitisa. To pomeni, da bakterija povzroči vnetje možganskih ovojnic, ki so zaščitne membrane, obdajajoče možgane in hrbtenjačo. Ta vnetni proces lahko v kratkem času vodi v življenjsko nevarno stanje.

Prenos meningitisa B

Po poročanju spletne strani Healthline se bakterija MenB prenaša predvsem s: - Kapljicami sline (ob kašlju ali kihanju). - Tesnim osebnim stikom (kot je poljubljanje ali souporaba posodja). - Bivanjem v zaprtih skupnostih (na primer v študentskih domovih ali vojašnicah). Pomembno je poudariti, da je bakterija lahko prisotna v žrelu pri povsem zdravih posameznikih, ki so tako imenovani asimptomatski prenašalci. Tesni stiki, kot so obiskovanje družabnih dogodkov ali skupno bivanje, povečujejo tveganje za okužbo. V primeru izbruha v skupnosti so antibiotiki lahko učinkovit preventivni ukrep za zaščito ljudi in preprečevanje nadaljnjega širjenja. Za zmanjšanje tveganja si pogosto umivajte roke, ne kadite in si ne delite predmetov, ki pridejo v stik z usti (npr. vapi, steklenice z vodo, pribor).

icon-expand Meningitis FOTO: AdobeStock

Koga najpogosteje prizadene

Podatki s spletne strani Health kažejo, da meningitis B najpogosteje prizadene: - Dojenčke in majhne otroke. - Najstnike in mlade odrasle (drugo najpogostejše obdobje pojavnosti). - Posameznike z oslabljenim imunskim sistemom. Pri dojenčkih je bolezen še posebej nevarna zaradi nepopolnoma razvitega imunskega sistema.

Simptomi meningitisa B

Spletna stran WebMD navaja, da se lahko simptomi pojavijo izredno hitro, pogosto v obdobju 24 ur. Med najpogostejše simptome sodijo: - Visoka telesna temperatura. - Močan glavobol. - Otrdelost vratu. - Preobčutljivost na svetlobo. - Slabost in bruhanje. - Zmedenost ali izrazita zaspanost. - Vijolični izpuščaj, ki ne zbledi ob pritisku. Pri dojenčkih so lahko simptomi manj izraziti in se kažejo kot: - Razdražljivost. - Težave s hranjenjem. - Nenavaden jok.

icon-expand Meningitis FOTO: AdobeStock

Zakaj je meningitis B (MenB) tako nevaren

Healthline poudarja, da lahko okužba z MenB povzroči: - sepso, - odpoved organov, - trajno nevrološko okvaro, - amputacije zaradi motenj v prekrvavitvi, - smrt ob nepravočasnem ali neustreznem zdravljenju. Kljub izvajanju zdravljenja znaša smrtnost lahko 10 % ali več, medtem ko se zapleti pojavijo pri približno 20 % preživelih.

Zdravljenje

Kot navaja WebMD, je MenB medicinska nujnost. Potrebno zdravljenje vključuje: - takojšnje intravensko dajanje antibiotikov, - podporno zdravljenje (nadomeščanje tekočin, zagotavljanje kisika, uvedba zdravil proti otekanju možganov), - hospitalizacijo, pogosto na oddelku intenzivne nege. Hitreje ko se začne zdravljenje, večja je verjetnost uspešnega okrevanja brez dolgotrajnih posledic.

Preprečevanje

Health izpostavlja, da je najučinkovitejša zaščita pred boleznijo cepljenje proti MenB, ki je v številnih državah priporočeno za: - dojenčke, - najstnike, - osebe z zvišanim tveganjem. Čeprav cepljenje ne izključi možnosti okužbe, močno zmanjša tveganje za razvoj najhujših oblik bolezni.

icon-expand Meningitis FOTO: AdobeStock

Meningitis B predstavlja redko, vendar izjemno nevarno okužbo

Četudi je MenB razmeroma redek, zaradi svojega hitrega napredovanja in potencialno hudih posledic spada med najnevarnejše bakterijske okužbe. Zgodnje prepoznavanje kliničnih znakov, takojšnje ukrepanje glede zdravljenja in izvedba cepljenja so ključni za zagotovitev zdravja in dobrobiti posameznika.

Reakcija na izbruh in prihodnje odločitve o cepljenju

UKHSA pravi, da so se hitro odzvali na izbruh in takoj reševali prve primere. Poudarjajo, da so hitro povezali primere, kar je bilo ključno, čeprav je to pri resno bolnih težko. Nekateri pa dvomijo v hitrost odziva. Profesor Paul Hunter pravi, da je pomembno, da se zdravnike čim prej obvesti, da bodo lahko zgodnje simptome bolje prepoznali. Če informacij primanjkuje, se diagnoza lahko zavleče. Helen Whately predlaga, da vlada razmisli o cepljenju mladih, ki niso bili cepljeni kot dojenčki. Kljub izbruhu pa dr. Hunter meni, da "stroškovna učinkovitost takšne akcije trenutno ni upravičena", saj je bolezen še vedno "precej neobičajna". Ta nesoglasja pa poudarjajo vprašanja o prioritetah javnega zdravja in porabi sredstev za cepljenje.

Nevidne poti prenosa: Kaj morate vedeti o zgodnjih simptomih in nujnem odzivu

Da preprečimo širjenje meningitisa B, moramo vedeti, kako se prenaša in kaj storiti. Okužba se hitro širi s tesnimi stiki, na primer s kašljanjem, kihanjem ali deljenjem predmetov. To je posebej pomembno v prostorih, kjer se zbirajo mladi, kot so študentski domovi ali klubi. Zaradi nedavnega izbruha UKHSA svetuje, da vsi, ki so bili v Club Chemistry, takoj vzamejo antibiotike. Dr. Gayatri Amirthalingam pravi: "Antibiotiki pomagajo zaščititi vas in vaše bližnje." Poleg tega je pomembno, da prepoznamo prve znake bolezni, ki se hitro poslabšajo. Če ste bili v stiku z bolnikom ali imate znake bolezni, čeprav niste prepričani, da gre za meningitis, takoj poiščite zdravniško pomoč.