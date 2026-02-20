Menopavza: ko telo začne govoriti drugače in zakaj je pomembno, da ga slišimo

"Veliko žensk niti ne ve, da je to kar doživljajo povezano z menopavzo"

pojasnjuje Brighita, ki se v praksi že vrsto let srečuje z ženskami v obdobju perimenopavze in menopavze. Najpogosteje imajo le občutek, da z njimi nekaj ni v redu, a hkrati ne znajo natančno opisati kaj. Prav ta občutek negotovosti je eden ključnih razlogov, da znaki menopavze pogosto ostanejo dolgo neprepoznani. Telo začne delovati drugače, a spremembe niso vedno očitne ali dramatične. Pogosto so tihe, razpršene in vztrajne.

Prvi znaki menopavze so pogosto neopazni

Prvi znaki menopavze se lahko pojavijo že več let pred zadnjo menstruacijo, v obdobju, ki mu pravimo perimenopavza. Takrat začne raven ženskih hormonov nihati, kar vpliva na številne telesne sisteme. Ženske k nam redko pridejo z besedami, da so v peri- ali menopavzi, temveč pomoč poiščejo zaradi simptomov, ki jih pri tem doživljajo. Pogosto opazijo spremembe v spanju, večjo utrujenost, slabšo koncentracijo in nihanje razpoloženja. Ker se ti znaki razvijajo postopoma, jih marsikatera pripiše stresu, delu ali preobremenjenosti.

icon-expand Tiha menopavza – ko simptomi niso očitni, a so izčrpavajoči FOTO: Arhiv naročnika

Veliko žensk misli, da so preprosto izgorele, pravi Brighita. A ko se začnejo ponavljati težave s spanjem, razdražljivost in notranji nemir, je smiselno pomisliti tudi na hormonsko ozadje.

Pomemben zgodnji znak so tudi spremembe menstrualnega ciklusa. Močna menstruacija pred menopavzo, neredni cikli ali dolgotrajnejše krvavitve so pogosti, vendar jih ženske navadno razumejo kot prehodno fazo. Ker menstruacija še vedno prihaja, menopavza pogosto ni prva misel.

Simptomi menopavze so zelo raznoliki

Ko govorimo o simptomih menopavze, se v javnosti največkrat omenjajo vročinski oblivi. Ti so sicer pogosti, a predstavljajo le del celotne slike. Hormonska nihanja vplivajo na delovanje živčnega sistema, presnovo in čustveno ravnovesje. Ženske poročajo o tesnobi, razdražljivosti, nenavadni žalosti, občutku notranje napetosti ali izgubi motivacije. Pogost, a manj znan simptom so tudi boleče dojke v menopavzi, ki so posledica nihanja estrogena. Ker so podobni občutki znani že iz mlajših let, jih marsikatera ne poveže s tem obdobjem.

Pomembno je poudariti, da so ti simptomi pogosti in del naravnega procesa, pojasnjuje Brighita. To ne pomeni, da jih je treba ignorirati, pomeni pa, da jih je treba razumeti.

Znaki v menopavzi se praviloma ne pojavijo posamično. Pogosteje gre za kombinacijo telesnih in čustvenih sprememb, ki se med seboj prepletajo. Prav ta preplet pogosto povzroči občutek, da telo in um nista več usklajena.

Tiha menopavza – ko simptomi niso očitni, a so izčrpavajoči

Posebej zahtevna je tako imenovana tiha menopavza. Gre za obdobje, ko ni izrazitih vročinskih oblivov ali očitnih fizičnih znakov, vendar se pojavijo dolgotrajna utrujenost, notranji nemir in čustvena izčrpanost. Navzven ženske pogosto delujejo povsem funkcionalno. Hodijo v službo, skrbijo za družino, izpolnjujejo vsakodnevne obveznosti. Vendar znotraj čutijo, da jim zmanjkuje energije.

Veliko žensk mi reče, da nimajo več veselja do stvari, ki so jih prej osrečevale, pove Brighita. To ni lenoba ali šibkost, temveč znak, da telo in živčni sistem potrebujeta podporo.

Ker se o teh simptomih manj govori, se ženske pogosto počutijo osamljene in nerazumljene. Prav zato je ozaveščanje o širši sliki menopavze ključno.

Menopavza ni bolezen, je pa obdobje prilagajanja

Strokovnjaki poudarjajo, da menopavza ni bolezensko stanje, temveč naraven prehod. Kljub temu pa zahteva prilagoditve v življenjskem slogu. Telo se prilagaja novemu hormonskemu ravnovesju, zato potrebuje več pozornosti. Redna, zmerna telesna aktivnost lahko pomaga pri uravnavanju razpoloženja in izboljšanju spanca. Uravnotežena prehrana podpira presnovo in energijo. Pomembno vlogo ima tudi obvladovanje stresa, saj dolgotrajna preobremenjenost simptome pogosto še okrepi.

icon-expand Veliko žensk se zanima za naravne pristope in prehranska dopolnila FOTO: Arhiv naročnika

Veliko žensk se zanima za naravne pristope in prehranska dopolnila. Pri tem Brighita opozarja na pomen individualnega pristopa: Ni ene rešitve za vse. Vsaka ženska ima svojo hormonsko sliko, svoje simptome in svoj življenjski slog. Pomembno je, da dobi prave informacije in strokovno podporo.

Pomen pogovora in strokovne podpore

Menopavza je več kot le niz simptomov. Je obdobje, ko ženske pogosto potrebujejo razlago, pomiritev in občutek, da niso same.

Ko ženska razume, kaj se dogaja z njenim telesom, se pogosto že s tem zmanjša strah, poudarja Brighita. Znanje prinese občutek nadzora, ta pa olajšanje.

Prav pogovor je pogosto prvi korak k temu, da menopavza preneha biti nekaj nejasnega in obremenjujočega. Ko se simptomi umestijo v širši kontekst, se z njimi lažje soočamo. Tudi zato osebje Medilek BMC k svojemu delu pristopa premišljeno in izdelke, ki jih ponuja, skrbno izbira in v ponudbo uvršča le tiste, ki jim zaupa.

icon-expand Menopavza kot novo ravnovesje FOTO: Arhiv naročnika

Menopavza kot novo ravnovesje