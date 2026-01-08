Vizita.si
Placenta previa
Novice

Presenetljivo odkritje: materine celice ostanejo v telesu vse življenje

N.R.A.
08. 01. 2026 03.36
0

Vsak človek na svetu nosi v sebi del svoje matere, dobesedno. Kot poroča ScienceAlert, približno ena celica na milijon v našem telesu sploh ni naša, temveč materina. Te celice bi naš imunski sistem moral prepoznati kot tujek, pa vendar večini ljudi ne povzročajo nobenih težav.

Nova raziskava imunologov razkriva, kako je to sploh mogoče: majhna skupina materinih imunskih celic med nosečnostjo 'izuri' imunski sistem ploda, da jih sprejme kot svoje in to toleranco ohranja vse življenje.

Kaj je mikrohimerizem in zakaj je tako nenavaden pojav?

ScienceAlert pojasnjuje, da se izmenjava celic med materjo in otrokom dogaja že več kot 50 let, pojav pa imenujemo mikrohimerizem. Gre za dvosmerni proces:

- vsak človek nosi materine celice,

- vsaka oseba, ki je bila noseča, pa nosi celice svojega ploda.

Za imunologijo je to presenetljivo, saj bi imunski sistem moral napasti vse, kar ni 'naše'. A materine celice v telesu otroka vztrajajo desetletja, pogosto brez kakršnih koli težav.

Nosečnost
NosečnostFOTO: Shutterstock

Kako materine celice 'učijo' imunski sistem otroka?

Ekipa pod vodstvom pediatričnega infektologa Sing Sing Waya iz Cincinnati Children's Hospital Medical Center je želela razumeti, kako te tuje celice ostanejo neopažene. ScienceAlert navaja, da so raziskovalci uporabili mišje modele in ustvarili imunske celice z označenimi površinskimi markerji, kar jim je omogočilo natančno spremljanje in odstranjevanje določenih celic.

Ugotovili so, da majhen podsklop materinih imunskih celic, podobnih mieloidnim in dendritičnim celicam kostnega mozga, v telesu mladičev vztraja dolgo po rojstvu. Te celice so bile tesno povezane z aktivnostjo imunskega sistema in z razvojem regulatornih T-celic, ki imunski sistem pomirjajo in mu sporočajo, da je vse v redu.

Imunski sistem
Imunski sistemFOTO: AdobeStock

Kaj se zgodi, ko te celice odstranijo?

Ko so raziskovalci selektivno odstranili prav te materine celice, se je zgodilo nekaj dramatičnega:

- regulatorne T-celice so izginile,

- imunska toleranca do materinih celic se je porušila.

ScienceAlert poudarja, da to pomeni, da je dolgotrajna toleranca odvisna od izjemno majhne skupine materinih celic, ki morajo biti prisotne vse življenje. Imunska toleranca torej ni enkratni proces med nosečnostjo, ampak se mora nenehno vzdrževati.

Zakaj je to odkritje pomembno za razumevanje bolezni?

Po poročanju ScienceAlert raziskava odpira vrata boljšemu razumevanju številnih bolezni, pri katerih se pojavlja mikrohimerizem, od avtoimunskih bolezni do raka in nevroloških motenj. Sing Sing Way poudarja, da bodo nova orodja, razvita v tej raziskavi, omogočila natančnejše preučevanje teh redkih celic v različnih bolezenskih kontekstih. Kot navaja ScienceAlert, mikrohimerizem morda včasih prispeva k bolezni, v drugih primerih pa je lahko del naravnega procesa zdravljenja, saj se te celice pogosto pojavljajo v poškodovanem tkivu.

Imunski sistem
Imunski sistemFOTO: AdobeStock

Znanstveniki so naredili pomemben korak k razumevanju, zakaj materine celice v našem telesu vztrajajo vse življenje. Ključ je v majhni skupini imunskih celic, ki že v maternici 'nastavijo' imunski sistem tako, da materine celice prepozna kot varne.

To odkritje ne razkriva le fascinantnega vidika človeške biologije, ampak tudi odpira nove možnosti za raziskovanje bolezni, pri katerih mikrohimerizem igra pomembno, a še vedno slabo razumljeno vlogo.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
mikrohimerizem materine celice imunski sistem imunska toleranca zdravje
Novice

