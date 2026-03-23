Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Mleko
Novice

Kako nastanejo različni mlečni izdelki

L.G.
23. 03. 2026 03.14
0

Mlečni izdelki so že stoletja del naše prehrane, od preprostega kozarca mleka do kompleksnih sirov. A za temi vsakodnevnimi živili se skriva zanimiva zgodba, preplet narave, mikroorganizmov, tradicije in znanosti. Poglejmo, kako nastanejo, zakaj se med seboj razlikujejo in kaj dejansko prispevajo k našemu zdravju.

Mlečni izdelki so dragocen vir hranil. Vsebujejo kakovostne beljakovine, ki pomagajo pri rasti in obnovi telesa, ter kalcij, ki je ključen za zdrave kosti in zobe. Poleg tega so pomemben vir vitaminov, zlasti vitamina B12, ki ima vlogo pri delovanju živčnega sistema. Posebno mesto imajo fermentirani mlečni izdelki, saj vsebujejo koristne bakterije, ki lahko ugodno vplivajo na prebavo.

Če jih uživamo zmerno in premišljeno, mlečni izdelki prispevajo k uravnoteženi prehrani. Pomembno pa je, da izbiramo kakovostne izdelke in smo pozorni na dodane sladkorje.

Mleko pomembno za rast in razvoj otrok, vendar tudi odrasli potrebujemo hranila, kot so kalcij, beljakovine in vitamin B12.
Mleko pomembno za rast in razvoj otrok, vendar tudi odrasli potrebujemo hranila, kot so kalcij, beljakovine in vitamin B12.FOTO: AdobeStock

Kako nastanejo različni mlečni izdelki

Čeprav vsi izvirajo iz mleka, se mlečni izdelki med seboj močno razlikujejo. Na njihove lastnosti vplivajo vrsta uporabljenih mikroorganizmov, način predelave, vsebnost maščob in čas zorenja. Prav te razlike ustvarjajo pestro paleto okusov, tekstur in hranilnih vrednosti, zaradi katerih lahko vsak najde nekaj zase.

Jogurt nastane s fermentacijo, pri kateri bakterije razgrajujejo laktozo in zgostijo mleko. Pri siru se mleko s pomočjo sirila strdi v sirnino, ki jo nato oblikujejo, solijo in zorijo, kar daje siru značilen okus. Kefir pa nastaja s pomočjo kefirnih zrn, kjer kombinacija bakterij in kvasovk ustvari rahlo kisel in probiotično bogat napitek.

Kefir nastaja s pomočjo kefirnih zrn, kjer kombinacija bakterij in kvasovk ustvari rahlo kisel in probiotično bogat napitek.
Kefir nastaja s pomočjo kefirnih zrn, kjer kombinacija bakterij in kvasovk ustvari rahlo kisel in probiotično bogat napitek.FOTO: Shutterstock

Pet najpogostejših mitov o mlečnih izdelkih

1. Mleko je namenjeno le otrokom

To prepričanje ne drži. Res je, da je mleko pomembno za rast in razvoj otrok, vendar tudi odrasli potrebujemo hranila, kot so kalcij, beljakovine in vitamin B12, ki jih vsebujejo mlečni izdelki. Njihova vloga se z odraščanjem ne konča, le potrebe se nekoliko spremenijo.

2. Mlečni izdelki povzročajo prebavne težave

To velja le za nekatere ljudi, predvsem tiste z intoleranco na laktozo. Veliko ljudi brez težav uživa mlečne izdelke, še posebej fermentirane, kot so jogurt in kefir, kjer je laktoza že delno razgrajena.

3. Sir je nezdrav zaradi visoke vsebnosti maščob

Sir res vsebuje maščobe, vendar tudi številna pomembna hranila. V zmernih količinah je lahko del zdrave prehrane, saj prispeva beljakovine, kalcij in vitamine. Ključ je v ravnovesju, ne v popolnem izogibanju.

4. Rastlinski napitki so boljši od mleka

Rastlinski napitki so dobra alternativa za tiste, ki mleka ne uživajo, vendar niso nujno enakovredni. Pogosto vsebujejo manj beljakovin in imajo drugačno hranilno sestavo, zato jih ne moremo vedno neposredno primerjati z mlekom.

5. Vsi mlečni izdelki vsebujejo veliko laktoze

To ne drži. Medtem ko sveže mleko vsebuje več laktoze, jo imajo nekateri mlečni izdelki bistveno manj. Pri fermentiranih izdelkih, kot so jogurt in kefir, bakterije del laktoze razgradijo, pri zorjenih sirih pa je je lahko zelo malo ali skoraj nič. Zato jih pogosto dobro prenašajo tudi ljudje z občutljivostjo na laktozo.

V kratkem kvizu preverite svoje znanje o mlečnih izdelkih:

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Preprosto do kakovostnih mlečnih izdelkov

Mlečni izdelki so pomemben del vsakdanje prehrane, saj združujejo hranilno vrednost, tradicijo in raznolikost okusov. Pri tem je pomembno, da imamo dostop do kakovostne in raznolike ponudbe.

mlečni izdelki mleko prehrana beljakovine kalcij
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1579