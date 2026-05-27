Na urgenci UKC Ljubljana povečano število bolnikov zaradi visokih temperatur

Vsem ljudem, predvsem pa kroničnim bolnikom, svetujejo, da poskrbijo za zadostno hidracijo in izogibanje vročini ter naporom, so zapisali na spletni strani. Kot so zapisali, gre predvsem za povečanje števila onkoloških bolnikov in bolnikov s kroničnimi boleznimi, ki so starejši. Pri slednjih v povezavi z vročino in dehidracijo opažajo resnejše poslabšanje kroničnih internističnih bolezni.
Zaradi povečanega števila urgentnih napotitev je v ponedeljek na internistični urgenci prihajalo do podaljšane obravnave bolnikov, zato so v UKC Ljubljana sprejeli ukrepe za čim hitrejšo kakovostno obravnavo urgentnih bolnikov. Vzpostavili so dodatne začasne kapacitete in zmanjšali nenujne sprejeme. "Vsi bolniki, ki potrebujejo našo pomoč, so tako bili, so in bodo ustrezno obravnavani," so zapisali.
Ob tem zaradi morebitne podaljšane obravnave bolnike prosijo za razumevanje. "Vlagamo vse kadrovske in organizacijske napore, da zagotovimo čim bolj tekočo, varno in kakovostno oskrbo vsem bolnikom, ki potrebujejo obravnavo v UKC Ljubljana," so še zapisali na spletni strani.
