Na urgenci UKC Ljubljana povečano število bolnikov zaradi visokih temperatur

STA
27. 05. 2026 09.09
0

Na internistični urgenci Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana tudi zaradi vročine v zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov.

Vsem ljudem, predvsem pa kroničnim bolnikom, svetujejo, da poskrbijo za zadostno hidracijo in izogibanje vročini ter naporom, so zapisali na spletni strani. Kot so zapisali, gre predvsem za povečanje števila onkoloških bolnikov in bolnikov s kroničnimi boleznimi, ki so starejši. Pri slednjih v povezavi z vročino in dehidracijo opažajo resnejše poslabšanje kroničnih internističnih bolezni.

Vročina
VročinaFOTO: Profimedia

Zaradi povečanega števila urgentnih napotitev je v ponedeljek na internistični urgenci prihajalo do podaljšane obravnave bolnikov, zato so v UKC Ljubljana sprejeli ukrepe za čim hitrejšo kakovostno obravnavo urgentnih bolnikov. Vzpostavili so dodatne začasne kapacitete in zmanjšali nenujne sprejeme. "Vsi bolniki, ki potrebujejo našo pomoč, so tako bili, so in bodo ustrezno obravnavani," so zapisali.

Vsem svetujejo, da v času vročine poskrbijo za zadostno hidracijo ter izogibanje vročini in naporom.

Ob tem zaradi morebitne podaljšane obravnave bolnike prosijo za razumevanje. "Vlagamo vse kadrovske in organizacijske napore, da zagotovimo čim bolj tekočo, varno in kakovostno oskrbo vsem bolnikom, ki potrebujejo obravnavo v UKC Ljubljana," so še zapisali na spletni strani.

vročina ravnanje ob vročini zadostna hidracija starostniki ogrožena populacija UKC Ljubljana
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

