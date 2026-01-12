Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Alzheimerjeva bolezen
Novice

Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost

N.R.A.
12. 01. 2026 03.27
0

Alzheimerjeva bolezen velja za eno najpogostejših nevrodegenerativnih bolezni starosti, vendar obstajajo redki primeri, ki to predstavo povsem porušijo.

ScienceAlert poroča o izjemno pretresljivem primeru mladeniča, starega komaj 19 let, ki velja za najmlajšo osebo na svetu z uradno postavljeno diagnozo Alzheimerjeve bolezni. Gre za primer, ki odpira nova vprašanja o razumevanju te bolezni in njenih mehanizmov nastanka.

Zelo zgodnji simptomi in hiter potek bolezni

Kot piše ScienceAlert, so se prvi znaki bolezni pri mladeniču pojavili že okoli 17. leta starosti. Sprva je šlo za težave s kratkoročnim spominom, zmanjšano zmožnost učenja ter slabšo koncentracijo, kar je postopoma začelo vplivati na njegovo vsakodnevno delovanje in šolsko uspešnost.

Sčasoma so simptomi napredovali do te mere, da ni bil več sposoben nadaljevati šolanja. ScienceAlert navaja, da so nevrološki testi pokazali izrazito slabše rezultate v primerjavi z vrstniki: njegovi rezultati na testih spomina so bili 82 % nižji, pri takojšnjem priklicu informacij pa celo 87 % nižji, kar kaže na resno prizadetost kognitivnih funkcij.

Alzheimerjeva bolezen
Alzheimerjeva bolezenFOTO: iStock

Nevrološke ugotovitve, značilne za Alzheimerjevo bolezen

Po poročanju ScienceAlert so zdravniki z magnetno resonanco zaznali zmanjšanje hipokampusa, možganskega predela, ki ima ključno vlogo pri spominu in učenju. Poleg tega so v cerebrospinalni tekočini odkrili biomarkerje, ki so značilni za Alzheimerjevo bolezen, kar je dodatno potrdilo diagnozo.

Čeprav zgodnja oblika Alzheimerjeve bolezni (pred 65. letom) predstavlja do 10 % vseh primerov, pa ScienceAlert poudarja, da je diagnoza pri 19-letniku izjemno redka in brez znanega precedensa v medicinski literaturi.

Brez prepoznanih genetskih mutacij

Eden najbolj nenavadnih vidikov tega primera je dejstvo, da pri pacientu niso odkrili znanih genetskih mutacij, ki so običajno povezane z zgodnjo Alzheimerjevo boleznijo. ScienceAlert poroča, da je raziskovalna skupina z univerze Capital Medical v Pekingu opravila obsežno genetsko analizo, vendar ni našla mutacij, kot je PSEN1, ki so sicer pogoste pri družinskih oblikah bolezni.

Alzheimerjeva bolezen
Alzheimerjeva bolezenFOTO: iStock

Nevrolog Jianping Jia in njegovi sodelavci po navedbah ScienceAlert opozarjajo, da ta primer kaže na možnost obstoja še neodkritih mehanizmov, ki lahko vodijo v razvoj Alzheimerjeve bolezni pri zelo mladih posameznikih.

Zakaj je ta primer pomemben za znanost?

ScienceAlert izpostavlja, da ta primer presega dosedanje razumevanje Alzheimerjeve bolezni kot bolezni, tesno povezane s staranjem. Dejstvo, da gre za klinično potrjeno diagnozo brez znanih genetskih vzrokov, postavlja pod vprašaj trenutne diagnostične in raziskovalne modele. Takšni redki primeri, kot poudarja ScienceAlert, lahko pomagajo znanstvenikom bolje razumeti osnovne procese nevrodegeneracije in morda v prihodnosti prispevajo k razvoju novih diagnostičnih ali terapevtskih pristopov.

Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Preberi še
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Presenetljiva povezava med debelostjo, prehrano in Alzheimerjevo boleznijo
Preberi še
Presenetljiva povezava med debelostjo, prehrano in Alzheimerjevo boleznijo

Primer najmlajšega pacienta z Alzheimerjevo boleznijo, starega komaj 19 let, predstavlja močan opomin, da znanost o možganih še zdaleč ni dokončana. Kot navaja ScienceAlert, takšni primeri ne pomenijo le medicinske redkosti, temveč dragoceno priložnost za globlje razumevanje bolezni, ki prizadene milijone ljudi po svetu.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Alzheimerjeva bolezen mlada obolelost nevrodegenerativne bolezni zgodnji simptomi medicinska redkost
Novice

Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje

Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Zlata leta

Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence

Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Življenjske zgodbe

Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'

Ali lahko vaše vozniške navade razkrivajo zgodnji kognitivni upad?
Novice

Ali lahko vaše vozniške navade razkrivajo zgodnji kognitivni upad?

Demenca: v kateri starosti jo najpogosteje diagnosticirajo in zakaj je zgodnje prepoznavanje ključno
Zlata leta

Demenca: v kateri starosti jo najpogosteje diagnosticirajo in zakaj je zgodnje prepoznavanje ključno

Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Prehrana

Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?

Novo odkritje: Preprost test urina lahko kaže na tveganje za demenco
Zlata leta

Novo odkritje: Preprost test urina lahko kaže na tveganje za demenco

V Sloveniji bodo kmalu dostopna nova zdravila za Alzheimerjevo bolezen
Zlata leta

V Sloveniji bodo kmalu dostopna nova zdravila za Alzheimerjevo bolezen

Znaki ene najpogostejših oblik demence: Nikar jih ne prezrite!
Bolezni

Znaki ene najpogostejših oblik demence: Nikar jih ne prezrite!

Ali lahko zmanjšamo tveganje za demenco?
Zlata leta

Ali lahko zmanjšamo tveganje za demenco?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436