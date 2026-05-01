Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi

Znanstveniki v Združenih državah Amerike so predstavili spodbudne rezultate novega načina zdravljenja raka trebušne slinavke, ki velja za eno najsmrtonosnejših oblik raka, piše net.hr. Ker kar 87 odstotkov bolnikov ne preživi petih let po diagnozi, je odkritje personaliziranega mRNA cepiva prava revolucija. Cepivo deluje tako, da telo nauči prepoznati in uničiti celice raka. Vsako cepivo je narejeno po meri bolnika, pri čemer se uporabi genetski material iz njihovega lastnega tumorja, ki so ga zdravniki pred tem odstranili z operacijo. Prvi rezultati kažejo, da tisti bolniki, ki na cepivo razvijejo imunski odziv, živijo bistveno dlje, kot je bilo običajno v preteklosti.

Kako cepivo podaljšuje življenje: izjemni rezultati raziskav

Raziskava, v katero je bilo vključenih 16 bolnikov, je pokazala presenetljive rezultate. Po prejemu cepiva skupaj s kemoterapijo in imunoterapijo se je polovica bolnikov odzvala s tvorbo posebnih obrambnih celic. Od osmih bolnikov, ki so se pozitivno odzvali na cepivo, jih je bilo po šestih letih še vedno živih sedem. To je v svetu onkologije ogromen dosežek, saj je pri klasičnih načinih zdravljenja smrtnost izjemno visoka. Ključ do uspeha je v tem, da cepivo imunskemu sistemu poda 'tiralico' za rakave celice, ki bi sicer lahko ostale skrite v telesu in kasneje povzročile povratek bolezni.

icon-expand Imunoterapija FOTO: AdobeStock

Revolucionarno: kar sedem od osmih bolnikov, pri katerih je cepivo zbudilo imunski sistem, je premagalo najtežja leta po operaciji in danes živi normalno življenje.

Izzivi pri zdravljenju in kdaj bo cepivo dostopno vsem

Vsi bolniki na žalost niso kandidati za tovrstno zdravljenje. Rak trebušne slinavke je znan kot 'tihi ubijalec', saj se simptomi pogosto pojavijo šele, ko je bolezen že zelo napredovala in operacija ni več mogoča. Kar 90 odstotkom ljudem bolezen diagnosticirajo prepozno. Strokovnjaki zato poudarjajo, da gre trenutno za testiranje na manjši skupini ljudi, kjer je bila možna kirurška odstranitev. Potrebne bodo še številne študije, preden bo cepivo na voljo vsem. Trenutno že poteka druga faza globalnega kliničnega preizkušanja, ki bo razjasnilo, ali se ti odlični rezultati lahko ponovijo v večjem merilu in pri različnih bolnikih.

