Nepogrešljiv del otroške potovalne lekarne – že od pomladi naprej

Effigerm pršilo za rane je zanesljiv zaveznik staršev, ki želijo biti pripravljeni na vsako situacijo, bodisi doma ali na poti.

Varna in učinkovita nega za otroško kožo (in odrasle)

Padci, praske in manjše ranice so pri otrocih neizogibni, še posebej spomladi, ko se več gibajo na prostem. Čeprav so del odraščanja, otroci v takšnih trenutkih vedno potrebujejo hitro pomoč in občutek varnosti. Effigerm je odlična izbira, saj rane nežno čisti, izpira in vlaži, hkrati pa je popolnoma varen za občutljivo otroško kožo, saj je primeren za uporabo že od rojstva. Hkrati ne povzroča neprijetnega pekočega občutka, ne vsebuje alkohola in učinkovito zmanjšuje tveganje za okužbe. Zato ga lahko brez skrbi uporabljate večkrat na dan, tudi pri najmlajših.

Širok spekter delovanja proti mikrobom

Effigerm vsebuje hipoklorovo kislino, snov, ki učinkovito deluje proti bakterijam, zmanjšuje tveganje za okužbe ter ustvarja optimalne pogoje za celjenje ran. Gre za sestavino, ki se naravno nahaja tudi v našem telesu, natančneje v belih krvnih celicah in sicer jo telo začne proizvajati kot del naravnega imunskega odziva, zlasti ko se bori proti okužbam, vnetjem in tujkom. Slednje dodatno potrjuje njeno varnost in učinkovitost. Effigerm pršilo za rane začne delovati že v prvih minutah po nanosu, zato se otroci lahko hitro vrnejo k igri in raziskovanju sveta.

Idealen za domačo in potovalno lekarno

Maj je čas, ko začne potovalna lekarna počasi dobivati svojo končno obliko. Effigerm zaradi svoje praktične embalaže, najmanjša steklenička (60 ml) zavzame zelo malo prostora, "paše" v vsako torbo, nahrbtnik ali otroški voziček. Enostaven nanos omogoča uporabo kjer koli: na igrišču, med sprehodom, na izletu ali že na poti na prve poletne počitnice. Vedno pri roki takrat, ko ga najbolj potrebujete.

Nežen in močan – kot mamina ljubezen

Kot že omenjeno, je Effigerm primeren za vse starosti in vsestransko uporabo, zato je nepogrešljiv del vsake družine. Pri otrocih ga lahko uporabljate že od najzgodnejših dni pri različnih kožnih težavicah in ranicah, kot so plenični izpuščaj, piki komarjev, praskice od nohtov ali manjše poškodbe pri plazenju in prvih korakih. Spomladi in poleti je še posebej dobrodošel tudi pri draženju kože, manjših urezninah ali stikih z naravnimi površinami, ki lahko povzročijo nelagodje. Če iščete pršilo za rane, prilagojeno otrokom in nežno do kože, je Effigerm prava izbira že zdaj, še preden se poletje zares začne.

