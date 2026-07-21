NIJZ opozarja na porast borelioze: simptomi in ukrepi po ugrizu klopa

Najbolj pomembna ukrepa za zmanjšanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa, so zapisali na svoji spletni strani. Na NIJZ vsem svetujejo, da se zaščitijo z nošenjem svetlih oblačil, ki pokrijejo čim večji del telesa, uporabljajo repelente proti klopom in ob vrnitvi iz narave opravijo temeljit pregled telesa, med katerim so pozorni tudi na poraščene dele telesa, kožne gube, ušesa, pazduhe in dimlje. "Klopa pravilno odstranimo z uporabo koničaste pincete tako, da klopa primemo čim bližje koži, in ga z enakomernim gibom izvlečemo. Pri tem ne smemo vrteti pincete levo ali desno, ampak potegnemo naravnost navzgor. Za odstranjevanje klopov s kože ne uporabljamo olja, kreme, petroleja ali drugih mazil," so svetovali.

icon-expand Limska borelioza FOTO: AdobeStock

Borelioza je bolezen, ki jo povzročajo bakterije, ki so razširjene v evropskem in severnoameriškem prostoru ter v nekaterih državah Azije. Bakterije se prenesejo na človeka z ugrizom okuženega klopa. Cepiva, ki bi preprečilo bolezen, ni. Obstaja le cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu (KME). Junija so na NIJZ zabeležili 18 primerov KME, junija lani pa 21 primerov. V Sloveniji je borelioza najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo prenašajo klopi. Pojavlja se po celi državi in na NIJZ letno beležijo od 5000 do 7000 zbolelih. Tveganje za okužbo je največje od februarja do novembra. Blage zime in vlažne pomladi spodbujajo pojavnost klopov. Vsak, ki je izpostavljen ugrizom okuženih klopov, je dovzeten za razvoj bolezni. Predhodna okužba ne pušča zaščite pred boleznijo.

icon-expand Limska borelioza FOTO: AdobeStock