NIJZ s kampanjo Kondom = bonton ozavešča o rekordnem porastu spolno prenesenih okužb

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je v najnovejšem poročilu opozoril na rekordne ravni spolno prenesenih bakterijskih okužb v letu 2024, kar je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa, so povzeli na NIJZ. Tudi druge zdravstvene institucije ob tem poudarjajo, da spolno prenesene bolezni predstavljajo vedno večji javnozdravstveni problem, je na novinarski konferenci opozorila Evita Leskovšek z NIJZ. Ob tem je navedla, da so klasične spolno prenesene bolezni v večini obvladljive, lahko pa imajo tudi zelo resne posledice, med drugim tudi neplodnost in povečanje možnosti za več vrst raka.

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V letu 2024 je bilo v Sloveniji prijavljenih 166 primerov genitalnega herpesa in 104 primeri sifilisa, kar je rekordna številka in najvišja v zadnjem desetletju. Najpogostejša bakterijska okužba je klamidija. Prijavljenih primerov klamidijske okužbe so leta 2024 zabeležili 493, kar pomeni 10-odstoten porast v primerjavi z letom 2023 in prav tako predstavlja največje število v zadnjih 10 letih. Najpogosteje prijavljena virusna okužba so bile genitalne bradavice s 348 primeri, kjer je skupno število prijavljenih primerov skoraj za tretjino večje kot leta 2023, navajajo na NIJZ. Sicer ocenjujejo, da je število primerov spolno prenesenih bolezni precej višje, saj veliko okužb ni uradno prijavljenih.

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Ob tem je Leskovškova spomnila na uspešnost komunikacijske strategije promocije kondoma in preventive, ki so jo razvili v času pandemije virusa HIV/aidsa. Takrat je pri prvem spolnem odnosu kondom uporabilo približno tri četrtine mladih. "Morda zaradi tega, ker mlade ljudi ni več strah pred virusom HIV, morda tudi zaradi tega, ker se ne govori več o tem v medijih in tudi med njimi samimi, ker nimamo programa spolne vzgoje na sistematičen način, je uporaba kondoma padla," meni Leskovškova.

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Laura Đorđević Betetto z dermatovenerološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je ob tem ponazorila, da se z okužbami srečujejo dnevno. Najbolj tvegana populacija so še vedno moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, vendar pa v ambulanto prihajajo tudi heteroseksualci in ženske. Na kliniki prav tako opažajo, da je porast okužb posledica opuščanja zaščite s kondomom, kar je tudi sama pripisala izgubi strahu pred virusom HIV. Opozorila je tudi na to, da ljudje kondom uporabljajo pri vaginalnih in analnih odnosih, skoraj nikoli pa pri oralnih. Obenem še vedno ostaja težava tudi prepričanje "saj to se pa meni ne more zgoditi", je opozorila Đorđević Betettova. To je nevarno predvsem zato, ker so okužbe zlasti pri ženskah večinoma asimptomske.

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Najpogostejši simptomi spolno prenesenih bolezni so spremembe na zunanjih spolovilih, ki vključujejo razjede, rdečico in srbečico. Posvetovanje z zdravnikom je potrebno tudi ob znakih pekočega uriniranja, izcedka iz spolovila, oteklin dimeljskih bezgavk in ob sumu na okužbo po nezaščitenih spolnih odnosih. Jerca Ambrožič s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana je opozorila predvsem na latentni sifilis, ki poteka brez znakov, in kongenitalni sifilis, ki se prenese z okužene nosečnice na plod. "Moje sporočilo na tem mestu ne bi bilo, ne imejte spolnih odnosov, ampak ravno nasprotno, samo pri tem pomislite tudi na varnost sebe, svojih partnerjev," je poudarila.

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