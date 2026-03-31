Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Ledvice
Novice

NIJZ začenja pilotno testiranje presejanja za kronično ledvično bolezen

STA
31. 03. 2026 12.18
0

Na NIJZ so začeli pilotno testiranje presejanja za kronično ledvično bolezen, ki bo trajalo šest mesecev.

Testiranje poteka v 15 ambulantah družinske medicine po Sloveniji, ki so bile izbrane na javnem razpisu. V vsaki izbrani ambulanti bo vključenih 50 pacientov, skupaj torej 750 oseb, so za STA pojasnili na NIJZ.

Vključeni bodo moški in ženske, starejši od 40 let, pri katerih so že prepoznani dejavniki tveganja za razvoj kronične ledvične bolezni. Glavni cilj presejanja za kronično ledvično bolezen je čim zgodnejše odkrivanje bolezni.

Namen pilotnega testiranja je preveriti, kako se predvideni presejalni postopek obnese v praksi in ali so v protokolu morda prisotne nejasnosti ali organizacijski izzivi, ki jih bo treba pred nacionalno implementacijo še prilagoditi.

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1604