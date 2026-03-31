NIJZ začenja pilotno testiranje presejanja za kronično ledvično bolezen

Testiranje poteka v 15 ambulantah družinske medicine po Sloveniji, ki so bile izbrane na javnem razpisu. V vsaki izbrani ambulanti bo vključenih 50 pacientov, skupaj torej 750 oseb, so za STA pojasnili na NIJZ.

Vključeni bodo moški in ženske, starejši od 40 let, pri katerih so že prepoznani dejavniki tveganja za razvoj kronične ledvične bolezni. Glavni cilj presejanja za kronično ledvično bolezen je čim zgodnejše odkrivanje bolezni.

Namen pilotnega testiranja je preveriti, kako se predvideni presejalni postopek obnese v praksi in ali so v protokolu morda prisotne nejasnosti ali organizacijski izzivi, ki jih bo treba pred nacionalno implementacijo še prilagoditi.