Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
norice
Novice

Norice: Cepljeni otroci niso zboleli

Vizita.si
23. 01. 2026 10.47
0

Norice oziroma vodene koze so pogosta otroška bolezen, ki jo povzroča virus varicella zoster. Čeprav pri mnogih otrocih potekajo blago, lahko privedejo do resnih zapletov, zato je bila uvedba rednega cepljenja otrok proti noricam v Sloveniji januarja 2025 pomemben mejnik pri obvladovanju bolezni. Že takrat so pediatri na stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko cepili otroke, rojene februarja 2024 in kasneje.

Danes, leto dni kasneje, je pomembno poudariti, da cepljenje ne zahteva dodatnih obiskov pri pediatru, saj poteka v okviru rutinskega programa cepljenja proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Prvi odmerek otrok prejme med 11 in 18 meseci starosti, drugi odmerek pa pri 3. letu. Z rednim cepljenjem se ne zaščitijo le posamezni otroci, temveč se zmanjša tudi širjenje virusa v skupnosti, kar pomeni manj možnosti za izbruhe noric v vrtcih in šolah.

Norice se običajno začnejo z drobnimi izpuščaji, ki se hitro razvijejo v srbeče mehurčke.
Norice se običajno začnejo z drobnimi izpuščaji, ki se hitro razvijejo v srbeče mehurčke.FOTO: Shutterstock

Izkušnje iz več regij: cepljeni otroci niso zboleli

Zanimivo je pogledati širši kontekst. Ob večjem izbruhu noric proti koncu lanskega leta so pediatri v nekaterih regijah opazili pomembno razliko: otroci, ki so prejeli prvi odmerek cepiva proti noricam, niso zboleli. To je zelo jasen pokazatelj učinkovitosti cepljenja v vsakdanjem življenju.

Zaradi zaščite, ki jo nudi cepivo, so tako cepljeni otroci lahko nemoteno obiskovali vrtec, starši pa so se izognili dolgotrajni odsotnosti z dela, ki jo sicer prinaša sedem do štirinajst dni trajajoča izolacija. Družine so tako lahko brez skrbi preživele mirne decembrske dni, brez odpovedanih načrtov in dodatnega stresa. Za mnoge starše je bila ta izkušnja tudi pomemben opomnik, kako močno cepljenje prispeva h kakovosti družinskega življenja.

Zaradi zaščite, ki jo nudi cepivo, so tako cepljeni otroci lahko nemoteno obiskovali vrtec, starši pa so se izognili dolgotrajni odsotnosti z dela.
Zaradi zaščite, ki jo nudi cepivo, so tako cepljeni otroci lahko nemoteno obiskovali vrtec, starši pa so se izognili dolgotrajni odsotnosti z dela.FOTO: Shutterstock

Kako poteka bolezen in kakšni zapleti so možni?

Norice so zelo pogosta otroška bolezen, s katero se sreča veliko družin. Običajno se začnejo z drobnimi izpuščaji, ki se hitro razvijejo v srbeče mehurčke, napolnjene s tekočino. Ker so zelo nalezljive, se med otroki hitro širijo. Od okužbe do prvih znakov lahko mine tudi do tri tedne, otrok pa je kužen že nekaj dni pred pojavom izpuščaja in vse do takrat, ko se mehurčki posušijo v kraste, najzanesljiveje približno pet dni po zadnjem posušenem mehurčku. V tem času je priporočljivo, da ostane doma in v miru okreva.

Pri večini otrok norice res potekajo brez večjih težav, vendar ni vedno tako. V posameznih primerih lahko pride do resnih zapletov, kot so okužbe kože, pljučnica, okužbe krvi in celo pasovca. Takšni zapleti se razvijejo hitro in včasih zahtevajo tudi bolnišnično zdravljenje.

Čeprav pri večini norice potekajo brez večjih težav, v posameznih primerih lahko pride do resnih zapletov.
Čeprav pri večini norice potekajo brez večjih težav, v posameznih primerih lahko pride do resnih zapletov.FOTO: Shutterstock

Zakaj cepljenje?

Cepljenje proti noricam otroka ščiti ne le pred samo boleznijo, temveč tudi pred morebitnimi zapleti, zagotavlja pa zelo visoko raven zaščite: prvi odmerek nudi približno od 93 do 97 odstotkov učinkovitosti, z dvema odmerkoma pa je zaščita skoraj popolna.

Po prebolelih noricah je imunski sistem pogosto začasno oslabljen, zato so otroci v tem obdobju dovzetnejši za druge okužbe, denimo vnetja ušes ali dihal. Cepljenje takšnega izčrpavanja organizma ne povzroča, hkrati pa nudi zelo visoko stopnjo zaščite,

Države, ki so cepljenje proti noricam uvedle že pred leti, poročajo o izrazitem upadu obolevnosti. V Združenih državah Amerike se je število primerov zmanjšalo kar za 97 odstotkov. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da je za učinkovito omejevanje širjenja bolezni dosežena vsaj 80 odstotna precepljenost, kar velja tudi za slovenski prostor.

Izkušnje torej jasno dokazujejo, da je cepljenje proti noricam zanesljiv in učinkovit način zaščite, ki otrokom omogoča nemoten obisk vrtca, staršem pa stabilno delovno in družinsko življenje.

norice otroške bolezni cepljenje
Novice

Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja

Sodelovanje šole s skupnostjo: Ko majhna dejanja gradijo veliko človečnost
Duševno zdravje otrok

Sodelovanje šole s skupnostjo: Ko majhna dejanja gradijo veliko človečnost

En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zlata leta

En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni

Ali pametni telefon pri 12 letih res vpliva na zdravje otrok?
Duševno zdravje otrok

Ali pametni telefon pri 12 letih res vpliva na zdravje otrok?

Je vaš otrok debel? Debelost v otroštvu vpliva na dolgoročno zdravje
Preventiva

Je vaš otrok debel? Debelost v otroštvu vpliva na dolgoročno zdravje

Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Zlata leta

Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?

10 vsakodnevnih navad, ki krepijo duševno odpornost otrok (ne glede na njihovo starost)
Duševno zdravje otrok

10 vsakodnevnih navad, ki krepijo duševno odpornost otrok (ne glede na njihovo starost)

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1475