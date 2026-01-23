Norice: Cepljeni otroci niso zboleli

Danes, leto dni kasneje, je pomembno poudariti, da cepljenje ne zahteva dodatnih obiskov pri pediatru, saj poteka v okviru rutinskega programa cepljenja proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Prvi odmerek otrok prejme med 11 in 18 meseci starosti, drugi odmerek pa pri 3. letu. Z rednim cepljenjem se ne zaščitijo le posamezni otroci, temveč se zmanjša tudi širjenje virusa v skupnosti, kar pomeni manj možnosti za izbruhe noric v vrtcih in šolah.

icon-expand Norice se običajno začnejo z drobnimi izpuščaji, ki se hitro razvijejo v srbeče mehurčke. FOTO: Shutterstock

Izkušnje iz več regij: cepljeni otroci niso zboleli

Zanimivo je pogledati širši kontekst. Ob večjem izbruhu noric proti koncu lanskega leta so pediatri v nekaterih regijah opazili pomembno razliko: otroci, ki so prejeli prvi odmerek cepiva proti noricam, niso zboleli. To je zelo jasen pokazatelj učinkovitosti cepljenja v vsakdanjem življenju. Zaradi zaščite, ki jo nudi cepivo, so tako cepljeni otroci lahko nemoteno obiskovali vrtec, starši pa so se izognili dolgotrajni odsotnosti z dela, ki jo sicer prinaša sedem do štirinajst dni trajajoča izolacija. Družine so tako lahko brez skrbi preživele mirne decembrske dni, brez odpovedanih načrtov in dodatnega stresa. Za mnoge starše je bila ta izkušnja tudi pomemben opomnik, kako močno cepljenje prispeva h kakovosti družinskega življenja.

icon-expand Zaradi zaščite, ki jo nudi cepivo, so tako cepljeni otroci lahko nemoteno obiskovali vrtec, starši pa so se izognili dolgotrajni odsotnosti z dela. FOTO: Shutterstock

Kako poteka bolezen in kakšni zapleti so možni?

Norice so zelo pogosta otroška bolezen, s katero se sreča veliko družin. Običajno se začnejo z drobnimi izpuščaji, ki se hitro razvijejo v srbeče mehurčke, napolnjene s tekočino. Ker so zelo nalezljive, se med otroki hitro širijo. Od okužbe do prvih znakov lahko mine tudi do tri tedne, otrok pa je kužen že nekaj dni pred pojavom izpuščaja in vse do takrat, ko se mehurčki posušijo v kraste, najzanesljiveje približno pet dni po zadnjem posušenem mehurčku. V tem času je priporočljivo, da ostane doma in v miru okreva. Pri večini otrok norice res potekajo brez večjih težav, vendar ni vedno tako. V posameznih primerih lahko pride do resnih zapletov, kot so okužbe kože, pljučnica, okužbe krvi in celo pasovca. Takšni zapleti se razvijejo hitro in včasih zahtevajo tudi bolnišnično zdravljenje.

icon-expand Čeprav pri večini norice potekajo brez večjih težav, v posameznih primerih lahko pride do resnih zapletov. FOTO: Shutterstock

Zakaj cepljenje?