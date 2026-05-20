Mednarodna nevarnost: Ebola Bundibugyo v osrednji Afriki

Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha nevarne ebole v Kongu izdala mednarodno opozorilo. Poročajo o več kot 90 smrtnih žrtvah, medtem ko se število sumov na okužbo hitro približuje 350. Največja težava trenutnega izbruha je dejstvo, da gre za sev virusa, imenovan Bundibugyo, proti kateremu obstoječa cepiva niso učinkovita. Ta sev se močno razlikuje od običajnega seva Zaire, zato zdravstveni delavci na terenu nimajo na voljo preverjenih orodij za preprečevanje bolezni, ampak se morajo zanašati predvsem na hitro izolacijo okuženih.

Zakaj je trenutni sev virusa tako nevaren in kako se širi

Ebola se trenutno najhitreje širi v regijah, kjer so rudniki zlata, saj se ljudje tam veliko premikajo in prihajajo v tesen stik. Najhuje je v provinci Ituri, kjer se težko dostopni predeli in vojaški spopadi mešajo z zdravstveno krizo. Zanimivo je, da je virus najbolj udaril po mladih ljudeh, starih med 20 in 39 let, ter po ženskah, ki v teh družbah pogosto skrbijo za bolnike doma, s čimer se izpostavljajo tveganju. Do zdaj so laboratorijski testi potrdili le majhen del vseh primerov, kar pomeni, da je realno število okuženih morda še precej višje.

icon-expand Ebola FOTO: Profimedia

"To je izbruh, ki se bo širil izjemno hitro, ker je regija gosto naseljena," - virolog Jean-Jacques Muyembe opozarja na kritično hitrost širjenja okužb.

Zaradi podobnosti z malarijo in verovanja v vraže se virus širi hitreje

Zakaj je tako težko ustaviti ta izbruh? Odgovor se skriva v zgodnjih znakih bolezni, ki so precej zavajajoči. Ko oseba zboli za ebolo, se najprej počuti, kot da bi imela močan prehlad ali malarijo, ki je v tistih krajih običajna. Zato mnogi ne pomislijo na najhujše. Še večja težava pa je vraževerje. Ministrstvo za zdravje opozarja, da so ljudje v nekaterih mestih mislili, da gre za prekletstvo ali magijo. Namesto v bolnišnice so odhajali v verska središča k molitvam, kar je bila usodna napaka, saj se virus s tesnim stikom v teh centrih širi še hitreje. Takšno obnašanje je zdravstvene delavce popolnoma ohromilo.

Virus ebole se ne ustavlja pred mejami držav

Ebola ni več samo problem ene pokrajine, saj so se prvi primeri že pojavili čez mejo v Ugandi. Umrl je vsaj en človek, ki se je v Ugando vrnil iz Konga. Nevarnost je še toliko večja, ker so primere odkrili tudi v velikem mestu Goma, kjer je ogromna gostota prebivalstva in se od tam ljudje hitro selijo v sosednje države. Medtem ko vlade poskušajo omejiti potovanja, Afrika CDC svari, da bi lahko virus dosegel celotno vzhodnoafriško regijo, če ne bomo hitro vzpostavili kontrolnih točk in povečali števila laboratorijskih testiranj.