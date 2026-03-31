Zdravljenje z barokomoro
Nova metoda zdravljenja odpravila zaplete pri hrvaški pisateljici

STA
31. 03. 2026 15.25
0

Hrvaška pisateljica Vedrana Rudan je po navedbah reškega kliničnega centra postala prva pacientka na svetu, pri kateri so z uporabo hiperbarične kisikove terapije (HBOT) odpravili zaplete po obsevanju zaradi raka žolčevodov. Rudan se je po obsevanju spopadala z razjedo na dvanajstniku, po uporabi metode HBOT pa se je njeno stanje zelo izboljšalo.

Rudan je pred letom in pol v drugi ustanovi zdravila metastaze na jetrih s stereotaktično radioterapijo (SBRT). Stranski učinek zdravljenja je bila kronična razjeda na dvanajstniku, zaradi česar je izgubila približno 15 kilogramov, obenem pa je trpela stalne in neznosne bolečine v trebuhu in slabost, so v ponedeljek sporočili iz KBC Rijeka.

To je bistveno poslabšalo kakovost njenega življenja in otežilo nadaljnje uspešno zdravljenje z moderno sistemsko onkološko terapijo, njeno stanje pa se ni izboljšalo kljub vsem uporabljenim standardnim terapijam. Terapija s HBOT se je po navedbah reškega kliničnega centra že pred tem raziskovala za zdravljenje zapletov klasične radioterapije, a je še nikoli niso uporabili za zaplete pri SBRT.

"Obstajajo študije, ki nakazujejo možno korist uporabe metode HBOT pri zdravljenju posledic standardne radioterapije na prebavni cevi, vendar pregled literature ne kaže podatkov o učinkovitosti uporabe HBOT pri zdravljenju zapletov stereotaktične radioterapije trebuha in medenice na prebavni cevi," so pojasnili. Ob tem so dodali, da je bila zato po njihovih spoznanjih metoda, ki jo je uporabila ekipa zdravnikov KBC Rijeka, izvedena prvič na svetu.

Zdravljenje je bilo po navedbah predstojnice klinike za tumorje Ivane Mikolašević uspešno. "Po opravljeni terapiji pacientka nima več bolečin, nima slabosti, pridobila je telesno težo, kontrolna gastroskopija ob koncu terapije pa kaže na znatno izboljšanje stanja dvanajstnika," je poudarila Mikolašević v sporočilu za javnost.

Rudan je medtem pojasnila, da se že dve leti bori z rakom žolčevodov in da se ji je stanje pred dvema mesecema močno poslabšalo. Imela je hude bolečine, slabost, ni mogla jesti ali piti in je bila ves čas v postelji.

Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Po uvedbi HBOT se je njeno stanje močno izboljšalo - bolečine so izginile, vrnil se ji je apetit in v dveh tednih je pridobila deset kilogramov. "Terapijo sem končala, zdaj sem doma in uživam v življenju, ki se ga komaj še spominjam. Hodim, jem, pijem, diham. Edini problem je, da ne vem, ali so to sanje ali je res," je izjavila.

Po uspehu pri prvi pacientki v KBC Rijeka že zdravijo tudi drugo pacientko s podobnimi zapleti po obsevanju, pri kateri so se bolečine prav tako hitro umirile. Zdravljenje poteka v sodelovanju multidisciplinarne ekipe onkologov, gastroenterologov, specialistov hiperbarične medicine in kirurgov.

Vedrana Rudan hiperbarična kisikova terapija zapleti po obsevanju rak žolčevodov zdravljenje
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

