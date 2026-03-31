Nova metoda zdravljenja odpravila zaplete pri hrvaški pisateljici

Rudan je pred letom in pol v drugi ustanovi zdravila metastaze na jetrih s stereotaktično radioterapijo (SBRT). Stranski učinek zdravljenja je bila kronična razjeda na dvanajstniku, zaradi česar je izgubila približno 15 kilogramov, obenem pa je trpela stalne in neznosne bolečine v trebuhu in slabost, so v ponedeljek sporočili iz KBC Rijeka. To je bistveno poslabšalo kakovost njenega življenja in otežilo nadaljnje uspešno zdravljenje z moderno sistemsko onkološko terapijo, njeno stanje pa se ni izboljšalo kljub vsem uporabljenim standardnim terapijam. Terapija s HBOT se je po navedbah reškega kliničnega centra že pred tem raziskovala za zdravljenje zapletov klasične radioterapije, a je še nikoli niso uporabili za zaplete pri SBRT.

"Obstajajo študije, ki nakazujejo možno korist uporabe metode HBOT pri zdravljenju posledic standardne radioterapije na prebavni cevi, vendar pregled literature ne kaže podatkov o učinkovitosti uporabe HBOT pri zdravljenju zapletov stereotaktične radioterapije trebuha in medenice na prebavni cevi," so pojasnili. Ob tem so dodali, da je bila zato po njihovih spoznanjih metoda, ki jo je uporabila ekipa zdravnikov KBC Rijeka, izvedena prvič na svetu. Zdravljenje je bilo po navedbah predstojnice klinike za tumorje Ivane Mikolašević uspešno. "Po opravljeni terapiji pacientka nima več bolečin, nima slabosti, pridobila je telesno težo, kontrolna gastroskopija ob koncu terapije pa kaže na znatno izboljšanje stanja dvanajstnika," je poudarila Mikolašević v sporočilu za javnost. Rudan je medtem pojasnila, da se že dve leti bori z rakom žolčevodov in da se ji je stanje pred dvema mesecema močno poslabšalo. Imela je hude bolečine, slabost, ni mogla jesti ali piti in je bila ves čas v postelji.

