Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil

Tradicionalno jo povezujemo s pretiranim pitjem alkohola in nezdravim načinom življenja, vendar nova masivna genetska študija, ki je zajela 2,6 milijona ljudi, razkriva, da ključni razlog za putiko ni le prehrana ali alkohol, temveč predvsem genetika. Ta raziskava, ki jo citira sciencealert, močno spreminja naše razumevanje bolezni.

Kaj razkriva študija?

Mednarodna ekipa znanstvenikov je primerjala genske podatke 2,6 milijona ljudi, od tega 120.295 oseb s putiko, z namenom ugotoviti, katere genske variante so povezane s to boleznijo. Analiza je odkrila 377 regij v DNA, ki so povezane s putiko, od tega 149 novih, doslej neznanih povezav. Te ugotovitve drastično razširjajo razumevanje genetske vpletenosti v bolezen.

Mit o prehrani in resnični vzroki

Čeprav prehrana, telesna teža in alkohol vplivajo na telo, raziskava jasno kaže, da genetika močno določa tveganje za putiko. Genetske variante vplivajo na nastajanje in prenos sečne kisline, na verjetnost imunskega napada na uratne kristale v sklepih in na stopnjo, do katere telo sproži vnetni odziv. Epidemiolog Tony Merriman iz Univerze Otago v Novi Zelandiji pojasnjuje, da je putika kronična bolezen z jasnim genetskim ozadjem in da ni vprašanje 'krivde' bolnika. Putika nastane, ko se v krvi nabere preveč sečne kisline, ki kristalizira v igličaste kristale v sklepih. Ko jih imunski sistem prepozna kot nevarnost, se pojavi hudo vnetje in bolečina.

Zakaj genetika spreminja pogled na zdravljenje

Vztrajanje pri prepričanju, da je putika samo posledica prehrane ali alkohola, ustvarja sram in preprečuje bolnikom, da poiščejo zdravniško pomoč. Pogosto trpijo tiho, brez ustrezne preventive ali zdravljenja, kot so zdravila za znižanje ravni sečne kisline.

Boljše tarče za terapijo

Nova genetska odkritja odpirajo možnosti za bolj usmerjene terapije. Odkriva se potencial za prilagoditev obstoječih zdravil, ki bi vplivala tudi na imunski odziv in transport sečne kisline, kar bi bolnikom omogočilo bolj učinkovito obvladovanje bolezni.

Omejitve študije

Čeprav gre za največjo genetsko analizo putike doslej, študija ni popolna. Večina podatkov je iz ljudi evropskega izvora, nekateri primeri putike pa so temeljili na samoprijavi, ne na klinični diagnozi. Kljub temu daje raziskava najširši vpogled v biološke mehanizme bolezni, kar je pomemben korak naprej v razumevanju putike. Nova raziskava jasno pokaže, da putika ni zgolj 'bolezen greha'. Gre za kronično bolezen, kjer genetika igra ključno vlogo pri nastajanju, prenosu in odzivu sečne kisline v telesu. Boljše razumevanje teh mehanizmov odpira vrata do novih načinov zdravljenja in končno razbija dolgoživeče mite.