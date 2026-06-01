Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti

Bolniki z diagnozo napredovalega ploščatoceličnega karcinoma pljuč imajo nov razlog za optimizem, piše net.hr. Eksperimentalno zdravilo ivonescimab, ki so ga razvili na Kitajskem, je v nedavni študiji pokazalo, da lahko bolniki s tem zdravilom živijo povprečno 27,9 meseca. To je precej več od 23,7 meseca, kolikor so v povprečju preživeli bolniki, zdravljeni z drugim uveljavljenim imunološkim zdravilom.

Preberi še Novo zdravilo za pljučnega raka naj bi zmanjšalo tveganje smrti za polovico

Rezultati študije so bili tako spodbudni, da so bili deležni velike pozornosti na prestižnem onkološkem srečanju v Chicagu. Kitajsko podjetje je že oktobra sporočilo, da zdravilo izpolnjuje svoje cilje, sedaj pa imamo tudi konkretne podatke o tem, kako dolgo bolniki dejansko preživijo ob takšnem zdravljenju.

icon-expand Tableta FOTO: AdobeStock

Dvojna tarča za uničenje tumorja: kako deluje novo zdravilo?

V čem se ivonescimab razlikuje od dosedanjih imunoloških terapij? Do zdaj so zdravila, kot je dobro znana Keytruda, delovala predvsem tako, da so 'oslepila' rakave celice, da jih je imunski sistem lahko lažje opazil. Novo zdravilo pa počne to in še nekaj več. Poleg prepoznavanja raka se ivonescimab bori tudi proti rasti žil v samem tumorju. Te žile rak nujno potrebuje, da se hrani in širi.

Preberi še Lahko preprost test s prsti kaže znake pljučnega raka?

S tem ko zdravilo blokira ta proces, raku preprosto 'odvzame hrano' in ga oslabi od znotraj. Strokovnjaki verjamejo, da bi takšen pristop z dvojno tarčo lahko postal novi zlati standard pri oskrbi bolnikov, saj učinkovito naslavlja kompleksno naravo rakave bolezni na več ravneh hkrati.

icon-expand Pljučni rak FOTO: AdobeStock

Tveganje za smrt se je ob uporabi novega kitajskega zdravila zmanjšalo za več kot tretjino v primerjavi z dosedanjimi metodami.

Iz Kitajske na svetovni trg: bodo rezultati veljali tudi pri nas?

Mnogi se sprašujejo, kdaj bo zdravilo ivonescimab dostopno tudi pri nas. Pot do tja zahteva še nekaj časa, saj so prvo študijo izvedli zgolj na 532 bolnikih iz Kitajske. Zdravniki morajo biti povsem prepričani, da zdravilo enako dobro deluje pri različnih ljudeh po svetu, ne glede na njihovo etnično poreklo. Ravno zato že poteka ločeno globalno preskušanje, v katerem novo zdravilo neposredno primerjajo z zdajšnjim kraljem trga – zdravilom Keytruda. Prvi rezultati tega svetovnega testa naj bi bili na voljo še v letošnjem letu. Če bodo potrdili izjemen kitajski dosežek, lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo blagoslov zdravstvenih oblasti po vsem svetu in širšo dostopnost terapije.

Preberi še Najbolj smrtonosne oblike raka – in kako jih večina ljudi spregleda

Seveda nobena medicina ni brez tveganja. Pri novem zdravilu so raziskovalci opazili nekaj več neželenih stranskih učinkov. Okoli dve tretjini tistih, ki so prejemali novo kombinacijo, je poročalo o resnejših zapletih, kar je malce več kot pri običajnem zdravljenju. Kljub temu so se ti stranski učinki očitno dali nadzorovati, saj se število ljudi, ki so morali zdravljenje prekiniti, ni povečalo – v obeh primerih je bilo takšnih bolnikov le pet odstotkov. To je dober znak, ki potrjuje, da prednosti bistveno odtehtajo tveganja. Študija, ki jo je povzel prestižni medicinski časopis The Lancet, zaključuje, da gre za enega najbolj obetavnih novih standardov v sodobni onkologiji.