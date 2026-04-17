Duševno zdravje

"Enostavno si moraš zaupati in vedeti, da to znaš, da to obvladaš"

M.S.
17. 04. 2026 03.44
0

Nuška Drašček kot nova žirantka v oddaji Slovenija ima talent poudarja, da je pri obvladovanju stresa ključno zaupanje vase, nenehno delo in dobro poznavanje lastnega instrumenta, saj prav to zmanjšuje negotovost in krepi samozavest.

Nuška Drašček: Ključ do obvladovanja stresa je zaupanje vase

Nuška Drašček stres razume kot nekaj, kar ni nujno le negativno, saj ga lahko doživljamo tudi kot pozitiven odziv, čeprav telo na oba reagira podobno. Pri soočanju z njim ji je najbolj pomagalo dobro poznavanje lastnega instrumenta. "Ko sem vedela, kje imam tehnične rezerve, sem vedela, da me na odru težko kaj preseneti," pojasnjuje.

Nuška Drašček.
Nuška Drašček.FOTO: POP TV
Poudarja, da sta prav nenehno izpopolnjevanje in vsakodnevna vaja ključna za večjo samozavest. Sčasoma se stres sicer ne izgubi, ampak se preusmeri. "Nisem bila več nervozna v smislu, da ne bi vedela, kaj bo, ampak sem razmišljala, ali bom naredila tako, kot si želim, ali bom boljša kot zadnjič."

Nuška Drašček.
Nuška Drašček.FOTO: POP TV
Pomembno se ji zdi tudi zaupanje vase, saj mora glava ostati mirna in ne podleči negativnim mislim. "Enostavno si moraš zaupati in vedeti, da to znaš, da to obvladaš." Kot dodaja, lahko pri umirjanju pomagajo tudi preproste tehnike, kot je nekaj globokih vdihov. Nuška ob tem poudarja, da je pri nastopu izjemno pomembna karizma, s katero stopiš na oder in občinstvo povabiš v svoj svet, saj prav ta osebna energija pogosto naredi največji vtis in poveže izvajalca z gledalci.

Nove vloge se močno veseli, malo pa ima tudi treme.
Nove vloge se močno veseli, malo pa ima tudi treme.FOTO: POP TV

Celoten pogovor z Nuško si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

Nova sezona Slovenija ima talent tako dobiva vedno bolj zanimivo ekipo. Manjka nam samo še eno ime, ki bo skupaj z Alyo, Borutom Pahorjem in Nuško Drašček to jesen na POP TV sedlo za žirantsko mizo. Kdo bo to? Razkrijemo kmalu. Do takrat pa imajo vsi, ki verjamejo v svoj talent, samo še do konca aprila čas, da se prijavijo in stopijo na največji oder v Sloveniji.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

