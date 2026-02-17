Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili

Kaj kaže najobsežnejši pregled raziskav o postenju

Kot poroča ScienceAlert, je mednarodna skupina raziskovalcev izvedla izjemno obsežen pregled več kot 100 študij, ki so preučevale vpliv različnih oblik postenja na zdravje. Ugotovitve kažejo, da številni učinki, ki so jih ljudje pripisovali postu, niso tako izraziti, kot se je dolgo domnevalo. Raziskovalci poudarjajo, da so koristi pogosto manjše, kot so nakazovale prejšnje, manj obsežne raziskave.

Postenje ni učinkovitejše od drugih načinov zmanjševanja telesne teže

Ena ključnih ugotovitev pregleda je, da postenje, vključno z oblikami, kot je časovno omejeno prehranjevanje, ni bolj učinkovito pri zmanjševanju telesne teže kot druge oblike energijsko omejene prehrane. Kot navaja ScienceAlert, so rezultati pokazali, da je izguba telesne teže primerljiva z drugimi pristopi, ki prav tako temeljijo na zmanjšanem energijskem vnosu. Raziskovalci so zato opozorili, da postenje ni čudežna rešitev, kot je bilo pogosto predstavljeno.

icon-expand Post FOTO: AdobeStock

Učinki na presnovo so manj izraziti, kot se je domnevalo

Pregled je pokazal, da postenje ne prinaša tako izrazitih presnovnih koristi, kot so jih nakazovale prejšnje študije. Kot piše ScienceAlert, so spremembe v ravni glukoze, inzulina in drugih presnovnih markerjev sicer prisotne, vendar so manjše in pogosto primerljive s spremembami, ki jih povzročijo druge oblike prehranskih režimov. Raziskovalci poudarjajo, da je treba rezultate preteklih študij, ki so postu pripisovale izjemne presnovne učinke, obravnavati previdno.

Postenje ni primerno za vse in lahko povzroči neželene učinke

Raziskovalci so opozorili, da postenje ni brez tveganj. Kot navaja ScienceAlert, lahko pri nekaterih ljudeh povzroči utrujenost, razdražljivost, težave s koncentracijo in motnje hranjenja. Posebej izpostavljajo, da je treba biti previden pri osebah z določenimi zdravstvenimi stanji, pri katerih lahko postenje povzroči dodatne zaplete. Zato strokovnjaki poudarjajo, da je pred uvedbo takšnega režima priporočljivo posvetovanje z zdravstvenim strokovnjakom.

icon-expand Post FOTO: AdobeStock

Kaj pomenijo nove ugotovitve za razumevanje postenja

Obsežen pregled raziskav jasno kaže, da je treba pričakovanja glede postenja prilagoditi. Čeprav lahko postenje nekaterim ljudem pomaga pri urejanju prehrane ali zmanjševanju telesne teže, ni univerzalno bolj učinkovito od drugih pristopov. Kot poroča ScienceAlert, raziskovalci menijo, da je ključno razumeti, da je uspeh pri uravnavanju telesne teže in presnove odvisen predvsem od dolgoročne vztrajnosti in celotnega življenjskega sloga, ne pa od enega samega prehranskega režima. Nova analiza tako spodbuja bolj uravnotežen pogled na postenje. Namesto da bi ga obravnavali kot posebno učinkovito metodo, ga je treba razumeti kot enega izmed številnih možnih pristopov, ki imajo svoje prednosti in omejitve. Najpomembneje je, da izberete način prehranjevanja, ki ga lahko dolgoročno vzdržujete in ki ustreza vašemu zdravstvenemu stanju.