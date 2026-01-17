Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca

Do danes so bile možnosti zdravljenja omejene predvsem na lajšanje bolečine in nadomeščanje poškodovanih sklepov, saj regeneracija hrustanca pri odraslih velja za izjemno zahtevno. Nedavna raziskava, ki jo povzema ScienceAlert, pa odpira povsem novo poglavje v razumevanju staranja sklepov. Znanstveniki so namreč identificirali ključni protein, ki bi lahko postal osrednja tarča za obnovo hrustanca in preprečevanje napredovanja osteoartritisa. Odkritje nakazuje možnost, da bi v prihodnosti lahko obnovili lastni hrustanec in se izognili operativnim zamenjavam sklepov.

Kako protein 15 PGDH vpliva na staranje sklepov

Kot navaja ScienceAlert, so raziskovalci s Stanford University ugotovili, da je protein 15 PGDH tesno povezan s procesi staranja, saj se njegova količina s starostjo povečuje in zavira molekule, ki sodelujejo pri obnovi tkiv ter zmanjševanju vnetja.

icon-expand Artroza kolena FOTO: Adobe Stock

Vloga proteina pri razvoju osteoartritisa

Kot poroča vir, je povečana prisotnost proteina 15PGDH raziskovalce spodbudila k preverjanju njegove vloge pri osteoartritisu, bolezni, pri kateri se zaradi obremenitev sklepov razgrajuje kolagen v hrustancu, kar vodi v vnetje in bolečino. V poskusih na starejših miših je uporaba inhibitorja 15PGDH povzročila opazno zadebelitev predhodno obrabljenega hrustanca. Kot piše ScienceAlert, so podobni rezultati nastopili tudi pri mladih poškodovanih miših, kjer je inhibitor preprečil običajen razvoj poškodbeno povzročenega osteoartritisa.

Regeneracija brez uporabe matičnih celic

Prejšnji poskusi regeneracije hrustanca so pogosto vključevali uporabo matičnih celic, vendar je zaviranje 15 PGDH pokazalo, da to ni potrebno. Hondrociti, celice, ki tvorijo in vzdržujejo hrustanec, so se pod vplivom inhibitorja preoblikovali v bolj zdravo in funkcionalno stanje. Mikrobiologinja Helen Blau je poudarila, da gre za povsem nov pristop k regeneraciji odraslega tkiva, ki bi lahko imel velik klinični potencial.

icon-expand Koleno FOTO: AdobeStock

Obetavni rezultati pri miših in človeških tkivih

Zdravljene miši so kazale bolj stabilno hojo, manj bolečine in večjo obremenitev poškodovanih okončin, kar kaže na dejansko izboljšanje funkcionalnega stanja sklepov.

Preizkusi na človeških vzorcih

Raziskovalci so metodo preizkusili tudi na človeških vzorcih hrustanca, pridobljenih med operacijami zamenjave kolena. Tudi tu so opazili znake regeneracije, saj je hrustanec postal bolj čvrst in manj vnet. Ortopedska raziskovalka Nidhi Bhutani je pojasnila, da se ob zdravljenju spreminjajo vzorci izražanja genov v obstoječih celicah hrustanca, kar odpira možnost za obsežnejše klinične koristi.

icon-expand Artroza kolena FOTO: Adobe Stock

Potencial za prihodnost zdravljenja osteoartritisa

Kot piše ScienceAlert, bi lahko ta pristop v prihodnosti omogočil zdravljenje, ki ne bi le lajšalo simptomov, temveč bi dejansko odpravljalo vzrok bolezni. To bi lahko zmanjšalo potrebo po operativnih zamenjavah kolkov in kolen, ki so trenutno ena redkih učinkovitih rešitev pri napredovalem osteoartritisu. Čeprav je pred raziskovalci še veliko dela, so prvi rezultati izjemno obetavni. Predhodna klinična preskušanja zaviralcev 15 PGDH pri zdravljenju mišične oslabelosti niso pokazala varnostnih težav, kar bi lahko pospešilo začetek novih kliničnih študij. Znanstveniki verjamejo, da bi lahko v prihodnosti dosegli regeneracijo lastnega hrustanca in s tem bistveno izboljšali zdravljenje osteoartritisa ter drugih degenerativnih sprememb, povezanih s staranjem.