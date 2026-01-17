Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Otečeno koleno
Novice

Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca

N.R.A.
17. 01. 2026 03.34
0

Osteoartritis je ena najpogostejših degenerativnih bolezni sklepov, ki pomembno vpliva na gibljivost in kakovost življenja starejših odraslih.

Do danes so bile možnosti zdravljenja omejene predvsem na lajšanje bolečine in nadomeščanje poškodovanih sklepov, saj regeneracija hrustanca pri odraslih velja za izjemno zahtevno. Nedavna raziskava, ki jo povzema ScienceAlert, pa odpira povsem novo poglavje v razumevanju staranja sklepov. Znanstveniki so namreč identificirali ključni protein, ki bi lahko postal osrednja tarča za obnovo hrustanca in preprečevanje napredovanja osteoartritisa. Odkritje nakazuje možnost, da bi v prihodnosti lahko obnovili lastni hrustanec in se izognili operativnim zamenjavam sklepov.

Kako protein 15 PGDH vpliva na staranje sklepov

Kot navaja ScienceAlert, so raziskovalci s Stanford University ugotovili, da je protein 15 PGDH tesno povezan s procesi staranja, saj se njegova količina s starostjo povečuje in zavira molekule, ki sodelujejo pri obnovi tkiv ter zmanjševanju vnetja.

Artroza kolena
Artroza kolenaFOTO: Adobe Stock

Vloga proteina pri razvoju osteoartritisa

Kot poroča vir, je povečana prisotnost proteina 15PGDH raziskovalce spodbudila k preverjanju njegove vloge pri osteoartritisu, bolezni, pri kateri se zaradi obremenitev sklepov razgrajuje kolagen v hrustancu, kar vodi v vnetje in bolečino. V poskusih na starejših miših je uporaba inhibitorja 15PGDH povzročila opazno zadebelitev predhodno obrabljenega hrustanca. Kot piše ScienceAlert, so podobni rezultati nastopili tudi pri mladih poškodovanih miših, kjer je inhibitor preprečil običajen razvoj poškodbeno povzročenega osteoartritisa.

Regeneracija brez uporabe matičnih celic

Prejšnji poskusi regeneracije hrustanca so pogosto vključevali uporabo matičnih celic, vendar je zaviranje 15 PGDH pokazalo, da to ni potrebno. Hondrociti, celice, ki tvorijo in vzdržujejo hrustanec, so se pod vplivom inhibitorja preoblikovali v bolj zdravo in funkcionalno stanje. Mikrobiologinja Helen Blau je poudarila, da gre za povsem nov pristop k regeneraciji odraslega tkiva, ki bi lahko imel velik klinični potencial.

Koleno
KolenoFOTO: AdobeStock

Obetavni rezultati pri miših in človeških tkivih

Zdravljene miši so kazale bolj stabilno hojo, manj bolečine in večjo obremenitev poškodovanih okončin, kar kaže na dejansko izboljšanje funkcionalnega stanja sklepov.

Preizkusi na človeških vzorcih

Raziskovalci so metodo preizkusili tudi na človeških vzorcih hrustanca, pridobljenih med operacijami zamenjave kolena. Tudi tu so opazili znake regeneracije, saj je hrustanec postal bolj čvrst in manj vnet. Ortopedska raziskovalka Nidhi Bhutani je pojasnila, da se ob zdravljenju spreminjajo vzorci izražanja genov v obstoječih celicah hrustanca, kar odpira možnost za obsežnejše klinične koristi.

Artroza kolena
Artroza kolenaFOTO: Adobe Stock

Potencial za prihodnost zdravljenja osteoartritisa

Kot piše ScienceAlert, bi lahko ta pristop v prihodnosti omogočil zdravljenje, ki ne bi le lajšalo simptomov, temveč bi dejansko odpravljalo vzrok bolezni. To bi lahko zmanjšalo potrebo po operativnih zamenjavah kolkov in kolen, ki so trenutno ena redkih učinkovitih rešitev pri napredovalem osteoartritisu.

Čeprav je pred raziskovalci še veliko dela, so prvi rezultati izjemno obetavni. Predhodna klinična preskušanja zaviralcev 15 PGDH pri zdravljenju mišične oslabelosti niso pokazala varnostnih težav, kar bi lahko pospešilo začetek novih kliničnih študij. Znanstveniki verjamejo, da bi lahko v prihodnosti dosegli regeneracijo lastnega hrustanca in s tem bistveno izboljšali zdravljenje osteoartritisa ter drugih degenerativnih sprememb, povezanih s staranjem.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
regeneracija hrustanca osteoartritis zdravljenje staranje sklepov obnova hrustanca degenerativne bolezni sklepov osteoartritis protein 15-PGDH zdravljenje sklepov degenerativne bolezni
Novice

V Murski Soboti zastrupitev štirih oseb z ogljikovim monoksidom

Starodavna japonska vaja lahko krepi kolena in ščiti pred poškodbami v starejši dobi
Aktivno življenje

Starodavna japonska vaja lahko krepi kolena in ščiti pred poškodbami v starejši dobi

S staranjem telo izgublja to ključno snov – in ogroža sklepe
Zdravje

S staranjem telo izgublja to ključno snov – in ogroža sklepe

Osteoartritis lahko pomembno vpliva na kakovost življenja
Bolezni

Osteoartritis lahko pomembno vpliva na kakovost življenja

Zakaj oteka koleno?
Simptomi in bolezni

Zakaj oteka koleno?

Odlične vaje za krepitev kolena
Aktivno življenje

Odlične vaje za krepitev kolena

Tudi mlajši ljudje imajo lahko artrozo kolena
Simptomi in bolezni

Tudi mlajši ljudje imajo lahko artrozo kolena

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436