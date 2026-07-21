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Rak želodca
Novice

Uspešni rezultati presejanja za preprečevanje raka želodca

STA
21. 07. 2026 12.06
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V Zdravstvenem domu Ljubljana se je konec junija zaključilo testiranje na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori, ki je glavni povzročitelj raka želodca.

Rezultati raziskave v okviru mednarodnega evropskega projekta Togas kažejo, da je organizirano odkrivanje in zdravljenje okužbe na primarni ravni izvedljivo in uspešno, so navedli v ZD Ljubljana. V ZD Ljubljana so v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje z raziskavo Testiraj in zdravi Helicobacter pylori (H. pylori) za preprečevanje raka želodca začeli marca 2024. K sodelovanju so povabili posameznike, stare od 30 do 34 let, ki so opredeljeni pri družinskih zdravnikih ZD Ljubljana.

Rak želodca
Rak želodcaFOTO: AdobeStock

Od skupno 10.418 povabljenih se je na testiranje krvi za ugotavljanje prisotnosti protiteles proti bakteriji H. pylori odzvalo 34 odstotkov ljudi. V laboratorijih ZD Ljubljana so od 3557 oseb protitelesa potrdili pri 13 odstotkih testiranih. Povabili so jih na potrditveni urea dihalni test, okužbo pa potrdili pri 84 odstotkih oseb, ki so bile pozitivne na serološkem testiranju.

Družinski zdravniki so 332 osebam uvedli 14-dnevno zdravljenje s kombinacijo štirih zdravil. Kontrolni dihalni test je pokazal izjemno uspešnost zdravljenja, saj je bila prva izbrana terapija uspešna pri 98 odstotkih bolnikov. Le nekaj oseb je potrebovalo nadaljnje zdravljenje z drugo terapevtsko shemo.

Rak želodca
Rak želodcaFOTO: AdobeStock

Verjamejo, da bodo izsledki raziskave pomembno prispevali k oblikovanju evropskih smernic za preprečevanje raka želodca in k razvoju učinkovitih presejalnih strategij v državah EU. V evropski delovni skupini za pripravo teh smernic sodelujeta tudi dve predstavnici ljubljanskega zdravstvenega doma, so zapisali.

Kot so zapisali, bo raziskava skupaj z rezultati partnerskih centrov iz drugih evropskih držav pomembna strokovna podlaga za presojo smiselnosti uvedbe organiziranega presejalnega programa za preprečevanje raka želodca. "Če bodo ugotovitve potrdile tudi dolgoročne koristi tovrstnega pristopa, bi lahko bil ta pomemben javnozdravstveni ukrep za zmanjšanje bremena raka želodca v Evropi," so navedli.

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