Uspešni rezultati presejanja za preprečevanje raka želodca

Rezultati raziskave v okviru mednarodnega evropskega projekta Togas kažejo, da je organizirano odkrivanje in zdravljenje okužbe na primarni ravni izvedljivo in uspešno, so navedli v ZD Ljubljana. V ZD Ljubljana so v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje z raziskavo Testiraj in zdravi Helicobacter pylori (H. pylori) za preprečevanje raka želodca začeli marca 2024. K sodelovanju so povabili posameznike, stare od 30 do 34 let, ki so opredeljeni pri družinskih zdravnikih ZD Ljubljana.

Od skupno 10.418 povabljenih se je na testiranje krvi za ugotavljanje prisotnosti protiteles proti bakteriji H. pylori odzvalo 34 odstotkov ljudi. V laboratorijih ZD Ljubljana so od 3557 oseb protitelesa potrdili pri 13 odstotkih testiranih. Povabili so jih na potrditveni urea dihalni test, okužbo pa potrdili pri 84 odstotkih oseb, ki so bile pozitivne na serološkem testiranju.

Družinski zdravniki so 332 osebam uvedli 14-dnevno zdravljenje s kombinacijo štirih zdravil. Kontrolni dihalni test je pokazal izjemno uspešnost zdravljenja, saj je bila prva izbrana terapija uspešna pri 98 odstotkih bolnikov. Le nekaj oseb je potrebovalo nadaljnje zdravljenje z drugo terapevtsko shemo.