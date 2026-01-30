Onkološki inštitut Ljubljana prvi v Sloveniji odprl Oddelek za klinično prehrano in odpoved prebavil

Odpoved prebavil je redko, a izjemno kompleksno bolezensko stanje, ki brez ustrezne obravnave in zdravljenja vodi v hudo poslabšanje kakovosti življenja in lahko vodi v smrt. Stanje odpovedi prebavil opredeljujemo kot zmanjšano delovanje prebavil pod mejo, ki je potrebna za vzdrževanje prehranskega, elektrolitnega ali tekočinskega ravnovesja bolnika z vnosom hranil in tekočine prek prebavil. Bolniki - poleg druge terapije - potrebujejo tudi terapijo odpovedi prebavil z delno ali popolno parenteralno prehrano. Odpoved prebavil je lahko posledica zapletov po abdominalnih operacijah, posledica onkološkega zdravljenja, hudih vnetij v trebušni votlini, obolenj črevesja, kot je Crohnova bolezen, ali obsežnih resekcij črevesja zaradi ishemije, krvavitve, zapletov vnetnih črevesnih bolezni in bariatričnih operacij. Večina prehodnih oblik odpovedi prebavil je obvladljivih v bolnišnicah, ki se ukvarjajo z abdominalno kirurgijo in/ali gastroenterologijo. Redkeje pa se razvijejo bolj zapletene oblike odpovedi prebavil zaradi zapletov kirurških resekcij ob ishemiji črevesja, poškodb črevesja, posledic radiacijskega enterokolitisa ali nastanka enterokutanih fistul. Najpogostejša oblika je sindrom kratkega črevesja. Kompleksne oblike odpovedi prebavil opredelimo kot subakutne oblike odpovedi prebavil, praviloma jih spremlja tudi odpovedovanje drugih organov in septično stanje.

icon-expand Prebava FOTO: AdobeStock

Neredko se subakutna oblika odpovedi prebavil razvije v kronično obliko, zato takšni bolniki po stabilizaciji življenjskih funkcij in presnove potrebujejo zdravljenje odpovedi prebavil s parenteralno prehrano na domu. Zahtevnejši primeri predstavljajo velik izziv za zdravljenje, saj zahtevajo celosten pristop in multidisciplinarno obravnavo na oddelku, ki je specializiran za obvladovanje tako zahtevnih stanj. V Sloveniji oddelka, ki bi se rutinsko ukvarjal s tako zahtevnimi stanji pri bolnikih, doslej ni bilo. Oddelek za klinično prehrano in odpoved prebavil je na Onkološkem inštitutu Ljubljana nastal iz prepoznavanja potreb po zdravljenju hudih prizadetosti in odpovedi prebavil, dolgoletnega strokovnega dela in mednarodnega povezovanja, predvsem pa zavedanja, da potrebujejo bolniki s tako zahtevnim bolezenskim stanjem celostno obravnavo, ki je primerljiva z mednarodnimi smernicami in praksami. Ob tem je dr. Erik Brecelj poudaril: ''Predpogoj za uspešno zdravljenje bolnikov s hudo stopnjo odpovedi prebavil je timsko delo številnih specialnosti in zdravstvenih poklicev. Takih oddelkov v EU ni veliko. Zato smo lahko ponosni, da se je s formalno vzpostavitvijo takšnega oddelka Slovenija postavila ob bok najbolj razvitim zdravstvenim sistemom na tem področju.''

icon-expand Onkološki inštitut v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert