Onkološki inštitut v Ljubljani
Novice

Onkološki inštitut Ljubljana prvi v Sloveniji odprl Oddelek za klinično prehrano in odpoved prebavil

N.R.A.
30. 01. 2026 13.59
0

Onkološki inštitut Ljubljana je prvi v Sloveniji vzpostavil Oddelek za klinično prehrano in odpoved prebavil, ki bo bolnikom s to kompleksno in redko boleznijo omogočal celostno obravnavo po najvišjih mednarodnih standardih. Gre za velik mejnik za slovensko zdravstvo.

Odpoved prebavil je redko, a izjemno kompleksno bolezensko stanje, ki brez ustrezne obravnave in zdravljenja vodi v hudo poslabšanje kakovosti življenja in lahko vodi v smrt. Stanje odpovedi prebavil opredeljujemo kot zmanjšano delovanje prebavil pod mejo, ki je potrebna za vzdrževanje prehranskega, elektrolitnega ali tekočinskega ravnovesja bolnika z vnosom hranil in tekočine prek prebavil.

Bolniki - poleg druge terapije - potrebujejo tudi terapijo odpovedi prebavil z delno ali popolno parenteralno prehrano. Odpoved prebavil je lahko posledica zapletov po abdominalnih operacijah, posledica onkološkega zdravljenja, hudih vnetij v trebušni votlini, obolenj črevesja, kot je Crohnova bolezen, ali obsežnih resekcij črevesja zaradi ishemije, krvavitve, zapletov vnetnih črevesnih bolezni in bariatričnih operacij.

Večina prehodnih oblik odpovedi prebavil je obvladljivih v bolnišnicah, ki se ukvarjajo z abdominalno kirurgijo in/ali gastroenterologijo. Redkeje pa se razvijejo bolj zapletene oblike odpovedi prebavil zaradi zapletov kirurških resekcij ob ishemiji črevesja, poškodb črevesja, posledic radiacijskega enterokolitisa ali nastanka enterokutanih fistul. Najpogostejša oblika je sindrom kratkega črevesja. Kompleksne oblike odpovedi prebavil opredelimo kot subakutne oblike odpovedi prebavil, praviloma jih spremlja tudi odpovedovanje drugih organov in septično stanje.

Prebava
PrebavaFOTO: AdobeStock

Neredko se subakutna oblika odpovedi prebavil razvije v kronično obliko, zato takšni bolniki po stabilizaciji življenjskih funkcij in presnove potrebujejo zdravljenje odpovedi prebavil s parenteralno prehrano na domu. Zahtevnejši primeri predstavljajo velik izziv za zdravljenje, saj zahtevajo celosten pristop in multidisciplinarno obravnavo na oddelku, ki je specializiran za obvladovanje tako zahtevnih stanj. V Sloveniji oddelka, ki bi se rutinsko ukvarjal s tako zahtevnimi stanji pri bolnikih, doslej ni bilo.

Oddelek za klinično prehrano in odpoved prebavil je na Onkološkem inštitutu Ljubljana nastal iz prepoznavanja potreb po zdravljenju hudih prizadetosti in odpovedi prebavil, dolgoletnega strokovnega dela in mednarodnega povezovanja, predvsem pa zavedanja, da potrebujejo bolniki s tako zahtevnim bolezenskim stanjem celostno obravnavo, ki je primerljiva z mednarodnimi smernicami in praksami.

Ob tem je dr. Erik Brecelj poudaril: ''Predpogoj za uspešno zdravljenje bolnikov s hudo stopnjo odpovedi prebavil je timsko delo številnih specialnosti in zdravstvenih poklicev. Takih oddelkov v EU ni veliko. Zato smo lahko ponosni, da se je s formalno vzpostavitvijo takšnega oddelka Slovenija postavila ob bok najbolj razvitim zdravstvenim sistemom na tem področju.''

Onkološki inštitut v Ljubljani
Onkološki inštitut v LjubljaniFOTO: Damjan Žibert

Pomembnost odprtja oddelka je direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Zlata Štiblar Kisić povzela z besedami: ''Z Oddelkom za klinično prehrano in odpoved prebavil postavljamo pomemben strokovni in sistemski mejnik, predvsem pa to pomeni konkretno izboljšanje obravnave bolnikov z enim najzahtevnejših bolezenskih stanj.'' Bolezen lahko prizadene ljudi vseh starosti, in čeprav je redka bolezen, lahko bistveno vpliva na kakovost vsakdanjega življenja. Prav zato je potreba po specializiranem oddelku ključna – tako za bolnike kot za celoten slovenski zdravstveni sistem, nadaljuje Štiblar Kisić.

Vodja oddelka za klinično prehrano in odpoved prebavil, izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, je ob tem dejala: ''V okviru te dejavnosti je bilo v zadnjih letih v sistem zdravljenja na Onkološkem inštitutu Ljubljana vključenih več kot 500 bolnikov z odpovedjo prebavil, tudi takšnih z izjemno kompleksnimi oblikami tega bolezenskega stanja; številnim je bila s pravočasno in strokovno obravnavo omogočena tudi ozdravitev prehodne odpovedi prebavil.''

Prof. dr. Rotovnik Kozjek je izpostavila, da oddelek deluje v tesnem sodelovanju z drugimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji, aktivno pa se vključuje tudi v mednarodne strokovne mreže. Mednarodno pomembnost ustanovljenemu oddelku daje prisotnost profesorja Simona Lala na otvoritvi oddelka. Prof. Lal je eden vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju obravnave kompleksnih odpovedi prebavil, s katerim slovenski strokovnjaki že vrsto let sodelujejo v okviru evropskih iniciativ in strokovnih združenj.

Slavnostno odprtje oddelka za klinično prehrano in odpoved prebavil je pospremila tudi ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel. Odprtje oddelka je potekalo tik pred 1. februarjem, ko obeležujemo mednarodni dan odpovedi prebavil, kar dodatno poudarja pomen ozaveščanja o tej bolezni in potrebo po sistemski podpori bolnikom. Onkološki inštitut Ljubljana s tem utrjuje svojo vlogo referenčnega centra in dokazuje, da lahko tudi v Sloveniji zagotavljamo zdravljenje, primerljivo z najbolj razvitimi evropskimi zdravstvenimi sistemi na področju odpovedi prebavil.

