Otroci z likovnimi deli v galeriji MUZA spregovorili o vrednotah, ki gradijo bolj človeško šolo in družbo

Fundacija Alma je v muzeju, galeriji in akademiji MUZA na Čopovi ulici 3 v Ljubljani pripravila zaključni dogodek letošnjega programa Od Alje do Žana, v okviru katerega so potekali Likovni dnevi 'Čuječa srca, budni umi'. V programu je sodelovalo deset osnovnih šol, učenci pa so ustvarili več kot tisoč likovnih del na temo vrednot, ki jih Fundacija Alma postavlja v središče svojega dela z otroki, šolami, lokalnimi skupnostmi in starši. Otroci so skozi risbe in slike razmišljali o sočutju, prijaznosti, spoštovanju, pogumu, medsebojni pomoči, hvaležnosti, pripadnosti, odgovornosti, empatiji in pravičnosti – vrednotah, na katerih lahko gradimo bolj varno, vključujočo in človeško šolsko okolje.

V galeriji in akademiji Muza so odprli razstavo 30 najbolje ocenjenih likovnih del, ki so nedavno krasila tudi slovenski javni prostor na obcestnih plakatih. Najboljši mladi ustvarjalci so prejeli priznanja, dogodek pa je poklon prav učencem, učiteljem, ravnateljem, mentorjem in vsem, ki verjamejo, da vrednote niso dodatek k izobraževanju, temveč njegov temelj. Likovni dnevi in risanje vrednot so bili močno podprti s strani partnerjev NLB, Pro Plus in Europlakat, ki so omogočili, da so sporočila mladih lahko bila vseslovensko slišana in videna. Častna gostja in govorka dogodka je bila predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar, soustanoviteljica Fundacije Alma. V svojem nagovoru je poudarila pomen okolja, v katerem so otroci slišani, sprejeti in varni ter v katerem lahko zrastejo v samozavestne, odgovorne in sočutne odrasle. Predsednica uprave Fundacije Alma Darinka Pavlič Kamien je ob tej priložnosti posebno priznanje, zlato srce Fundacije Alma, podelila dr. Anici Mikuš Kos, strateški vodji programa Od Alje do Žana. Priznanje je ročno izdelano na osnovi logotipa Fundacije Alma in simbolizira hvaležnost za njeno življenjsko delo, strokovno modrost in neomajno predanost otrokom.

Dr. Anica Mikuš Kos nas uči, da otrok ni številka v sistemu, ni primer, ni diagnoza in ni težava. Otrok je človek, ki mora biti slišan, viden, razumljen in sprejet. Uči nas, da je včasih največja pomoč že to, da odrasli ne pogledamo stran. Da prisluhnemo. Da verjamemo. Da ustvarimo okolje, v katerem otrok lahko zraste v zaupanju, ne v strahu, je ob podelitvi poudarila Darinka Pavlič Kamien. Program Od Alje do Žana je usmerjen v krepitev duševnega zdravja otrok, v podporo šolam in učiteljem ter v razvoj bolj čuječih, povezanih in podpornih šolskih skupnosti. V Fundaciji Alma poudarjajo, da duševno zdravje otrok ni le zdravstveno ali šolsko vprašanje, temveč odgovornost celotne družbe.

Vodja projekta Od Alje do Žana Ema Randl je vse zbrane nagovorila z besedami, ki vlivajo optimizem za naprej: "Projekt Od Alje do Žana postaja gibanje. Ker se zavedamo, da spremembe samo znotraj nekaj šol niso dovolj, začenjamo naslednje leto, tretje in zadnje leto, ko je projekt v pilotni fazi, razvijati ključni vidik trajnostnega modela – učitelj kot trener. Hkrati pa vključujemo novih 10 šol, kar pomeni, da bo projekt Od Alje do Žana prisoten v vseh slovenskih regijah." Posebna zahvala ob zaključku drugega šolskega leta izvajanja programa Od Alje do Žana gre vsem donatorjem in podpornikom Fundacije Alma. Brez njihovega zaupanja, podpore in razumevanja pomena vlaganja v otroke, šole in skupnosti, da bomo ostali zdrava družba, njegova izvedba ter širjenje njegovih vsebin ne bi bila mogoča. Iskreno zahvalo pa v Fundaciji Alma izrekajo tudi stalnima, aktivnima in zavzetima partnerjema Slovenski filantropiji in Zvezi Anite Ogulin. Za glasbeno popestritev dogodka so poskrbeli člani skupine Vokalni Combo Akademije za glasbo UL. Zaključni dogodek je bil tako srečanje otrok, učiteljev, staršev, strokovnjakov, donatorjev in podpornikov, prostovoljcev – vseh, ki verjamejo, da se boljša družba začne tam, kjer otrok dobi občutek varnosti, pripadnosti, zaupanja in sprejetosti.