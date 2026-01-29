Podatki NIJZ: Kakšna je bila umrljivost v Sloveniji leta 2024?

Največ žensk je umrlo v starosti od 85 do 89 let (2466), največ moških pa v starostni skupini 80 do 84 let (1780). V starosti manj kot 65 let je umrlo 14,1 odstotka oseb. Leta 2024 je ob smrti več kot 100 let dopolnilo 27 moških (najstarejši 102,9 leta) in 146 žensk (najstarejša 111,7 leta).

Povprečna starost ob smrti in pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se dolgoročno povečujeta, pri čemer ostaja pričakovana življenjska doba žensk višja kot pri moških. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je leta 2024 znašalo 84,8 leta za ženske in 79,5 leta za moške.

Stopnja umrljivosti je znašala 10,1 odstotka, po projekcijah pa naj bi se od zdaj povečevala in vrh dosegla v obdobju 2065–2071. Umrljivost je razmeroma visoka takoj po rojstvu. Leta 2024 je v Sloveniji umrlo 29 dojenčkov, in sicer 16 deklic in 13 dečkov. Umrljivost dojenčkov je bila 1,7 odstotka.

Leta 2024 je največ (35,9 odstotka) prebivalcev Slovenije umrlo zaradi bolezni obtočil (srčno-žilnih bolezni). Sledijo rak, zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti, bolezni živčevja, bolezni prebavil, bolezni dihal, infekcijske in parazitske bolezni ter ostali vzroki smrti. Najizraziteje narašča umrljivost zaradi bolezni živčevja, med njimi zlasti zaradi Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni, padajoči trend pa je opazen za bolezni dihal in bolezni prebavil.