Zakaj je čas zase produktiven in zakaj ga potrebujete bolj, kot mislite

Hiter življenjski tempo, službene obveznosti, nenehna dosegljivost in vsakodnevna izpostavljenost številnim informacijam lahko hitro ustvarijo občutek, da smo ves čas v pogonu. Prav zato je pomembno, da si znamo vzeti čas zase. Odklop namreč ni izguba časa, temveč pomemben del skrbi za dobro počutje.

''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''

Zdaj si na vrsti ti, da si vzameš čas za odklop. Udobno se namesti, pozabi na vsakodnevne obveznosti in na VOYO izberi film ali serijo za sproščen večer.

Stres je normalen odziv telesa na zahtevne situacije, težava pa lahko nastane, kadar občutek napetosti vztraja dalj časa in nimamo dovolj priložnosti za počitek. Odklop je lahko zelo preprost: sprehod, poslušanje glasbe, branje knjige, druženje z bližnjimi ali večer ob dobrem filmu oziroma seriji. Pomembno je predvsem, da izberemo dejavnost, ki nam omogoča, da pozornost za nekaj časa preusmerimo stran od vsakodnevnih skrbi.

Na VOYO lahko najdete številne filme in serije, ki vas bodo pritegnili in ganili s svojimi zgodbami. Med njimi so Belo se pere na devetdeset , Pomladno upanje , Vzporedni materi , Gorski zdravnik in Nikjer posebej .

Filmi in serije nam omogočajo, da se za nekaj časa potopimo v drug svet, spremljamo življenja drugih ljudi in pozornost preusmerimo od lastnega vsakdana. Za nekoga bo najboljša izbira lahkotna komedija, za drugega napeta kriminalka, dobra drama ali serija, ki jo spremlja več večerov zapored.

Na VOYO je na voljo širok izbor filmov in serij različnih žanrov, zato si lahko vsak izbere vsebino, ki mu v tistem trenutku najbolj ustreza. Pomembno je predvsem, da ogled ni še ena obveznost na seznamu, temveč čas, ki smo si ga namenili zase.