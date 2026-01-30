Vizita.si
Preboj pri zdravljenju raka trebušne slinavke: raziskovalci dosegli popolno regresijo tumorjev

N.R.A.
30. 01. 2026 10.07
0

V znanstveni skupnosti se krepi optimizem zaradi novega pristopa, ki je pri poskusih na živalih povzročil popolno izginotje tumorjev trebušne slinavke.

Nova kombinacija terapij odpira nepričakovane možnosti

Kot navaja Euronews, je raziskovalna skupina iz Španije predstavila rezultate, ki bi lahko pomembno vplivali na prihodnje zdravljenje raka trebušne slinavke. Gre za bolezen, ki zaradi poznega odkrivanja in hitrega napredovanja velja za eno najtežjih oblik raka. Raziskovalci so se osredotočili na genetsko ozadje bolezni, predvsem na mutacije, ki poganjajo rast tumorjev, ter preučili, kako jih je mogoče učinkovito zavreti.

Kako deluje trojna terapija?

Raziskovalci so uporabili pristop, ki združuje tri različne terapevtske strategije. Cilj takšne kombinacije je hkratno delovanje na več ključnih procesov, ki omogočajo preživetje rakavih celic. Pri miših so s tem dosegli popolno regresijo tumorjev, kar pomeni, da se je rakavo tkivo povsem umaknilo. Posebej pomembno je, da se tumorji po zaključku zdravljenja niso ponovno pojavili, kar je pri tej bolezni izjemno redko.

Trebušna slinavka
Trebušna slinavkaFOTO: AdobeStock

Zakaj je odkritje tako pomembno?

Rak trebušne slinavke je pogosto odporen na standardne oblike zdravljenja. Kirurški posegi so mogoči le pri manjšem deležu bolnikov, kemoterapija pa pogosto ne prinese trajnih rezultatov. Nova kombinacija terapij se je izkazala za učinkovito tudi pri tistih oblikah tumorjev, ki so običajno najtežje obvladljive. Kot navaja Euronews, raziskovalci poudarjajo, da je prav preprečevanje ponovitve bolezni eden ključnih dosežkov njihovega dela.

Kaj sledi po uspehu na miših?

Čeprav so rezultati izjemno obetavni, je pred raziskovalci še pomemben korak: preveriti morajo, ali je pristop varen in učinkovit tudi pri ljudeh. Prehod iz laboratorijskih modelov v klinične študije je vedno zahteven, saj se človeško telo lahko odzove drugače kot živalski organizmi. Kljub temu strokovnjaki verjamejo, da bi lahko ta preboj v prihodnjih letih vodil do razvoja novih terapevtskih protokolov, ki bi bolnikom omogočili boljše možnosti preživetja. Raziskava predstavlja pomemben premik v razumevanju raka trebušne slinavke in odpira vrata inovativnim načinom zdravljenja. Če se bodo rezultati potrdili tudi v kliničnem okolju, bi lahko šlo za enega najpomembnejših napredkov na področju onkologije v zadnjem desetletju.

Vir: Euronews

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
