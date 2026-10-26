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Novice

Preboj v onkologiji: uspeh cepiva mRNA pri zdravljenju raka

N.R.A.
26. 10. 2026 10.29
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Znanstveniki so z novo tehnologijo mRNA, ki uporablja genski odtis tumorja, dosegli mejnik v onkologiji, ki obeta revolucijo pri zdravljenju različnih oblik raka.

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Nova znanstvena dognanja prinašajo odlične novice za bolnike s kožnim rakom. Prvo personalizirano mRNA-cepivo je uspešno prestalo tretjo fazo testiranj, pri čemer se je izkazalo, da lahko znatno poveča možnosti za ozdravitev. V primerjavi s klasičnim zdravljenjem z imunoterapijo je nova metoda za kar 42 odstotkov učinkovitejša pri preprečevanju ponovitve bolezni. Cepivo deluje tako, da se prilagodi vsakemu bolniku posebej. Rakove celice so znane po tem, da se znajo prikriti pred imunskim sistemom, to novo zdravilo pa telesu omogoči, da sovražnika prepozna in uniči.

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Kako personalizirano cepivo mRNA dejansko pomaga telesu?

Mnogi se sprašujejo, zakaj je to cepivo tako posebno. Odgovor leži v personalizaciji. Namesto da bi vsi dobili enako zdravilo, znanstveniki najprej preučijo vzorec bolnikovega tumorja. Poiščejo tisto, kar ta rak dela drugačen od zdravih celic, in to informacijo zapišejo v mRNA. To mRNA nato vbrizgajo v telo, kjer deluje kot navodilo za uporabo za vašo imunsko obrambo. Pove ji: "To so tvoji sovražniki, napadi jih!" Ker rak pogosto prevara telo, da je normalna celica, mu pri prepoznavanju pomaga še obstoječe zdravilo pembrolizumab, ki odstrani to varljivo masko raka.

Preventivni pregledi znamenj
Preventivni pregledi znamenjFOTO: AdobeStock

Rezultati so celo boljši od pričakovanj: pri bolnikih s stabilno fazo se tveganje za najhujši scenarij zmanjša za več kot polovico, kar je neverjeten uspeh.

Ali bo cepivo mRNA delovalo tudi pri drugih oblikah raka?

Čeprav je bil poudarek te raziskave na melanomu, so znanstveniki optimistični, da bo tehnologija mRNA delovala tudi pri drugih rakih. To je ključno, saj nekateri tumorji trenutno ne reagirajo dobro na običajna zdravila. V preteklosti so bili testi na rakih glave, vratu in debelega črevesa mešani, a ta zadnji uspeh v tretji fazi kliničnega preizkušanja potrjuje, da smo na pravi poti. V Avstraliji, kjer melanom povzroči smrt vsakih šest ur, bi takšno cepivo lahko rešilo na tisoče življenj. Pot do končne odobritve zdravila s strani uradnih organov bo sicer dolga nekaj let, a upanje ostaja.

Vir: ScienceAlert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI (1)

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HardKore 26. 10. 2026 19.51
2 0
Cepivo deluje tako, da se prilagodi vsakemu bolniku posebej. .... cena pa taka da si bodo lahko samo politiki privoscili
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