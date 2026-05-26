Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo

V Kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo UKC Maribor so pred dnevi prvič izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votlo veno, t. i. transkavalni pristop. Gre za visoko specializiran poseg, ki ga izvajajo le redki centri po svetu, zdaj pa mednje sodi tudi UKC Maribor.

Pri večini bolnikov se perkutana implantacija aortne zaklopke (TAVI) opravi skozi arterijo na nogi, vendar to pri nekaterih zaradi napredovale ateroskleroze ni mogoče. Takrat so potrebni alternativni pristopi.