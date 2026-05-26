Ukc maribor - naslovna
Novice

Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo

N.R.A.
26. 05. 2026 14.46
0

UKC Maribor je dosegel pomemben medicinski mejnik. Prvič so uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s transkavalnim pristopom, izjemno zahtevno metodo, ki jo obvlada le peščica centrov na svetu.

V Kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo UKC Maribor so pred dnevi prvič izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke skozi spodnjo votlo veno, t. i. transkavalni pristop. Gre za visoko specializiran poseg, ki ga izvajajo le redki centri po svetu, zdaj pa mednje sodi tudi UKC Maribor.

Pri večini bolnikov se perkutana implantacija aortne zaklopke (TAVI) opravi skozi arterijo na nogi, vendar to pri nekaterih zaradi napredovale ateroskleroze ni mogoče. Takrat so potrebni alternativni pristopi.

Zakaj je transkavalni pristop tako pomemben?

Do zdaj so v UKC Maribor takšne bolnike zdravili s pristopom preko arterije v prsnem košu, kar je zahtevalo splošno anestezijo in kirurško pripravo žile. Novi pristop pa omogoča:

- lokalno anestezijo,

- izvedbo posega preko vene na nogi,

- manjšo obremenitev za bolnika,

- hitrejše okrevanje,

- krajšo rehabilitacijo.

To pomeni pomemben korak naprej pri zdravljenju bolnikov, ki zaradi stanja arterij niso primerni za standardni TAVI-pristop.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ekipa, ki je izvedla poseg

Poseg je vodil dr. Igor Balevski, dr. med., skupaj z ekipo Enote za interventno kardiologijo in sodelavci Kliničnega oddelka za kardiologijo in angiologijo. Posebna zahvala je bila namenjena tudi dr. Andriji Matetiću, dr. med., iz KBC Split, ki je nudil strokovno podporo.

Pomen za bolnike in slovensko zdravstvo

Transkavalni pristop predstavlja pomembno razširitev možnosti zdravljenja za bolnike z okvaro aortne zaklopke, ki niso primerni za klasične pristope.

UKC Maribor se s tem umešča med napredne centre interventne kardiologije, kar pomeni:

- večjo dostopnost sodobnih metod,

- manj invazivne posege,

- boljše izide zdravljenja,

- hitrejše okrevanje bolnikov.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
UKC Maribor medicinski mejnik vstavitev umetne aortne zaklopke s transkavalnim pristopom
Zdravje

6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati

Novice

Slovenski dermatologi pozivajo k strožji zaščiti pred UV-sevanjem: ''Vsako leto odlašanja pomeni nove bolnike''

