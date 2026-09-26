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Lahko vaše oči razkrijejo, kako hitro se starate?

N.R.A.
26. 09. 2026 03.07
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Odkrijte, kako lahko preprost in neinvaziven pregled očesnega ozadja s pomočjo nove tehnologije oceni vašo biološko starost ter razkrije vpliv življenjskega sloga in kajenja na vaše splošno zdravstveno stanje.

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Nekateri ljudje ostanejo vitalni tudi v pozni starosti, medtem ko drugi zbolijo že veliko prej, piše ScienceAlert. To je posledica naše biološke starosti, ki jo zdaj lahko preprosto izmerimo s pregledom očesa. Nova korejska metoda s pomočjo napredne tehnologije analizira mrežnico in ugotavlja, kako hitro se vaše telo dejansko stara. Ker je mrežnica povezana s srcem in možgani, nam razkriva podatke o zdravju brez potrebe po invazivnih postopkih ali iglah.

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Kako deluje tehnologija, ki oceni starost prek očesa?

Raziskovalci so s pomočjo skoraj 30.000 fotografij oči izurili sistem za ocenjevanje biološke starosti mrežnice. Napredna tehnologija RAG z visoko natančnostjo ugotavlja razliko med dejansko starostjo osebe in stanjem njenih oči. Sistem se je izkazal za izjemno zanesljivega, saj se pri ugibanju starosti zmoti le za približno dve leti in pol. Tako se je potrdilo, da je mrežnica informativen biomarker, ki omogoča vpogled v procese staranja, ki jih z navadnim pregledom ne moremo opaziti.

Oko
OkoFOTO: AdobeStock

Kajenje in sladkorna bolezen dokazano pospešita staranje oči; diabetes doda očem povprečno 2,52 leta dodatne starosti.

Vpliv razvad in bolezni na to, kako hitro se starajo vaše oči

Znanstvena študija je pokazala, da naše zdravje in življenjski slog neposredno vplivata na staranje naših oči. Ljudje s sladkorno boleznijo imajo oči v povprečju starejše za dve leti in pol, medtem ko kajenje pospeši staranje oči za pol leta. Podobno hitrejše staranje so opazili pri ljudeh z nekaterimi očesnimi boleznimi. Vse te razvade in zdravstvene težave telesu škodijo, mrežnica v očesu pa lahko zato deluje kot pomemben zgodnji znak za odkrivanje skritih bolezni, še preden se pojavijo resne težave.

Oko
OkoFOTO: Dreamstime

Ali bo takšen pregled oči kmalu dostopen vsem?

Čeprav je tehnologija že napredna, še ni primerna za vsakdanjo uporabo v ambulantah. Trenutno je koristna predvsem za spremljanje skupin ljudi. Raziskovalci želijo v prihodnje izboljšati natančnost sistema s prepoznavanjem starosti in spola. Dolgotrajno spremljanje pacientov bo pokazalo, kako življenjski slog, na primer opustitev kajenja ali urejen krvni tlak, vpliva na zdravje očesa. V očesnih klinikah bi sistem lahko hitreje opozoril na paciente, ki potrebujejo dodatne zdravniške preglede, so prepričani strokovnjaki.

Vir: ScienceAlert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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