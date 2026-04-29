Medicina prihodnosti je tukaj: robotski skener z umetno inteligenco zaznava znake kožnega raka

N.R.A.
29. 04. 2026 13.41
0

Francosko tehnološko podjetje je na področju dermatologije predstavilo inovativno rešitev, napreden robotski skener, ki s pomočjo visoko zmogljive umetne inteligence v nekaj sekundah ustvari popolno in visoko ločljivo sliko celotne kože telesa.

Ta revolucionarna naprava omogoča pridobivanje izjemno natančnih in strukturiranih podatkov, ki so nujno potrebni za dolgoročno spremljanje sprememb na koži ter pravočasno prepoznavanje nevarnih oblik kožnega raka.

Integrirana umetna inteligenca deluje kot pomemben pomočnik, saj z izjemno natančnostjo analizira vsako znamenje ali kožno nepravilnost ter tako zdravnikom dermatologom zagotavlja dragocene smernice pri diagnosticiranju. Tehnologija, ki jo opisujejo kot preboj v preventivni medicini, zmanjšuje tveganje za spregledane maligne spremembe in tako bistveno izboljšuje možnosti za zgodnje zdravljenje pacientov.

UI robot
UI robotFOTO: Profimedia

V prihodnosti bo uporaba tovrstnih robotskih sistemov omogočila standardizacijo pregledov, saj lahko umetna inteligenca neopazno sledi evoluciji pigmentnih znamenj skozi čas ter zdravnike opozori na še tako majhne morfološke spremembe, ki bi lahko nakazovale na razvoj melanoma.

Tovrsten tehnološki napredek predstavlja temelj za bolj dostopno in proaktivno dermatološko obravnavo, kjer bosta robotika in strojno učenje igrala osrednjo vlogo pri reševanju življenj.

Vir: Profimedia

kožni rak umetna inteligenca dermatologija preventiva melanom
