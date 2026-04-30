Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni

Sprva je domneval, da gre za utrujenost, a med koncertom v Sežani je postalo jasno, da je težava resnejša. Med igranjem ni mogel pravilno prijeti akorda, četrti prst na roki je postal neodziven, kot da ni več povezan z njegovim telesom. Čeprav občinstvo ni opazilo nič nenavadnega, je sam vedel, da se dogaja nekaj, kar lahko ogrozi njegovo glasbeno kariero.

Ko počitek ni prinesel izboljšanja, je poiskal zdravniško pomoč. Skupaj z glasbenimi kolegi je na spletu naletel na opis fokalne distonije, redke nevrološke motnje, ki prizadene predvsem glasbenike in povzroča nenadzorovane gibe ter izgubo fine motorike. Nevrologi so potrdili sum, a v Sloveniji za to stanje ni učinkovitega zdravljenja. Kot možnost so omenili botulin toksin, ki lahko začasno oslabi določene mišice, vendar pri takšnih primerih ne prinaša zadovoljivih rezultatov.

Avsenik se ni predal. Preizkusil je praktično vse, kar je bilo na voljo: fizioterapijo, ledene terapije, magnetno stimulacijo, hipnozo, akupunkturo in celo različne kreme, ki so mu jih pošiljali oboževalci. Kljub trudu se stanje ni izboljšalo. Potrditev diagnoze je dobil v Nemčiji, a tudi tam niso našli trajne rešitve. Preobrat je prišel šele, ko mu je kolega omenil specializiran inštitut v Barceloni, kjer se že desetletja ukvarjajo z zdravljenjem umetnikov s podobnimi težavami.