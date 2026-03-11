Ali starodavna bolezen postaja odporna na antibiotike?

Hitro širjenje odpornih sevov tifusa

Tifusna mrzlica je bolezen, ki spremlja človeštvo že tisočletja, a v razvitem svetu pogosto ostaja spregledana. Kljub temu, kot navaja ScienceAlert, ta starodavna okužba še zdaleč ni izginila, nasprotno, postaja vse bolj nevarna zaradi hitro naraščajoče odpornosti bakterije Salmonella enterica serovar Typhi na antibiotike. V zadnjih desetletjih je prav antibiotik predstavljal edino učinkovito zdravljenje tifusa. Toda bakterija se je začela prilagajati. Raziskava, ki je bila objavljena leta 2022, je pokazala, da se sevi, odporni na zdravila, širijo izjemno hitro in izpodrivajo tiste, ki so še občutljivi na zdravljenje.

Genetske analize razkrivajo alarmantne trende

Mednarodna skupina znanstvenikov je analizirala 3.489 sevov S. Typhi, zbranih med letoma 2014 in 2019 v Nepalu, Bangladešu, Pakistanu in Indiji. Kot poroča ScienceAlert, so raziskovalci zaznali izrazit porast ekstenzivno odpornih sevov (XDR), ki so odporni na večino ključnih antibiotikov. Ti sevi niso več občutljivi na zdravila, kot so ampicilin, kloramfenikol in trimetoprim/sulfametoksazol, temveč postajajo odporni tudi na novejše skupine antibiotikov, med njimi fluorokinolone in cefalosporine tretje generacije. Še bolj zaskrbljujoče je, da se ti odporni sevi širijo globalno.

Globalna širitev tifusnih superbakterij

Čeprav večina primerov izvira iz južne Azije, so raziskovalci od leta 1990 zaznali skoraj 200 primerov mednarodnega širjenja. Največ jih je bilo prenesenih v jugovzhodno Azijo ter vzhodno in južno Afriko, vendar so odporne oblike tifusa odkrili tudi v Združenem kraljestvu, Združenih državah Amerike in Kanadi. Strokovnjaki opozarjajo, da hitrost širjenja predstavlja resno grožnjo. Kot navaja ScienceAlert, je raziskovalec nalezljivih bolezni Jason Andrews s Stanforda poudaril, da je nujno razširiti preventivne ukrepe, zlasti v državah, kjer je tveganje največje.

Zdravljenje postaja vse težje in možnosti se hitro zmanjšujejo

Prvi XDR sev tifusa so odkrili leta 2016 v Pakistanu, do leta 2019 pa je postal prevladujoča oblika v državi. Tradicionalno so se odporni sevi zdravili s tretjo generacijo protimikrobnih zdravil, kot so kinoloni, cefalosporini in makrolidi. Toda že v začetku 2000-ih so mutacije, ki povzročajo odpornost na kinolone, predstavljale več kot 85 odstotkov primerov v Bangladešu, Indiji, Pakistanu, Nepalu in Singapurju. Hkrati se je širila tudi odpornost na cefalosporine. Danes je na voljo le še en učinkovit peroralni antibiotik – azitromicin. A tudi ta možnost je ogrožena. Raziskava iz leta 2022 je pokazala, da se mutacije, ki povzročajo odpornost na azitromicin, širijo in ogrožajo učinkovitost vseh peroralnih zdravil za zdravljenje tifusa. Če bi te mutacije prešle tudi v XDR seve, bi se svet znašel pred izjemno resnim izzivom.

Zakaj je širjenje tifusa lahko smrtonosno

Če tifusna mrzlica ni zdravljena, lahko smrtnost naraste do 20 odstotkov. Leta 2024 je bilo po svetu prijavljenih več kot 13 milijonov primerov tifusa. Cepljenje lahko prepreči številne izbruhe, vendar je dostop do cepiv v številnih državah omejen. Če se dostop ne razširi, bi se lahko svet kmalu soočil z novo zdravstveno krizo.

Cepljenje kot ključni zaščitni ukrep

Cepljenje s konjugiranimi cepivi proti tifusu je eden najučinkovitejših načinov za preprečevanje širjenja bolezni. Kot navaja ScienceAlert, je Pakistan postal prva država, ki je uvedla rutinsko cepljenje proti tifusu, kar je pomemben korak v boju proti odpornim sevom. Nekaj držav je temu že sledilo ali razmišlja o uvedbi cepljenja. Svetovna zdravstvena organizacija je do aprila 2025 potrdila štiri konjugirana cepiva proti tifusu, ki se postopoma uvajajo v programe cepljenja v državah, kjer je tifus endemičen. Raziskava iz Indije iz leta 2021 je pokazala, da bi cepljenje otrok v urbanih območjih lahko preprečilo do 36 odstotkov primerov in smrti zaradi tifusa.

Kaj nas uči globalna izkušnja z nalezljivimi boleznimi

Južna Azija predstavlja približno 70 odstotkov vseh primerov tifusa, vendar sodobni svet omogoča hitro širjenje bolezni preko meja. Pandemija covida-19 je jasno pokazala, kako hitro se lahko patogeni razširijo po svetu. Zato strokovnjaki poudarjajo, da morajo države okrepiti dostop do cepiv in vlagati v razvoj novih antibiotikov, saj je odpornost na zdravila ena vodilnih globalnih groženj, ki povzroča več smrti kot HIV/AIDS ali malarija. Odpornost bakterije Salmonella Typhi na antibiotike se krepi hitreje, kot lahko razvijamo nova zdravila. Če svet ne bo pravočasno okrepil cepljenja in raziskav, bi se lahko tifus ponovno uveljavil kot ena najnevarnejših nalezljivih bolezni sodobnega časa.