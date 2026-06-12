Mož jo je zapustil potem, ko se je odločila za mastektomijo

Hollywoodska zvezdnica in legendarna fatalna igralka Sharon Stone je v nedavnem podkastu spregovorila o tem, da so zdravniki pred leti sumili, da gre za nevarno zdravstveno stanje, zato so ji predlagali bilateralno mastektomijo. Stoneva je kasneje povedala, da je sama verjela, da tumorji verjetno niso rakavi, vendar se je zaradi resnosti situacije kljub temu odločila za operacijo.

Med tem obdobjem je njen takratni mož, novinar Phil Bronstein , po njenih navedbah močno nasprotoval odločitvi. V več intervjujih je Stoneva povedala, da je njeno odločitev označil za "nesmiselno" in med pogovorom zapustil prostor, kar je kasneje opisala kot enega ključnih trenutkov razpada njunega zakona. Bronstein in Stoneva sta bila poročena od leta 1998 do 2004.

Sharon je v svoji avtobiografiji razkrila še eno kontroverzno izkušnjo: po operaciji odstranitve benignih tumorjev naj bi ji plastični kirurg brez njenega izrecnega soglasja vstavil večje prsne vsadke, kot je bilo dogovorjeno.

Povedala je, da jo je to šokiralo, saj naj bi bila odločitev sprejeta na podlagi estetskih preferenc zdravnika, ne pa njenih želja.

Mastektomija je kirurški poseg, pri katerem se odstrani ena ali obe dojki, delno ali v celoti. Najpogosteje se izvaja kot zdravljenje ali preventiva raka dojke, včasih pa tudi pri zelo visokem genetskem tveganju za razvoj bolezni.

Najpogosteje se jo priporoča v teh primerih:

- rak dojke (ko tumorja ni mogoče varno odstraniti samo z odstranitvijo dela dojke)

- več žarišč raka v dojki

- visoko genetsko tveganje (npr. mutacije BRCA1 ali BRCA2)

- preventivno (profilaktično) pri ženskah z zelo velikim tveganjem