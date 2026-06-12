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Sharon Stone
Novice

Mož jo je zapustil potem, ko se je odločila za mastektomijo

S.B.
12. 06. 2026 03.02
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Igralka Sharon Stone je v nedavnih intervjujih in v svoji knjigi The Beauty of Living Twice znova odprla poglavje iz leta 2001, ko je prestala resno zdravstveno preizkušnjo z velikimi tumorji v prsih.

Hollywoodska zvezdnica in legendarna fatalna igralka Sharon Stone je v nedavnem podkastu spregovorila o tem, da so zdravniki pred leti sumili, da gre za nevarno zdravstveno stanje, zato so ji predlagali bilateralno mastektomijo. Stoneva je kasneje povedala, da je sama verjela, da tumorji verjetno niso rakavi, vendar se je zaradi resnosti situacije kljub temu odločila za operacijo.

Odziv njenega takratnega moža

Med tem obdobjem je njen takratni mož, novinar Phil Bronstein, po njenih navedbah močno nasprotoval odločitvi. V več intervjujih je Stoneva povedala, da je njeno odločitev označil za "nesmiselno" in med pogovorom zapustil prostor, kar je kasneje opisala kot enega ključnih trenutkov razpada njunega zakona. Bronstein in Stoneva sta bila poročena od leta 1998 do 2004.

Sharon Stone in Phil Bronstein.
Sharon Stone in Phil Bronstein.FOTO: Profimedia

Zdravstveni zapleti in sporni poseg

Sharon je v svoji avtobiografiji razkrila še eno kontroverzno izkušnjo: po operaciji odstranitve benignih tumorjev naj bi ji plastični kirurg brez njenega izrecnega soglasja vstavil večje prsne vsadke, kot je bilo dogovorjeno.

Povedala je, da jo je to šokiralo, saj naj bi bila odločitev sprejeta na podlagi estetskih preferenc zdravnika, ne pa njenih želja.

Mastektomija je kirurški poseg, pri katerem se odstrani ena ali obe dojki, delno ali v celoti. Najpogosteje se izvaja kot zdravljenje ali preventiva raka dojke, včasih pa tudi pri zelo visokem genetskem tveganju za razvoj bolezni.

Najpogosteje se jo priporoča v teh primerih:

- rak dojke (ko tumorja ni mogoče varno odstraniti samo z odstranitvijo dela dojke)

- več žarišč raka v dojki

- visoko genetsko tveganje (npr. mutacije BRCA1 ali BRCA2)

- preventivno (profilaktično) pri ženskah z zelo velikim tveganjem

Sharon Stone
Sharon Stone FOTO: AP

Rekonstrukcija dojke

Po mastektomiji se lahko izvede rekonstrukcija:

- z vsadki (implantati)

- z lastnim tkivom (rekonstrukcija s trebušnim ali hrbtnim tkivom)

- ali pa brez rekonstrukcije (odločitev je povsem osebna)

Rekonstrukcija je lahko takojšnja ali kasnejša.

Fizični in čustveni vidik

Mastektomija ni samo fizični poseg, ampak ima lahko tudi močan psihološki vpliv na spremembo telesne podobe, na samozavest ter na proces soočanja z diagnozo raka ali tveganjem. Zato je pogosto del zdravljenja tudi psihološka podpora in spremljanje.

Sharon Stone danes svojo izkušnjo pogosto izpostavlja kot opozorilo, kako hitro lahko v kriznih zdravstvenih trenutkih pride do izgube nadzora, ne le nad telesom, temveč tudi nad odločitvami o njem. Njena zgodba je zato postala simbol širšega vprašanja: kdo ima pravico odločati o ženskem telesu in kje so meje medicine, partnerstva in soglasja?

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Vir: E!News

Sharon Stone mastektomija zdravje žensk kirurški poseg psihološka podpora
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