Sašo Stare.
Novice

''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''

M.S.
24. 04. 2026 03.49
Oder oddaje Slovenija ima talent prinaša nepozabne trenutke, a tudi veliko mero treme in nepredvidljivih situacij. Kako se soočiti s pritiskom tik pred nastopom in kako reagirati v trenutkih, ki presenetijo tako tekmovalce kot voditelje? O tem smo se pogovarjali s Sašem Staretom, ki je delil svoje izkušnje in nasvete.

Sašo Stare poudarja, da je trema povsem naraven del nastopanja in da je ni treba razumeti kot nekaj negativnega. Po njegovih besedah je ravno prava mera treme koristna, saj človeka ohranja zbranega in osredotočenega. Dodaja, da se odnos do treme z izkušnjami spremeni. Medtem ko lahko začetnike hitro ohromi, jo izkušenejši znajo obrniti sebi v prid in jo uporabiti kot dodatno energijo za nastop.

Kakšen nasvet bi dali vsem nastopajočim, preden stopijo na oder?

"Zaupajte vase. Ignorirajte tisti majhen glas v glavi, ki vam govori, da bo šlo nekaj narobe. Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli. Pojdite na oder in dajte od sebe sto odstotkov."

Sašo Stare.FOTO: POP TV
Oddaja v živo vedno prinaša tudi element nepredvidljivosti. Prav ta spontanost je pogosto tista, ki ustvari najbolj pristne in nepozabne televizijske trenutke. Voditeljska vloga zato ne pomeni le vodenja programa, temveč tudi hitro odzivanje na situacije, ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati. Pri takšnih formatih je iskren odziv ključnega pomena. Gledalci namreč hitro prepoznajo, kdaj je reakcija pristna in kdaj zaigrana. Prav zato je pomembno, da voditelj ostane zvest sebi in trenutku, ki se odvija na odru.

Kako se kot voditelj soočate z nepredvidljivimi, živimi reakcijami med oddajo?

"Na takšne stvari nikoli ne moreš biti povsem pripravljen. Če se zgodi nekaj, kar preseneti gledalce, si želim, da preseneti tudi mene. Pomembno mi je, da so reakcije pristne. Z Melani želiva ohraniti to iskrenost. Če nekaj preseneti občinstvo, želim, da preseneti tudi naju. Verjamem, da gledalci tako oddajo doživijo bolj iskreno in intenzivno."

Melani Mekicar in Sašo Stare sta nova voditelja oddaje Slovenija ima talent
Melani Mekicar in Sašo Stare sta nova voditelja oddaje Slovenija ima talentFOTO: POP TV
Nova sezona oddaje Slovenija ima talent prinaša osveženo ekipo, ki bo poskrbela za še bolj pestro in razburljivo dogajanje. Vsi, ki verjamejo v svoj talent, pa imajo čas za prijavo le še do konca aprila, zato je zdaj pravi trenutek, da naredijo prvi korak in stopijo na največji oder v Sloveniji.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Sašo Stare Slovenija ima talent trema televizija nastopanje POP TV intervju
Ali lahko priljubljena začimba res pomaga srcu?

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

