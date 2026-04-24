Sašo Stare poudarja, da je trema povsem naraven del nastopanja in da je ni treba razumeti kot nekaj negativnega. Po njegovih besedah je ravno prava mera treme koristna, saj človeka ohranja zbranega in osredotočenega. Dodaja, da se odnos do treme z izkušnjami spremeni. Medtem ko lahko začetnike hitro ohromi, jo izkušenejši znajo obrniti sebi v prid in jo uporabiti kot dodatno energijo za nastop.

Kakšen nasvet bi dali vsem nastopajočim, preden stopijo na oder?

"Zaupajte vase. Ignorirajte tisti majhen glas v glavi, ki vam govori, da bo šlo nekaj narobe. Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli. Pojdite na oder in dajte od sebe sto odstotkov."

Sašo Stare. FOTO: POP TV

Oddaja v živo vedno prinaša tudi element nepredvidljivosti. Prav ta spontanost je pogosto tista, ki ustvari najbolj pristne in nepozabne televizijske trenutke. Voditeljska vloga zato ne pomeni le vodenja programa, temveč tudi hitro odzivanje na situacije, ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati. Pri takšnih formatih je iskren odziv ključnega pomena. Gledalci namreč hitro prepoznajo, kdaj je reakcija pristna in kdaj zaigrana. Prav zato je pomembno, da voditelj ostane zvest sebi in trenutku, ki se odvija na odru.

Kako se kot voditelj soočate z nepredvidljivimi, živimi reakcijami med oddajo?

"Na takšne stvari nikoli ne moreš biti povsem pripravljen. Če se zgodi nekaj, kar preseneti gledalce, si želim, da preseneti tudi mene. Pomembno mi je, da so reakcije pristne. Z Melani želiva ohraniti to iskrenost. Če nekaj preseneti občinstvo, želim, da preseneti tudi naju. Verjamem, da gledalci tako oddajo doživijo bolj iskreno in intenzivno."

Melani Mekicar in Sašo Stare sta nova voditelja oddaje Slovenija ima talent FOTO: POP TV

