Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje

Še posebej pomembno je, da se izboljšanje pokaže tako pri ljudeh z veliko depresivno motnjo kot pri tistih z na zdravljenje odporno depresijo, skupinah, ki jih je najtežje zdraviti. Analiza je zajela sedem kliničnih študij s skupno 247 udeleženci ter štiri dodatne protokole za prihodnje raziskave. Udeleženci so inhalirali smejalni plin v koncentracijah 25 % ali 50 %, nato pa so rezultate primerjali s skupino, ki je prejela placebo. Višja koncentracija je prinesla bolj izrazito zmanjšanje simptomov, vendar tudi več stranskih učinkov, kot so:
- slabost,
- glavoboli,
- občutki odtujenosti.
Kljub temu so raziskovalci poudarili, da so rezultati izjemno obetavni, saj mnogi bolniki s hudimi oblikami depresije pogosto izgubijo upanje, ker se na običajna zdravljenja ne odzivajo.
Hitro, a kratkotrajno olajšanje
Smejalni plin lahko zmanjša simptome depresije že v dveh urah po inhalaciji. Učinek pa ni dolgotrajen, simptomi se običajno vrnejo v enem tednu, razen če se zdravljenje ponovi. To odpira vprašanje o optimalnih protokolih za ponavljajoče odmerjanje, ki bi lahko zagotovili stabilnejše rezultate.
Raziskovalci domnevajo, da smejalni plin deluje tako, da umirja glutamatergični sistem, pomemben del živčnega sistema, ki je povezan z depresijo. Zmanjšanje pretirane živčne aktivnosti lahko prispeva k hitremu izboljšanju razpoloženja.
Smejalni plin poveča tudi pretok krvi v možganih, kar lahko izboljša izmenjavo plinov, hranil in odpadnih snovi. To bi lahko dodatno podpiralo njegovo antidepresivno delovanje, čeprav so potrebne še dodatne raziskave, da bi natančno razumeli mehanizme.
Depresija danes prizadene več kot 300 milijonov ljudi na svetu. Zaradi naraščajočega bremena bolezni je razvoj novih, hitro delujočih terapij nujen. Raziskovalci poudarjajo, da bi smejalni plin lahko postal del nove generacije hitro delujočih antidepresivov. Prihodnje raziskave bodo osredotočene na:
- varnost ponavljajočih odmerkov,
- dolgoročno učinkovitost,
- najboljše načine vključevanja v klinično prakso.
Smejalni plin se kaže kot obetavno, hitro delujoče dopolnilno zdravljenje za ljudi s hudo depresijo, zlasti za tiste, ki se na običajna zdravljenja ne odzivajo. Čeprav učinki niso trajni, predstavlja pomemben korak k razvoju novih pristopov v zdravljenju duševnih motenj.
Vir: ScienceAlert
