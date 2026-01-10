Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje

Kljub temu so raziskovalci poudarili, da so rezultati izjemno obetavni, saj mnogi bolniki s hudimi oblikami depresije pogosto izgubijo upanje, ker se na običajna zdravljenja ne odzivajo.

Še posebej pomembno je, da se izboljšanje pokaže tako pri ljudeh z veliko depresivno motnjo kot pri tistih z na zdravljenje odporno depresijo, skupinah, ki jih je najtežje zdraviti. Analiza je zajela sedem kliničnih študij s skupno 247 udeleženci ter štiri dodatne protokole za prihodnje raziskave. Udeleženci so inhalirali smejalni plin v koncentracijah 25 % ali 50 % , nato pa so rezultate primerjali s skupino, ki je prejela placebo. Višja koncentracija je prinesla bolj izrazito zmanjšanje simptomov, vendar tudi več stranskih učinkov, kot so:

Smejalni plin lahko zmanjša simptome depresije že v dveh urah po inhalaciji. Učinek pa ni dolgotrajen, simptomi se običajno vrnejo v enem tednu, razen če se zdravljenje ponovi. To odpira vprašanje o optimalnih protokolih za ponavljajoče odmerjanje, ki bi lahko zagotovili stabilnejše rezultate.

Raziskovalci domnevajo, da smejalni plin deluje tako, da umirja glutamatergični sistem, pomemben del živčnega sistema, ki je povezan z depresijo. Zmanjšanje pretirane živčne aktivnosti lahko prispeva k hitremu izboljšanju razpoloženja.

Smejalni plin poveča tudi pretok krvi v možganih, kar lahko izboljša izmenjavo plinov, hranil in odpadnih snovi. To bi lahko dodatno podpiralo njegovo antidepresivno delovanje, čeprav so potrebne še dodatne raziskave, da bi natančno razumeli mehanizme.