Lahko granatno jabolko pomaga pri zdravljenju srčnega popuščanja?

Znanstveniki so v granatnih jabolkih odkrili snov urolitin A, ki bi lahko pomembno izboljšala zdravljenje bolezni srca. Raziskava na univerzi King's College London je pokazala, da se je pri miših s srčnim popuščanjem po uporabi te snovi delovanje srca izboljšalo za kar 80 odstotkov. Urolitin A krepi beljakovine, ki skrbijo za prožnost in moč srca, kar prinaša novo upanje za oblike srčnega popuščanja, ki jih je bilo doslej težko zdraviti.

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Kako urolitin A pomaga srcu, da se ponovno sprosti

Glavna težava pri specifični obliki srčnega popuščanja, imenovani HFpEF, ni v tem, da srce ne bi moglo črpati krvi, temveč v tem, da se med udarci ne zmore popolnoma sprostiti. Je preveč togo, kar povzroča povečan pritisk in kopičenje tekočine v telesu. Raziskovalci so s pomočjo urolitina A uspeli zmanjšati brazgotinjenje v srcu in mu pomagali, da je spet postalo bolj prožno. To so preverili tudi na laboratorijsko ustvarjenem človeškem srčnem tkivu, kjer je spojina aktivirala poseben protein, ki pomaga znižati krvni tlak in sprostiti srčno mišico. "Naše ugotovitve identificirajo popolnoma novo terapevtsko tarčo," pojasnjuje dr. Burgoyne, kar pomeni, da bi lahko v prihodnosti s to snovjo ciljali neposredno na izvor težave.

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Od laboratorijskih miši do ljudi: kaj sledi v prihodnosti?

Čeprav so novice spodbudne, strokovnjaki poudarjajo, da granatna jabolka trenutno še niso uradno zdravilo. Študija je bila opravljena le na moških miših, kar je pomembno, saj ženske pogosteje trpijo za to vrsto srčne bolezni, njihova telesa pa se na stres odzivajo drugače. Potrebnih bo še veliko testov na različnih ljudeh, da bomo zagotovo vedeli, ali so rezultati enako dobri za vse. "Za zdaj ostaja zdrava in uravnotežena prehrana eden najboljših načinov za skrb za vaše srce," svetuje James Leiper, direktor raziskav pri British Heart Foundation. Uživanje sadja in zelenjave je vedno priporočljivo, vendar nobena posamezna hrana sama po sebi ne more nadomestiti celovitega zdravljenja bolezni srca.