Ste jezni ob zvoku žvečenja? Znanstveniki razložili, kaj se dogaja v možganih

Mizofonija prizadene petino ljudi, pri katerih običajni zvoki povzročajo nenaden bes. Znanstveniki so ugotovili, da je ključ do razumevanja te motnje v predelu možganov, ki zaznava gnus in bolečino. Ljudje z mizofonijo imajo bolj povezane slušne centre z deli možganov za gibanje, zato njihovi možgani zvoke zaznajo kot nevarnost, na katero se telo mora hitro odzvati.
Raziskave kažejo, da mizofonija ni črno-bela, temveč obstaja v različnih stopnjah. Skoraj vsak človek ima vsaj rahlo občutljivost na določene zvoke, le da je pri nekaterih ta bolj izrazita. Ključna ugotovitev raziskave je, da je mizofonija povsem samostojna težava in ni le posledica anksioznosti ali depresije. Ker so odkrili posebne možganske odzive na zvoke, bomo v prihodnje lažje razvijali terapije, ki bodo neposredno obravnavale možganske poti za zaznavanje zvoka.
Od splošne populacije do ekstremnih primerov
Namesto da bi znanstveniki gledali samo na najbolj ekstremne primere ljudi, ki zaradi zvokov ne morejo v restavracijo, so se osredotočili na splošno populacijo. Ugotovili so, da se moč povezav v možganih spreminja glede na to, kako močno nas zvoki motijo. To pomeni, da so ugotovitve raziskave uporabne za vsakogar, ne le za majhno skupino ljudi z diagnozo.
Uporaba obstoječih baz podatkov brez neposrednih testov s sprožilnimi zvoki je morda omejitev, a hkrati preprečuje pristranskost, ki nastane, ko v študijo vključimo le tiste, ki se svoje težave že zavedajo. Prihodnji koraki vključujejo uporabo drugih tehnik slikanja možganov, da bi slika o mizofoniji postala še bolj jasna in dostopna stroki.
Vir: ScienceAlert
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