Stres, utrujenost, pozabljivost, slab fokus: kako pomagajo medicinske gobe?

1. Zakaj postajajo medicinske gobe vedno bolj priljubljene? Dopolnila iz medicinskih gob v zadnjih letih doživljajo izjemen porast uporabe. Da ne gre le za sezonski trend ali muho enodnevnico potrjujejo številke. Izdelki iz medicinskih gob so namreč eden najhitreje rastočih segmentov v celotni industriji prehranskih dopolnil.1,2 Razlogi za vse večjo priljubljenost medicinskih gob so rastoče zanimanje za naravno podporo zdravju, porast zavedanja o zdravstvenih koristih gob, vedno več raziskav, ki potrjujejo njihove pozitivne učinke ter vse boljša kakovost in učinkovitost ekstraktov medicinskih gob. V času, ko pospešeno iščemo naravne rešitve za podporo stresu, preobremenjenosti, izčrpanosti in težavam s spominom in koncentracijo, se medicinske gobe kažejo kot ena najbolj obetavnih rešitev.

2. Naravni odgovor na stres, izčrpanost in možgansko meglo.

Vendar, kaj sploh so medicinske gobe? Medicinske gobe so posebne vrste gob, ki se že tisočletja uporabljajo v tradicionalni medicini – danes pa njihove pozitivne učinke podpirajo tudi mnoge znanstvene raziskave.3,4,5 Te gobe vsebujejo določene bioaktivne snovi, ki lahko pozitivno vplivajo na različne vidike našega počutja in so zaradi tega predmet številnih znanstvenih študij. Med številnimi vrstami medicinskih gob izstopajo predvsem štiri, ki veljajo za najpogosteje uporabljene in najbolje raziskane.

2.1. Reishi ali Svetlikava pološčenka

Zaradi svojih številnih pozitivnih učinkov znana tudi kot goba nesmrtnosti in simbol dolgoživosti. Vsebuje snovi kot so adenozin, ganoderična kislina, lucidenična kislina, ergosterol, ergotienin. Goba Reishi pomaga telesu uravnavati stresni odziv in spodbuja naraven proces vračanja stresnih hormonov v normalno stanje. Raziskave potrjujejo, da ima Reishi pomirjujoč učinek, ki spodbuja pozitivno razpoloženje in splošno sprostitev, kar je ključno za obvladovanje napetosti in zaskrbljenosti.6,7,8,9,10 Poleg lajšanja stresa je Reishi nepogrešljiva podpora spancu. Znanstvene študije kažejo, da Reishi skrajša čas, ki ga potrebujete, da zaspite, hkrati pa podaljša celotno trajanje spanja. Raziskovalci predvidevajo, da goba vpliva na spanje preko povezave med mikrobiomom in serotoninom, obenem pa kaže aktivnost na receptorjih GABA. 6, 11,12,13,14

2.2. Lion's mane ali Resasti bradovec

Tako imenovana smart mushroom ali pametna goba. V zadnjih letih izjemno priljubljena zaradi svojih učinkov na koncentracijo in spomin. Vsebuje snovi kot so hericenoni, erinacini, ergotienin, adenozin. Nekatere te snovi spodbujajo proizvodnjo živčnega rastnega faktorja (NGF), ki je nujen za obnovo nevronov in ohranjanje zdravja možganov. Študije potrjujejo, da redno uživanje izboljšuje kognitivne funkcije ter krepi kratkoročni in dolgoročni spomin. Poleg tega Lion's Mane pospešuje prenos živčnih impulzov za hitrejše razmišljanje in deluje kot močan antioksidant, ki ščiti možgane pred oksidativnim stresom. Je idealna naravna podpora za ljudi, ki želijo ohraniti mentalno jasnost in kognitivno zdravje.15,16,17,18.

2.3. Cordyceps ali Glavatec

Že leta je znan med vzdržljivostnimi športniki zaradi svojega vpliva na proizvodnjo energije v telesu in hitrejšo regeneracijo. Danes pa vse bolj priljubljen kot alternativa kavi in naravna podpora pri prekomerni utrujenosti. Vsebuje snovi kot so kordicepin, adenozin, ergosterol in d-manitol. Za ljudi, ki se soočajo s kronično utrujenostjo, predstavlja Cordyceps ključno podporo pri optimizaciji energetskega metabolizma. Njegov mehanizem delovanja temelji na spodbujanju sinteze ATP, osnovne energetske molekule celic, kar izboljšuje učinkovitost izrabe energije v telesu.19,20,21,22,23 Deluje pa tudi kot močan antioksidant, ki pomaga telesu vzdrževati uravnotežen odziv na fizični stres ter zmanjšuje sistemska vnetja, ki so pogosto posledica preobremenjenosti.24,25,26

2.4. Chaga ali Brezin luknjač

Ena najbolj cenjenih medicinskih gob na svetu. Ugodno vpliva na imunski sistem in prebavo ter je eden najmočnejših znanih antioksidantov. Vsebuje betulinsko kislino, inotodiol, adenozin, ergosterol, d-manitol. Chaga ) velja za enega najmočnejših antioksidantov na svetu. Vsebuje edinstven nabor bioaktivnih spojin, ki spodbujajo optimalno delovanje imunskega sistema.27,28,29 Poleg imunskega delovanja študije kažejo, da njeni izvlečki pomagajo ohranjati zdravje želodčne stene in uravnavajo sestavo ter raznolikost črevesne mikrobiote.30,31 Predstavlja idealno naravno podporo za vse, ki želijo okrepiti odpornost in zagotoviti optimalno delovanje prebave.

3. Nova generacija dodatkov iz medicinskih gob.

Skladno z izjemno priljubljenostjo medicinskih gob se je na trgu pojavila poplava najrazličnejših izdelkov, ki pa se močno razlikujejo po kakovosti in sestavi. Pri tem je pomembno razumeti, da prehranskih dopolnil iz medicinskih gob ne uživamo zaradi njihove hranilne vrednosti, temveč predvsem zaradi specifičnih bioaktivnih snovi, ki jih vsebujejo (nekatere od njih smo našteli v prejšnjem poglavju). To so snovi, ki prinašajo želene pozitivne učinke. Tukaj pa se pojavi težava, ki močno pesti trg izdelkov iz medicinskih gob. Večina izdelkov na trgu ni ustrezno analiziranih, da bi vedeli, ali sploh vsebujejo te snovi – o njihovi prisotnosti lahko le ugibamo in predvidevamo.

4. Forest Hero Premium ekstrakti s potrjeno vsebnostjo glavnih bioaktivnih snovi.

Pri liniji Forest Hero Premium smo presegli zgolj sledenje trendom in postavili nove standarde na področju izdelkov iz medicinskih gob. Verjamemo, da si kupec zasluži več kot le ugibanja o tem, kaj vnaša v svoje telo. Ključni korak, ki Forest Hero Premium linijo ekstraktov medicinskih gob loči od ostalih, je natančno laboratorijsko testiranje na prisotnost in moč vseh glavnih bioaktivnih snovi. Vsaka serija Forest Hero Premium izdelkov je namreč laboratorijsko testirana ne samo na čistost in odsotnost onesnaževal, temveč tudi na posamezne bioaktivne snovi, ki imajo dokazane pozitivne učinke na zdravje.

4.1. Zakaj je to tako pomembno?

Za kupca je podatek o vsebnosti bioaktivnih snovi edino pravo zagotovilo, da gre za kvaliteten izdelek, ki bo dejansko deloval. Brez teh analiz je nakup prehranskih dopolnil iz gob podoben nakupu kave, za katero ne veste, ali je navadna ali brezkofeinska.

4.2. Nov standard po katerem presojamo kvaliteto izdelkov.