Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja

Večina odraslih večino dneva preživi v sedečem položaju, kar ima resne posledice za naše zdravje. Čeprav WHO priporoča vsaj 150 minut zmerne aktivnosti na teden, statistike kažejo, da temu sledi le del prebivalstva. Fizična neaktivnost pomeni, da ne dosegate niti minimuma potrebnih premikov za zdravje telesa. Študije, ki uporabljajo objektivne merilnike, so razkrile, da povprečen odrasel človek dejansko sedi tudi do 10 ur na dan, ne le šest, kot običajno poročamo sami. To je zaskrbljujoče, saj dolgotrajno sedenje močno povečuje tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja ter sladkorne bolezni. Pomembno je vedeti, da tudi gospodinjska opravila štejejo kot nizka aktivnost, a niso dovolj, da bi nadomestila potrebo po intenzivnejšem gibanju.

Nevidne spremembe v telesu med dolgotrajnim sedenjem

Ko sedite, se vaše telo postavi v stanje nizke porabe energije, kar neposredno vpliva na vašo kri. Mišice potrebujejo gibanje, da učinkovito uporabljajo maščobe in sladkorje iz krvi. Ker sedenje zahteva minimalno energijo, telo upočasni proizvodnjo encimov, ki kurijo maščobe. Posledično se lahko v krvi poveča količina trigliceridov, kar čez čas vodi do zamašitve žil. Poleg tega dolgotrajno neuporabljanje mišic povzroči, da te postajajo šibkejše in manjše, kar vpliva na vašo moč in stabilnost. Med resnejše nevarnosti štejemo tudi pojav krčnih žil in celo globoke venske tromboze, saj kri v spodnjem delu nog zastaja in nima pomoči mišic za vrnitev proti srcu.

"Že 30-minutna menjava sedenja z aktivnostjo zmanjša tveganje za smrt za dva odstotka." - Scott Lear

Kako prekiniti cikel sedenja v službi in doma?

Rešitev za težave s sedenjem ni le v tem, da vstanete, ampak da se začnete premikati. Študije kažejo, da so stoječe mize postale priljubljene, vendar dolgotrajno stanje ne prinese bistvenih metabolnih prednosti, če ste še vedno nepremični. Namesto tega strokovnjaki priporočajo t. i. vadbene prigrizke (exercise snacks). To so kratki intervali aktivnosti skozi celoten dan. Nastavite si alarm na telefonu in vsakih 30 minut naredite nekaj korakov po pisarni ali naredite par počepov. Druge možnosti vključujejo uporabo stopnic namesto dvigala, telefoniranje med hojo ali sestanke, ki jih izvedete med kratkim sprehodom. Zamenjava 30 minut sedenja z gibanjem na dan lahko bistveno zmanjša tveganje za zgodnjo smrt pri ljudeh, ki preživijo veliko časa v stolih.