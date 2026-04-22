Strup za podgane v otroški hrani v Avstriji: oblasti sprožile odpoklic in preiskavo zaradi suma sabotaže

N.R.A.
22. 04. 2026 09.28
0

V Avstriji so odkrili nevarno kontaminacijo otroške hrane s strupom za podgane, zaradi česar so oblasti sprožile obsežen odpoklic izdelkov in kriminalno preiskavo. Kot poroča Euronews, primer že obravnavajo kot sum namernega posega v prehransko verigo, ne kot napako v proizvodnji.

Sporni izdelki so 190-gramski kozarci bio otroške hrane iz korenja in krompirja, namenjeni dojenčkom od petega meseca starosti. Kot navaja Euronews, so bili ti izdelki naprodaj predvsem v trgovskih verigah v Avstriji, distribuirani pa tudi na Slovaško in Češko.

Do odkritja je prišlo po tem, ko so v enem izmed kozarcev zaznali nenavadne spremembe, kar je sprožilo nadaljnje laboratorijske analize. Te so, kot piše Euronews, potrdile prisotnost rodenticida – snovi, ki preprečuje strjevanje krvi in lahko povzroči hude notranje krvavitve.

Sum sabotaže po distribuciji

Proizvajalec je pojasnil, da sporni izdelki niso posledica napake v proizvodnem procesu. Kot poudarja Euronews, so kozarci tovarno zapustili v brezhibnem stanju, zato obstaja resen sum, da je do kontaminacije prišlo kasneje, bodisi med transportom bodisi na prodajnih mestih.

Zaradi tega scenarija so oblasti sprožile kriminalno preiskavo, v katero so vključene tudi varnostne službe. Kot navaja Euronews, preverjajo možnost namernega onesnaženja izdelkov z nevarno snovjo, kar bi pomenilo resno ogrožanje javnega zdravja.

Odpoklic in poziv staršem

Po potrditvi kontaminacije so pristojni organi nemudoma odredili odpoklic vseh potencialno prizadetih izdelkov. Kot poroča Euronews, so potrošnike, predvsem starše, pozvali, naj izdelkov ne uporabljajo in jih vrnejo na prodajna mesta, kjer bodo prejeli povračilo.

Oblasti so ob tem poudarile, da do zdaj ni bilo poročil o poškodbah ali zdravstvenih zapletih pri otrocih, vendar nevarnost ostaja visoka zaradi narave snovi. Kot izpostavlja Euronews, lahko že majhne količine rodenticida povzročijo resne zdravstvene posledice.

Povečan nadzor in širše posledice

Primer je sprožil širšo razpravo o varnosti prehranske verige v Evropi. Kot piše Euronews, strokovnjaki opozarjajo, da tudi strogi proizvodni standardi ne morejo povsem preprečiti tveganj, če pride do manipulacij po distribuciji.

Trgovske verige so medtem okrepile nadzor nad izdelki na policah, oblasti pa pozivajo javnost k previdnosti in takojšnjemu poročanju o sumljivih primerih. Kot še navaja Euronews, preiskava poteka intenzivno, cilj pa je čim prej identificirati odgovorne in preprečiti morebitne nove incidente.

Vir: Euronews

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
odpoklic hrane varnost hrane otroška hrana strup za podgane prehranska varnost
Novice

Na svetovni dan hemofilije poudarek na pravočasni diagnozi

