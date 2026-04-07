Svetovni dan zdravja: Zaupati znanosti, krepiti pismenost, živeti zdravo

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob tem opozarjajo, da zdravje nikakor ni samoumevno. Zahteva znanje, premišljene odločitve in podporo okolja, v katerem živimo. Od dostopa do zanesljivih informacij in zdravstvenih storitev do skupnosti, ki oblikuje naš vsakdan – vse to vpliva na to, kako zdravo živimo in kako se staramo.
Zdravstvena pismenost – temelj razumevanja in odločanja
V času, ko nas preplavlja množica informacij, med katerimi so mnoge nepreverjene ali celo zavajajoče, postaja zdravstvena pismenost ključna veščina sodobnega človeka. NIJZ poudarja, da znanost sama po sebi ni dovolj, če ljudje informacij ne razumejo ali jih ne znajo uporabiti.
Zdravstvena pismenost pomeni sposobnost poiskati, presoditi in uporabiti informacije o zdravju. Višja raven pismenosti vodi do:
- pravilnejšega jemanja zdravil,
- hitrejšega prepoznavanja opozorilnih znakov bolezni,
- boljšega sodelovanja z zdravstvenimi strokovnjaki,
- večje samozavesti pri odločanju o lastnem zdravju,
- kritičnega razmisleka o virih informacij.
V Lekarniški zbornici Slovenije ob tem opozarjajo, da zdravila nikoli niso nadomestilo za zdrav življenjski slog. Podatek, da je bilo v letu 2024 izdanih kar 21,3 milijona receptov, kar pomeni povprečno deset receptov na prebivalca, dodatno potrjuje, kako pomembno je odgovorno ravnanje z zdravili.
Ministrica: Preventiva je najmčnejše orodje sodobnega zdravstva
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel v poslanici ob svetovnem dnevu zdravja izpostavlja, da je znanost temelj sodobnega zdravstva. Napredek v diagnostiki, razvoju zdravil, cepljenju in novih tehnologijah pomembno izboljšuje izide zdravljenja, a ključno vlogo ima preventiva.
Znanstvena spoznanja jasno kažejo, da največ za svoje zdravje lahko naredimo sami – z gibanjem, uravnoteženo prehrano, skrbjo za kakovost zraka in vode ter razumevanjem vpliva podnebnih sprememb. Sodobna medicina ponuja izjemne možnosti, vendar so viri omejeni, zato je pomembno, da odločitve v zdravstvu temeljijo na dokazih in prinašajo največjo korist za ljudi.
Ministrica opozarja tudi na nevarnost širjenja nepreverjenih informacij, ki spodkopavajo zaupanje v stroko in lahko vodijo v odločitve, škodljive za posameznika in skupnost. Zato je nujno krepiti razumevanje znanosti, spodbujati kritično razmišljanje in odgovorno komuniciranje.
Skupaj za zdravje – danes in jutri
Svetovni dan zdravja je priložnost, da se kot družba spomnimo, kako dragoceno je zdravje in kako pomembno je, da ga varujemo skupaj. Solidarnost, odgovornost in zaupanje v znanost so temelji, na katerih lahko gradimo zdravo prihodnost.
Zdravje ni le odsotnost bolezni – je kakovost življenja, ki jo soustvarjamo vsak dan. Z informiranostjo, preventivo in medsebojno podporo lahko poskrbimo, da bo zdravje dostopno vsem, danes in jutri.
