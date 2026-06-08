Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Tableta
Novice

Novo zdravilo v obliki tablet skoraj podvoji preživetje bolnikov z rakom trebušne slinavke

N.R.A.
08. 06. 2026 03.24
0

Raziskovalci so predstavili novo zdravilo v obliki tablet, ki skoraj podvoji čas preživetja bolnikov z najtežjo obliko raka trebušne slinavke.

Znanstveniki so razvili novo tableto, ki bi lahko korenito spremenila usodo bolnikov z napredovalim rakom trebušne slinavke. To zdravilo, ki so ga poimenovali daraxonrasib, neposredno napada mutirane beljakovine, ki povzročajo nenadzorovano rast tumorja. Rak trebušne slinavke je dolga leta veljal za praktično neozdravljivega, saj se mutacije, ki ga povzročajo, niso odzivale na klasična zdravila. Nova raziskava, v katero je bilo vključenih 500 bolnikov, pa kaže, da so tisti, ki so prejemali to novo zdravilo, živeli znatno dlje kot tisti na standardni kemoterapiji.

Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Preberi še
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka

Kako deluje nova tableta proti najbolj trdovratnemu raku?

Zdravilo daraxonrasib uporablja inovativno metodo, ki so jo raziskovalci opisali kot molekularno lepilo. Večina tumorjev na trebušni slinavki nastane zaradi napake v genih RAS, ki telesu naročajo rast celic. Dolgo časa niso našli načina, kako bi se zdravilo prijelo na te specifične beljakovine, zdaj pa jim je to končno uspelo. To pomeni, da tableta dobesedno izklopi motor, ki poganja rast raka. V nasprotju s kemoterapijo, ki napada vse hitro rastoče celice v telesu in povzroča hude stranske učinke, je to zdravilo bolj usmerjeno, kar zmanjšuje obremenitev za celoten organizem.

Tableta
TabletaFOTO: AdobeStock

Bolniki z napredovalim rakom trebušne slinavke so ob jemanju nove tablete živeli skoraj enkrat dlje kot tisti na standardnem zdravljenju.

Kakšne so prednosti pred kemoterapijo in kateri so stranski učinki?

Čeprav ima zdravilo določene stranske učinke, kot so izpuščaji ali boleče afte v ustih, so ti obvladljivi v primerjavi s težko kemoterapijo. Bolniki v študiji so poročali o občutno manjših bolečinah in daljšem obdobju, ko se bolezen ni poslabšala. Mnogi bolniki v študiji so zdravilo prejemali še dolgo po tem, ko je bila opravljena prva analiza podatkov, kar pomeni, da je učinek dolgotrajen. Raziskovalci upajo, da bodo to tableto kmalu lahko ponudili bolnikom že v zgodnejših fazah bolezni, kar bi morda odprlo vrata operacijam, ki trenutno niso možne zaradi razširjenosti raka.

Vir: ScienceAlert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
rak trebušne slinavke daraxonrasib onkologija KRAS mutacija novo zdravilo preživetje pankreas
Novice

Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku

Življenjske zgodbe

Ko se gripa sprevrže v paralizo

24ur.com Prelomno: zdravilo za hujšanje odslej v tabletah, ne le v injekcijah
24ur.com Preboj v zdravljenju levkemije: nova terapija uspešnejša od kemoterapije
Vizita.si Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
24ur.com Revolucionarno zdravilo, ki je deklico rešilo pred neozdravljivim rakom
24ur.com V ZDA odobrili novo zdravilo za Alzheimerjevo bolezen
Vizita.si Novo zdravilo napoveduje preobrat v boju proti staranju
24ur.com Novo zdravilo za demenco 'velik korak naprej', a v Evropi še ni registrirano
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1752