Novo zdravilo v obliki tablet skoraj podvoji preživetje bolnikov z rakom trebušne slinavke

Znanstveniki so razvili novo tableto, ki bi lahko korenito spremenila usodo bolnikov z napredovalim rakom trebušne slinavke. To zdravilo, ki so ga poimenovali daraxonrasib, neposredno napada mutirane beljakovine, ki povzročajo nenadzorovano rast tumorja. Rak trebušne slinavke je dolga leta veljal za praktično neozdravljivega, saj se mutacije, ki ga povzročajo, niso odzivale na klasična zdravila. Nova raziskava, v katero je bilo vključenih 500 bolnikov, pa kaže, da so tisti, ki so prejemali to novo zdravilo, živeli znatno dlje kot tisti na standardni kemoterapiji.

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Kako deluje nova tableta proti najbolj trdovratnemu raku?

Zdravilo daraxonrasib uporablja inovativno metodo, ki so jo raziskovalci opisali kot molekularno lepilo. Večina tumorjev na trebušni slinavki nastane zaradi napake v genih RAS, ki telesu naročajo rast celic. Dolgo časa niso našli načina, kako bi se zdravilo prijelo na te specifične beljakovine, zdaj pa jim je to končno uspelo. To pomeni, da tableta dobesedno izklopi motor, ki poganja rast raka. V nasprotju s kemoterapijo, ki napada vse hitro rastoče celice v telesu in povzroča hude stranske učinke, je to zdravilo bolj usmerjeno, kar zmanjšuje obremenitev za celoten organizem.

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Bolniki z napredovalim rakom trebušne slinavke so ob jemanju nove tablete živeli skoraj enkrat dlje kot tisti na standardnem zdravljenju.

Kakšne so prednosti pred kemoterapijo in kateri so stranski učinki?

Čeprav ima zdravilo določene stranske učinke, kot so izpuščaji ali boleče afte v ustih, so ti obvladljivi v primerjavi s težko kemoterapijo. Bolniki v študiji so poročali o občutno manjših bolečinah in daljšem obdobju, ko se bolezen ni poslabšala. Mnogi bolniki v študiji so zdravilo prejemali še dolgo po tem, ko je bila opravljena prva analiza podatkov, kar pomeni, da je učinek dolgotrajen. Raziskovalci upajo, da bodo to tableto kmalu lahko ponudili bolnikom že v zgodnejših fazah bolezni, kar bi morda odprlo vrata operacijam, ki trenutno niso možne zaradi razširjenosti raka.